"La apertura, cuando nace del respeto y del alma, no es una amenaza, es un regalo"

El festival Murcia Tres Culturas afronta su última semana de conciertos. Ayer fue Todos Los Tonos y Ayres en la Iglesia de La Merced y hoy es el turno de Yakamoz en el patio de Santa Clara la Real (20.00 horas) y de la Coral Discantus junto a la Orquesta Sinfónica de la UCAM en la mismísima Catedral (21.00 horas). Pero entre el jueves y el sábado hay ocho conciertos más, con algunos muy destacados, como los dos que tendrán lugar –viernes y sábado, respectivamente– en la Plaza del Cardenal Belluga. La Orchestre National de Barbès cerrará esta edición –la más ambiciosa de la historia de esta cita– el sábado a partir de las 22.00 horas, pero antes, el viernes, regresa a la capital del Segura la onubense Argentina, y lo hace en uno de los mejores momentos de su ya larga trayectoria. La cantaora, una de las más internacionales de nuestro flamenco, se encuentra presentando un disco, a todas luces, especial, Mi idilio con La Habana (2024). Surgido por la repercusión que tuvo una improvisada actuación de la artista en un restaurante de la capital cubana en 2019, este nuevo trabajo lleva su arte al son, la salsa y el bolero, y lo hace de la mano de sus músicos de siempre de una banda caribeña con todo el sabor que requiere un proyecto como este. Además, se muestra emocionada con su visita a Murcia, con lo que todos los ingredientes están dispuestos para servir una noche mágica bajo un cielo estrellado.

¿Cómo está, Argentina? ¿Cómo se siente el regresar a Murcia? Hacía algún tiempo que no la teníamos por aquí...

Estoy muy feliz, de corazón. Volver a Murcia es como regresar a casa. Esta tierra tiene una energía muy especial y un calor humano que se me mete muy dentro. Hacía ya tiempo que no cantaba por aquí, sí, y volver ahora, en este momento tan bonito de mi carrera, me llena de gratitud y de ganas de darlo todo.

Y casi que no se me ocurre un escenario mejor para hacerlo: en el marco de un festival tan simbólico como el Tres Culturas y, sobre todo, en la Plaza del Cardenal Belluga, frente a la Catedral y a la luz de las estrellas. Supongo que para una artista tocar en un espacio así es también un plus, ¿no?

Totalmente. Cantar ante la Catedral, con ese cielo murciano encima y la historia latiendo en cada piedra a tus espaldas… es un privilegio. No hay mejor marco para un concierto que uno donde el arte se une con la emoción, con la belleza del lugar y con el respeto por las culturas. Ese cruce de caminos que representa el festival Murcia Tres Culturas es lo que soy yo también: una mujer de mi tierra, sí, pero con el alma abierta al mundo.

Ya que lo menciona, ¿qué le parece el festival?

Me parece necesario, valiente y precioso. Un festival que apuesta por el entendimiento entre culturas, por la tolerancia, por el respeto, por la música como puente… eso es oro puro. Y me honra formar parte de esta edición tan especial.

Presentará Mi idilio con La Habana, su último disco. Y..., bueno, realmente tiene algo muy especial con la capital cubana. ¿Cuál es su historia con la ciudad?

La Habana me cambió la vida. La pisé por primera vez en 2019, y fue como un reencuentro con algo que ya estaba dentro de mí sin yo saberlo. Sus calles, su gente, su música, su forma de vivir con alegría incluso en la dificultad… Me enamoré de esa ciudad, de su ritmo, de su alma. Y desde entonces siento que parte de mi voz se ha quedado allí, cantando entre palmeras y nostalgias.

¿Y la del disco? Porque creo que parte de un vídeo casero, improvisado, grabado en un restaurante aquel año, antes de la covid. Literalmente ha dicho que se vio «obligada, pero con mucho gusto», a hacer este disco por el éxito de aquel clip.

Sí, fue algo mágico y totalmente inesperado. Estábamos en un restaurante en La Habana, había músicos tocando y me invitaron a cantar. Yo no me lo pensé y solté Idilio. Ese vídeo se grabó con un móvil, sin pensarlo, y de pronto se volvió viral. La gente me pedía más, me escribían de Cuba, de México, de España… Y entonces lo supe: tenía que hacer ese disco, tenía que devolverle a Cuba todo ese amor que me había dado. Así nació Mi idilio con La Habana, de un momento espontáneo, pero lleno de verdad.

¿Y cómo están siendo acogidas estas canciones? ¿Qué feedback ha recibido tanto aquí como del otro lado del charco?

Está siendo una locura preciosa. El público lo está recibiendo con una emoción que me abruma. En España, cada vez que canto boleros o sones con ese aire flamenco, la gente conecta de una manera muy profunda. Y en Cuba, imagínate…, me han acogido como a una hija más. Me han dicho cosas que me han hecho llorar: que mi voz les toca el alma, que sienten que su música también es mía... Estas cosas son el mayor regalo que puede recibir una artista.

Además, está presentando este disco junto al grupo Nova Cuba, así como con sus músicos habituales, lo que supongo que es todo un lujo. ¿Cómo está yendo la gira?

Es un verdadero lujo, sí. Nova Cuba son músicos extraordinarios, con un sentido del ritmo y una sensibilidad que encajan perfectamente con mi forma de cantar. Y junto a mis músicos flamencos habituales hemos creado un mestizaje real, honesto, sin artificios. El espectáculo Mi idilio con La Habana es de flamenco, son cubano, salsa y bolero. La gira está siendo una fiesta. Cada concierto es distinto, porque dejamos espacio a la improvisación, al sentimiento, a lo que surja en el momento, y eso el público lo nota y lo celebra.

Así pues, el viernes escucharemos son cubano, salsa y bolero, pero con ese toque flamenco suyo que siempre acompaña a su música. De hecho, ya ha hecho suyos –y flamencos– otros géneros como el fado, el tango, la ranchera... ¿No hay que tener miedo a abrirse a otros estilos, a explorar otras músicas de la mano del flamenco, a veces tan hermético?

No hay que tenerle miedo, no. Hay que tenerle respeto. Yo no me acerco a otras músicas desde la imitación, sino desde el amor, desde el estudio, desde el alma. El flamenco es mi raíz, pero esa raíz se puede estirar y abrazar otras ramas. El fado, el tango, la copla, la ranchera, ahora la música cubana…, todo eso me ha hecho crecer como artista sin perder nunca mi verdad flamenca. Y creo que el arte vive precisamente en ese movimiento, en esa búsqueda.

Argentina, es usted una de nuestras cantaoras más internacionales; hace unos días, sin ir más lejos, anunciaba un concierto en Londres. ¿Cómo es la percepción del flamenco fuera de nuestras fronteras? ¿En la apertura está la clave para su expansión y supervivencia?

El flamenco es un tesoro universal. Cuando lo canto fuera, veo cómo la gente, aunque no entienda la letra, siente cada quejío, cada nota, cada pellizco. Pero también siento que abrirlo a otras formas, a otros lenguajes, lo hace más vivo, más cercano, más contemporáneo. Yo soy una defensora a muerte del flamenco clásico, del puro, pero también creo que no podemos encerrarlo en un museo. El flamenco está vivo, late, respira… y tiene que seguir caminando. La apertura, cuando nace del respeto y del alma, no es una amenaza, es un regalo.