"Soy consciente de que a veces tengo que anteponer los estudios a la escritura"

El joven escritor cartagenero Álvaro García acaba de publicar su primera novela, The Watchers (2025). Tras un año de trabajo confeccionando toda la historia y el exterior de la novela, además de compaginarlo con sus estudios, este chico ha dado a luz su relato, que se trata de un trhiller psicológico para concienciar a las personas sobre los problemas que puede causar el auge de las tecnologías.

¿Qué le llevó a escribir este libro?

Empecé escribiendo poesía y microrrelatos y decidí presentarme a un certamen de poesía que se celebra en Cartagena. En el, obtuve el primer puesto y acabé consiguiendo el Premio Miguel Hernández. Este logro me animó a empezar a escribir relatos más extensos y, en ese momento, me surgió la idea de escribir una novela. Empecé escribiendo una historia que no me convenció, pero pronto me vino la idea de hacer la trama de The Watchers.

¿De dónde sale la idea de sacar un libro de thriller?

A mí siempre me ha gustado este género literario. Lo que más leo son los thriller psicológicos y, sobre todo, el terror literario. Esto es lo que me llevó a escribir la novela de este género.

¿Qué busca transmitir con este libro? ¿Tiene algún mensaje para los lectores?

El propio título ya nos devela lo que quiero transmitir. Busco trasladar la idea de que cada vez estamos en un mundo más controlado, con más cámaras y micrófonos en todas partes. Esto es lo que les pasa a los personajes, que se sienten grabados y observados. Por ello, quiero concienciar de que la tecnología está más en auge que nunca y tenemos que tener cuidado con ella.

¿Cómo describiría su escritura?

Tengo una manera de escribir que se llama ‘escritor de mapa’, es decir, lo planifico todo antes de empezar con la narración. Desarrollo los capítulos y los personajes y desde el primer momento se cuál va a ser el inicio y el final de todo, hasta de la novela en general. Lo realizo así porque sé el camino que van a tomar todos los personajes para que no se me vaya ni un poco la trama de lugar y tenerlo un poco más organizado.

¿Cuál ha sido el mayor reto al que se ha enfrentado al escribir el libro?

El mayor reto fue cuando lo terminé y tenía que decidir qué hacer con el. Pensé en mandarlo a las editoriales, pero estas, al ser un autor novel, era muy probable que no hiciesen caso a los manuscritos. Finalmente, opté por la autopublicación en Amazon para intentar crecer en solitario y así poder llegar a las editoriales. Por ello, el encontrar un espacio dentro de lo que es la publicación del libro fue el reto más complicado.

¿Cuánto tiempo le llevó escribir el libro?

Entre lo que es escribirlo, maquetarlo, hacer la portada, la sinopsis de la contraportada y todo lo demás, tardé un año en poder terminarlo. Empecé a escribirlo a finales del 2023, principios del 2024, y este año lo publiqué en enero.

¿Es el primer libro que ha sacado?

Sí, esta es mi ópera prima, y es la primera novela de una trilogía. Ahora mismo estoy empezando a planificar los capítulos de la segunda parte y después habrá una tercera.

¿Tiene alguna presentación pendiente en la que hablar del libro?

Ahora mismo no tengo ninguna, pero seguiré haciendo muchas. Tengo, en Murcia, una en Libros Traperos donde iré a dar una charla al club de lectura joven que tienen ellos allí antes de cerrar la temporada. En septiembre ya empezaré de nuevo con charlas en colegios, institutos, iré a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena y volveré a Libros Traperos para hacer la presentación.

¿Cómo es tener que compaginar los estudios con escribir un libro?

Cuando una cosa te gusta lo consigues compaginar como puedes, pero es difícil porque estoy en un curso complicado. Además, me encanta la música y toco varios instrumentos y llevarlo todo para delante es difícil porque los estudios son mi obligación y hay veces que tengo que anteponer mi obligación a la escritura.

¿Le gustaría dedicarse a la escritura en un futuro o solo lo ve como un hobbie?

Si se me da la opción de llegar a ser un escritor de prestigio, no lo descartaría. Aunque lo que tengo pensado está más relacionado con el mundo de la música, si se da la oportunidad por supuesto que me encantaría llegar a dedicarme a escribir.

¿Qué consejo le darías a otros jóvenes que también quieren escribir?

Lo mejor es rodearte de personas a las que les guste la escritura, rodearte de gente que comparta tu pasión y, sobre todo, preguntar a tu gente cercana porque ellos van a buscar una crítica constructiva para ayudarte tanto a empezar a escribir como a mejorar la escritura que ya tienes.