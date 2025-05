"Las redes crean ilusión de cercanía, pero ocultan la verdad emocional"

Los cartageneros Adiós Noviembre están de vuelta con un nuevo single, homónimo, el segundo tras su LP debut, Salto mortal (2023), grabado nuevamente bajo la supervisión de Jorge Guirao (Second, Vruto) con mezcla de Antonio Illán y masterización de Mini en Eriatarka. Tienen un don para crear canciones vigorosas, pegadizas y teñidas de sentimiento, que se te pegan en la cabeza a la primera escucha. Este nuevo tema habla del final de una relación marcada por la distancia emocional, el silencio y la dificultad de afrontar la verdad. Transmite una vibrante atmósfera de despedida dolorosa y, cómo no, de resignación.

«Hemos querido reflejar ese momento en el que, aunque físicamente estés cerca, emocionalmente ya hay una desconexión total. También una parte de evasión, de no querer enfrentarse al dolor y preferir una versión edulcorada de la realidad», explica su cantante, Alejandro Rodríguez. El nuevo single llega pocos meses después de Bajo la piel, y con él se muestran más rockeros, enérgicos y potentes que nunca. En este momento investigan y juegan mucho con los sonidos pasando guitarras por sintetizadores analógicos, agregando partes electrónicas, en un un giro hacia apuestas más físicas y contundentes. El trabajo de Madbel en los teclados y la orquestación cobra mucha relevancia e incorpora el extremo más bailable del coldwave y el nuevo romanticismo, entremezclados con el indie-rock estilo Interpol. Post-punk con su propio enfoque particularmente melódico.

Otro gran salto de Adiós Noviembre es que han decidido regresar, si no exactamente a Salto mortal, sí a algún lugar en el futuro con un himno a corear hasta quedar afónicos. El miércoles lo estrenan en Mister Witt Café –después de hacerlo en El Perro madrileño– dentro del ciclo ‘Creadores’, que organiza la asociación Por Amor al Arte (ya lo inauguraron en 2022). Abrirá el concierto Yeliki Kass, cantante y compositora emergente de Cartagena, cuyo estilo fusiona géneros como el trap, el hip-hop, la electrónica y el pop alternativo. Estará acompañándola con la guitarra eléctrica Sam (vocalista de The Sonders y Arlev).

Un nombre como Adiós Noviembre despierta muchas preguntas. ¿Habéis vivido durante este tiempo algún tipo de experiencia personal que os haya hecho comprender mejor vuestro papel en la música o la necesidad de volver?

En este último año el grupo ha tenido muy claro lo importante que es anteponer la amistad a cualquier otro tipo de interés. Nos subimos al escenario para pasarlo bien, disfrutar y hacer disfrutar a la gente. Tenemos la suerte de ser muy buenos amigos, compartimos risas y también nos ayudamos en los malos momentos. Estamos más unidos, lo que hace que el proceso creativo fluya con mucha más facilidad.

¿Todo lo que importa está debajo de la piel, como decíais en la canción?

Sin duda. Funciona como una invitación a mirar más allá de lo superficial. Lo esencial no siempre se ve. En Bajo la piel están las emociones, los miedos, las cicatrices que no se notan pero que nos definen. Vivimos en una época donde la superficialidad en redes crea la ilusión de cercanía y autenticidad, pero muchas veces oculta la verdad emocional de las personas. En lugar de mostrar lo que realmente sentimos o pensamos, mostramos lo que creemos que gustará. Y eso puede vaciarnos por dentro.

¿Sentís que para esta ocasión habéis introducido nuevos referentes en el imaginario y el sonido del grupo?

En este momento donde nos encontramos estamos investigando y jugando mucho con los sonidos. Pasando sonidos de guitarra por sintetizadores analógicos, agregando partes electrónicas para reforzar estribillos y que la canción así tome más fuerza, etc.

¿Adiós Noviembre son más Adiós Noviembre que nunca con este nuevo single, como dice vuestra nota de prensa?

Adiós Noviembre es un grupo auténtico, de verdad. Un grupo que va a pulmón. Sin condicionantes, sin prisas. Escribimos y componemos dando a cada tema el tiempo que necesita, reposándolo, dejándolo madurar, mimándolo. No tenemos que responder ante nada ni nadie, solo ante nosotros mismos, nuestro público y ante lo que nos mueve y nos apetece contar.

Bajo la piel habla del paso del tiempo y de la evolución personal, y utilizasteis sintetizadores analógicos, guitarras procesadas y efectos digitales. Considerando la evolución desde Salto mortal, y la exploración de temas emocionales, ¿cómo describiríais el viaje musical del grupo hasta ahora?

Como apuntaba anteriormente, este nuevo viaje (musical) nos está ayudando a evolucionar y buscar sonidos que anteriormente no buscábamos o no nos atrevíamos. Somos gente que escucha mucha música y que toma como referencia muchísimos sonidos nuevos que marcan la diferencia. Por eso estamos investigando con sonidos que sacan las guitarras procesadas con sintes analógicos.

