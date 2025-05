Patricio Peñalver, habitar el futuro

Me encuentro con el escritor Patricio Peñalver Ortega en el Centro Cultural Puertas de Castilla de Murcia, una especie de moderna catedral de cultura, arte e innovación. Patricio es un asiduo a las exposiciones, cursos, talleres y conferencias que tienen lugar en sus múltiples salas y su biblioteca. Hoy hay un congreso con un gran plantel de expertos: Habitar el futuro.

Vivienda, ciudades sostenibles e inclusión social, y en un descanso nos tomamos un café y mantenemos una conversación aprovechando la actualidad de que ha sido nombrado pregonero del Festival de Flamenco de Lo Ferro, muy merecido porque, además de intelectual imprescindible en la cultura regional, es uno de los más reconocidos especialistas y apasionados del mundo flamenco.

Ha escrito relatos y una decena de libros, entre ellos La muerte del minotauro (2017), Una novela sin nombre (2000), Personajes murcianos de fin de siglo (2021) o ¡Apunten, fuego! ¡Viva la República! (2023). Además, lleva más de cuarenta años escribiendo en distintos medios de la prensa regional y nacional. Inconfundible con su barba de comprometido en los años 70, tiene cara de intelectual, y lo es, y también de profeta de los que clamaban las verdades en el desierto.

Me cuenta su vida, su larga lista de trabajos: «Nací en Espinardo y allí sigo viviendo. Pronto me tuve que dejar el colegio y a los 13 años empecé a trabajar en un taller de infusiones. Todo se embolsaba a mano y yo estaba rodeado de mujeres de las que aprendí mucho. Ellas cantaban, contaban relatos, anécdotas de sus vidas o chistes y escuchaban la radionovela con un transistor. Después trabajé en Almacenes El Siglo, entre vajillas y lámparas, luego estuve en una serrería de maderas y hasta en una fábrica de colonias e insecticidas. Entonces empecé a estudiar en las clases nocturnas, mientras trabajaba en Estrella de Levante y en una empresa de caucho».

«Finalmente, estudié Graduado Social y ya para entonces empecé a devorar libros de todo tipo. En casa no había libros, pero yo me buscaba las mañas. Mi abuelo hacía belenes y las figuras las liaba en papel de periódico, principalmente del ABC y Blanco y Negro, y a mí me ponía a leerle los artículos. Luego, como yo tenía algunos amigos con posibles, los convencía para que me dejaran libros de sus casas y así fue cómo, a los 17 años, me leí a Miguel Hernández, a García Lorca y a Machado. Pronto tuve conciencia de clase y asistía a las reuniones de las Juventudes Obreras Católicas. En aquellos tiempos, las parroquias eran un lugar de libertad y formación, con aquellos curas jóvenes y renovadores tras el Concilio Vaticano II, como Gabriel Abellán o Antón. Viví el espíritu de compromiso en el barrio», añade.

Ejerció, también, de director de teatro: «Una manera de concienciar y a la vez educar a los vecinos era la de montar obras de carácter social, obras con mensaje. La gente lo disfrutaba, actuando o de público, era verdadera cultura de base». Y me cuenta su militancia en partidos de izquierda, su participación en manifestaciones, en asambleas sindicales cuando los sindicatos aún no estaban legalizados y que todo eso le llevó «a leer aún más».

«Me interesé por los temas filosóficos, me leí El capital, me hice marxista. Todo aquello no fue en vano, llegó el cambio político y las libertades, después de muchos años fui descansando de la militancia. ¿Qué me ha quedado de todo aquello? El deseo de cambiar el mundo, tanto políticamente como social y culturalmente. Nunca se llega a la meta del todo y mira hoy día, hay que volver a enfrentarse a la ultraderecha y a sus mentiras manipuladoras en las redes sociales. De nuevo quieren manejar, controlar y domesticar a la gente por su interés insaciable. Hay que estar muy atentos. Algunas cosas las he escrito en Tiempo de Transición (2013). Visto desde ahora, creo que faltó depurar responsabilidades tras la dictadura», analiza.

Y prosigue: «Mi primer relato fue Los sueños de la habitación de uralita, una narración sobre obreros en una fábrica, y como la juventud es muy atrevida se lo envié por correo a mi admirado Julio Cortázar. Le ajunté un ejemplar del Diario Línea, en el que yo le había dedicado un par de páginas al escritor argentino. Me contestó muy amablemente, con ánimos para seguir, aunque me confesó que el periódico había llegado medio destrozado. Yo no sabía de la existencia de los sobres acolchados».

Escucho su periplo por el Diario Línea, La Hoja del Lunes, Diario 16, La Opinión y La Verdad, así como sus críticas literarias y flamencas. «De niño ya me acerqué al flamenco. En aquel barrio obrero había una calle de familias gitanas que celebraban sus fiestas flamencas en torno a una lumbre, yo me quedaba absorto con aquellas músicas y aquellos bailes, con aquellas mujeres bellas que movían las manos, los brazos y el cuerpo como en éxtasis. Luego empecé a ir al Bar Perico, había un tocadiscos a monedas y podías poner una de Led Zeppelin lo mismo que otras de Valderrama o Rafael Farina. En aquel entonces yo cantaba en un grupo de rock, pero el flamenco lo veía como algo mágico».

«Mi acercamiento a Miguel Hernández se acrecentó con las versiones de Enrique Morente o El Lebrijano. Investigué y me escuché la discografía de todos los maestros. He sido asiduo de todos los festivales, en especial del Cante de las Minas y del de Lo Ferro. Cada día respeto y amo más el flamenco, lo tengo metido dentro, aunque solo me he atrevido a hacer palmas o a bailar en una fiesta privada. El flamenco sin escenario es una maravilla, esas fiestas familiares, esos encuentros en un bar después del espectáculo…», añade, y termina hablándome de su amistad con Enrique Morente: «El que más me hace vibrar, junto a Camarón, El Cabrero, Carmen Linares o Maite Martín».

Me adelanta: «Quiero, en mi pregón de Lo Ferro, tocar el corazón de la gente, hablar de mi experiencia en los camerinos y en el patio de butacas con los artistas, con el público y con estas peñas organizadoras», y terminamos hablando de actualidad: «El mundo está convulso y en peligro. Hay que volver a concienciar a la gente para que no se deje llevar por la manipulación de las redes y por los intereses y la avaricia de los de siempre. Los nacionalismos siempre son populistas y siempre crean guerras». Un maestro necesario.