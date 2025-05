La Región de Murcia, la comunidad española más satisfecha con su oferta cultural

Una vida sin espectáculos de música, cine, teatro o danza. Sin posibilidad de visitar una exposición, compartir un taller de lectura o recibir una clase formativa. Aunque la cultura está ampliamente reconocida como un elemento clave para el desarrollo y la realización de las personas, esa es la realidad habitual en muchas zonas rurales de nuestro país, donde, según datos del INE en 2024, residen unos nueve millones de personas. Así lo refleja el estudio 'La percepción del impacto de la cultura en el ámbito rural en España' elaborado por la compañía aseguradora Reale Seguros.

En este difícil contexto en España, Murcia destaca por ser la comunidad autónoma con la población más satisfecha con la oferta cultural disponible en su municipio: el 65,3% de las personas encuestadas que viven en localidades con actividad de este tipo la consideran “suficiente”, doce puntos porcentuales por encima de la media española (del 53,1%). Sin embargo, el estudio revela que uno de cada cinco murcianos no cuenta con oferta cultural en el lugar en el que residen. El dato en Murcia (23,4% de la población) empeora una media española igualmente preocupante (18,9%) y la escasez es aún más palpable en las zonas rurales del todo el país: el 31% de las localidades con menos de 5.000 habitantes no ofrece actividades culturales a su población.

En el caso concreto de Murcia, el 60,9% de las personas que residen en poblaciones sin oferta cultural deben desplazarse más de 10 kilómetros desde su domicilio para encontrarlas. Esa ausencia de oferta cultural en el propio municipio supone un gran obstáculo para el acceso de las personas mayores a la cultura, uno de los colectivos que más beneficios puede obtener de ella.

“Una de las reflexiones más claras que deja el estudio es que las actividades culturales no llegan con suficiente cantidad y frecuencia a las zonas del país donde más y mejores pueden ser sus efectos: los pueblos menos habitados. Allí, las actividades culturales son una potente herramienta para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, fomentar la inclusión, construir comunidad y generar opciones de empleo que atraigan población a estas zonas y aseguren su futuro”, afirman desde la compañía aseguradora.

Y es que el estudio pone de manifiesto el impacto positivo de la cultura en muchos de los aspectos que más condicionan la vida en los pueblos y, al mismo tiempo, que no se está explorando lo suficiente su potencial para frenar el abandono de las zonas rurales. En este sentido, los murcianos están seguros de que la realización de actividades culturales en el ámbito rural es un incentivo tanto para que sus habitantes permanezcan en él, como para atraer a más personas a los pueblos: casi el 90% de ellos lo piensa, por encima incluso de la opinión media en España (87%).

No en vano, en las poblaciones entre 20.000 y 50.000 habitantes de todo el país, donde sí es más habitual contar con una oferta cultural frecuente y variada, el interés que genera es muy elevado: más de un 51% de los encuestados en estos lugares indica que los habitantes de su localidad participan “mucho” o “bastante” en ellas.

Palanca de generación de empleo en el mundo rural

Para construir un futuro sostenible para la vida en zonas rurales en la Región de Murcia, la formación y el empleo son dos aspectos capitales. El 94,3% de los murcianos encuestados cree que la cultura es una opción interesante para que los jóvenes se formen y desarrollen una carrera profesional en el propio ámbito rural. Nueve de cada diez encuestados creen que, además, con las actividades culturales se pueden crear nuevos puestos de trabajo en su municipio. Por sectores, destacan el potencial económico de la cultura no solo en el ámbito de los servicios (subrayado por el 58% de los murcianos), sino también en la producción de artesanía local (47%).

Estos datos confirman la percepción de la cultura como un elemento productivo, tanto en Murcia como en el conjunto de España, que justificaría más inversiones públicas y privadas que impulsen el emprendimiento cultural e industrias de carácter creativo en el ámbito rural.

Mejorar la salud y la calidad de vida

El estudio arroja datos contundentes sobre la incidencia de la cultura en cuestiones relacionadas con la salud. No en vano, el 87% de los murcianos cree que la cultura mejora “mucho” o “bastante” la calidad de vida de las personas en su localidad y solo País Vasco (89%) presenta un porcentaje superior. Además, también el 87% de los encuestados en la Región cree que las actividades culturales disminuyen la sensación de aislamiento y la soledad no deseada. Para los murcianos, las actividades culturales que más impactan en el bienestar de las personas en su localidad son los espectáculos en vivo y las rutas culturales para conocer el rico patrimonio de la Región.

Además, como también sucede en el conjunto de España, en Murcia se valora la utilidad de la cultura con fines terapéuticos: nueve de cada diez personas considera que ésta mejora el cuidado en los centros de atención a mayores y a personas con problemas de salud en el ámbito rural. Estas conclusiones refuerzan la idea de la cultura como un bien de primera necesidad para sustentar el bienestar de las personas.

Integración e inclusión a través de la cultura

El abandono del entorno rural en Murcia se desarrolla en paralelo a un proceso de envejecimiento poblacional cada vez más acusado. En este contexto social, en el que se hace especialmente relevante estrechar lazos entre quienes permanecen, nueve de cada diez habitantes de la Región subrayan la importancia de la cultura para fomentar el sentimiento de comunidad en los pueblos, y es aún mayor el porcentaje de murcianos que respalda su valor en la inclusión social de todo tipo de colectivos (el 97,7% de los encuestados cree que ayuda “mucho”, “bastante” o “algo”).

Sobre el estudio

El estudio, encargado por Reale Seguros a la agencia de investigación de medios More than Research, se realizó en abril de 2025 a mediante entrevistas online autoadministradas (CAWI), con un cuestionario semiestructurado de una duración de 15 minutos, dirigido a personas de 18 a 75 años en todas las comunidades autónomas españolas. El objetivo del mismo es conocer qué percepción tiene la sociedad española sobre el impacto que puede ejercer la cultura en los aspectos que más condicionan la vida en las zonas rurales y el acceso o no de sus habitantes a actividades culturales en sus propios municipios.