Contáis nuevamente con Jorge Guirao en la producción. ¿Cómo fue trabajar con él, qué creéis que ha podido aportar a la ecuación de un disco tan señalado como el de vuestro regreso?

Trabajar con Jorge es todo un viaje superenriquecedor. Second siempre ha sido uno de nuestros grupos de referencia. Él siempre ha sido un guitarrista al que le ha gustado investigar y sacar sonidos superpotentes. Nos está dando un punto de vista maduro, pero a la vez fresco y actual.

Musicalmente, Adiós noviembre representa una continuidad respecto al anterior single, Bajo la piel. ¿El trabajo de Madbel a los teclados y en la orquestación ha sido muy relevante? ¿Ha cobrado tanto protagonismo para que hayáis pensado incorporarla a algunos directos?

Venimos de trabajar con Madbel en el primer disco. Tiene una cabeza increíble y una visión musical que hace que cada nota sume. Es una artista con letras mayúsculas. La parte de la orquestación fue idea de Jorge, y a nosotros nos pareció estupendo. Después, Madbel hizo magia. Creemos que la canción toma una fuerza increíble en el momento en el que aparece la orquesta, lo que hace que el tema suene épico. Nos encantaría contar con ella en nuestros directos. Sabemos que está en un gran momento y que tiene mil cosas, así que sería un lujo. Nos encanta como persona y artista. Ya veremos lo que nos depara el futuro.

¿Qué se viene con el segundo álbum? ¿Hay fecha y título cerrado?

Al igual que con el primer disco, con este segundo estamos dejándonos fluir un poco. Estamos en el proceso de composición y grabación, y no sabemos exactamente a dónde nos llevará. De momento, vamos a lanzar single a single, y seguramente reunamos todo en un disco, pero no vamos a marcarnos unos tiempos para no sentirnos presionados ni condicionados.

Vuestras letras a menudo exploran emociones profundas. ¿Cómo abordáis el tema de la despedida en las canciones, y qué esperáis que el público sienta al escucharlas?

Nosotros siempre hemos dicho que nuestras canciones son de verdad. Hablamos de cosas que nos han pasado, de temas sociales, de amor, de desamor y hasta del maltrato animal o el suicidio (un tema, por desgracia, tabú en nuestra sociedad). Nos sentimos en la necesidad de ayudar al mundo con nuestra música. Siempre hemos dicho que nuestro único objetivo era que la gente nos escuchara y que pudieran sentirse identificados con nuestras letras y nuestra forma de transmitir.

Muchas bandas tienen canciones de ‘despedida’ que marcan un final de ciclo o una transición. ¿Cómo conceptualizáis esta idea en vuestra música? ¿Sois de los que piensan que si no hay conexión con lo que cantas, no merece la pena?

Nosotros, mientras tengamos cosas que contar y sigamos sintiéndonos llenos con la música que hacemos, no nos planteamos una despedida como tal. En el momento en el que nuestras canciones dejen de tocarnos por dentro, entenderemos que lo mejor será no seguir tocándolas, porque no tendría sentido. De igual forma pasa con nosotros mismos: en el momento en el que no sintamos una conexión entre nosotros, entenderemos que habrá llegado el momento de decir adiós.

Salto mortal fue el título de vuestro álbum debut, producido por Raúl de Lara. ¿Qué os llevó a elegir ese título, y qué representaba ese ‘salto’ en vuestra carrera musical?

Salto mortal fue una de las primeras canciones que compusimos, una de las que más nos enseñó y una de las que más nos representa como banda. Refleja todo aquello por lo que hemos pasado. Un ‘salto mortal’ hacia lo desconocido, hacia un camino enriquecedor, pero a la vez muy exigente. La música te puede dar lo mejor, pero también puede enseñarte la parte oscura de la industria, y nosotros quisimos saltar con muchas ganas de comernos el mundo a pesar de las barreras y dificultades que podamos encontrar.

El musical Las nueve y cuarenta y tres cuenta con tu interpretación. ¿Qué tal resultó la experiencia? ¿Tienes un plan B en los musicales?

Soy actor de profesión. Llevo haciendo teatro desde los 12 años. Después estudié la carrera de Arte Dramático en la especialidad de Musical, y desde entonces no he dejado de trabajar en el teatro. No es que tenga un plan B en los musicales, es que para mí la música y el teatro son mi plan A, y no podría entender la vida sin ninguno de los dos.

¿Cuál crees que es la razón por la que tantas bandas están anunciando recientemente su despedida? Parece una plaga, francamente.

Creo que todo en esta vida tiene una caducidad. Me parece un acto de valentía, sinceridad y honestidad no continuar con aquello que ya no te llene o con lo que no te sientas representado. Somos de los que piensan que en esta vida tenemos que hacer todo aquello que nos llene, y en el momento en el que dejemos de sentir que ya no podemos aportar nada más, tenemos que buscar nuestro camino en otro sitio.