"Estar en Albania y Georgia me resultó agobiante en ciertos momentos"

¿Quién es Carlos cuando no está viajando ni grabando contenido para redes?

Una persona a la que le gusta apreciar las cosas sencillas, pasar tiempo con amigos y familia, en mi jardín, con mis mascotas y reflexionar. Me encanta tener tiempo para mí y los míos, aunque a veces es complicado, pero es lo que más me hace sentirme presente. Además de a las redes sociales, también me dedico a la educación, soy orientador psicopedagógico en el sistema público. Vamos, que tengo dos trabajos actualmente.

Has visitado ya 73 países… ¿Cuál fue el primero que te enganchó a este estilo de vida?

Con 17 años, junto a mis padres, cruzamos Estados Unidos desde San Francisco hasta Nueva York. Creo que eso marcó un antes y un después, por todo lo que vi y por la forma de organizar ese viaje. Parece un poco antiguo ya, pero no usábamos ni Google Maps ni Booking, simplemente mapas y mucha carretera.

¿Cuál ha sido el viaje más barato que has hecho y qué aprendiste de esa experiencia?

Durante mi año de Erasmus, recorrí varios países de Europa con un presupuesto muy bajo, durmiendo en hostales o incluso en la calle. Lo que aprendí de esos viajes es que viajar si quieres puede ser económico y que estaba dispuesto casi a «pasarlo mal» antes que quedarme en casa y no ver ciertos lugares.

Y ahora la que da morbo: ¿qué destino no repetirías jamás y por qué?

Recientemente he visitado países como Albania y Georgia. En ambos países se han dado cuenta que el turismo trae mucho dinero al país, pero el descontrol es absoluto. Las infraestructuras, e incluso la gente, no están preparadas para absorber todo tipo de turismo y estar allí en ciertos momentos me resultó ciertamente agobiante y sufrí por los espacios naturales.

En tus vídeos hay mucha Región de Murcia… Recomiéndanos 3 rincones poco conocidos que te parezcan una joya.

En primer lugar, no diría que es poco conocido, pero el Valle de Ricote es un lugar increíble al que no va mucha gente y que para mí es casi como viajar en el tiempo. Es un oasis con una oferta única. También como lugar poco conocido, recomendaría el Castillo del Rey Moro, en Caravaca, un escondite de un antiguo rey junto al río Quipar que además se encuentra en un paraje impresionante. Y por último, por lo curioso que es, Portmán y sus minas. Fue el desastre natural seguramente más grande de toda España, pero es como un paisaje apocalíptico que no se puede olvidar. Como se suele decir: «El que no conoce su pasado, está condenado a repetirlo».

¿Qué crees que tiene esta tierra que la hace tan especial para el turismo rural y de aventura?

Volviendo a la primera pregunta, creo que la gente en la Región, quizás quitando Murcia ciudad, tiene una forma de ver la vida tranquila y le gusta disfrutar de cosas sencillas y creo que esto es lo que busca la gente cuando hace una escapada rural, descansar.

Además tenemos una variedad de paisajes y en unas distancias muy cortas, que pocos lugares tienen. Puedes pasar de la nieve en Moratalla a ver dunas en Calblanque, por lo que al final, la oferta de aventura también es muy amplia.

¿Qué parte de tu trabajo como creador de viajes te resulta más dura (aunque no lo parezca en redes)?

Soy una persona bastante introvertida y aunque me gusta socializar y el tema de las redes, hay muchas veces que no es lo que quiero, no quiero grabar, no quiero ir a eventos y eso me cuesta bastante. Y también diría, por el mismo motivo, esa presión de tener que subir contenido de forma constante para que el famoso algoritmo no te olvide, porque como en cualquier trabajo, hay veces que también necesitas descansos.

¿Cuál ha sido tu colaboración o destino soñado que has podido cumplir gracias a tu comunidad?

Acabamos de llegar de Maldivas por colaboración y aunque seguramente hubiéramos ido más adelante, poder estar allí gracias a las redes sociales, fue una de esas cosas por las que piensas: vale, el esfuerzo merece la pena.

¿Hay alguna experiencia que no hayas contado aún en redes y que te mueras de ganas por compartir?

Tengo varios vídeos en el tintero de viaje a África y de otros destinos que quiero compartir. Al final, mi público es mucho de la Región de Murcia y mis viajes no suelen interesar tanto, por lo que me da cierta pereza currármelo, sabiendo que no va a tener recompensa. Aun así más temprano que tarde lo subiré.

Dices que eres «un poco de todo» en tu bio… ¿Qué faceta personal dirías que te define más allá de los viajes?

Diría que la paciencia y la capacidad de sobreponerse, hay muchas cosas que realmente llevan tiempo y otras que, como he dicho antes, no me apetece hacer, pero siempre le doy una vuelta a la situaciones y me enfrento a mis miedos, con menor o mayor éxito, pero es una cosa de la que puedo decir que estoy orgulloso.

¿Cómo gestionas el ‘hate’ o los comentarios desinformados sobre lo que haces?

Actualmente contesto a todo el mundo, antes no lo hacía y bloqueaba, pero me da mucha rabia. Soy orientador e identifico esos comentarios con el acoso y con el esconderse detrás de una pantalla y me da mucha rabia, si ellos pierden el tiempo en eso, yo voy a perderlo en contestarles.

¿Sientes presión por tener que estar constantemente en movimiento o enseñando lugares nuevos?

Sí, la verdad es que sí, cada día, e igual también es porque voy cumpliendo años, me gusta más estar en mi casa. He llegado a sentir nostalgia de disfrutar de mi hogar en mi tiempo libre y esa sensación no me gusta. Aunque luego yo mismo me saturo la agenda...

¿Qué opinas de los creadores que solo buscan viralidad y acaban repitiendo fórmulas vacías?

Bueno... Seguramente todos hemos pecado de eso en algún momento porque estamos siempre expuestos, no deja de ser un mundo superficial, y cuando alguien te sobrepasa en seguidores, te sale la vena competitiva y quizás tóxica e intentas ponerte al nivel como sea. Pero cuando ya llevas un tiempo en esto, te das cuenta que por tu salud no puedes vivir así y que más vale tener seguidores fieles y crecer poco a poco que buscar siempre la viralidad.

¿Qué sueño te gustaría cumplir próximamente y aún no has compartido con nadie?

Quizás escribir algún libro de viajes, tengo sueños viajeros también... Pero, por suerte, últimamente he cumplido muchos de mis sueños y propósitos, a veces se me olvida y tengo que recordármelo a mí mismo, pero de verdad que ahora mismo tengo todo lo que quiero, todo lo que necesito y más...

¿Y si mañana se apagan todas las redes a qué te dedicarías?

Pues seguir con la educación, a veces lo pienso. No sé si ese momento está cerca o lejos porque en este mundillo nunca se sabe. Así que volviendo a reflexionar, intento apreciar todo lo que estoy viviendo gracias a las redes y a ser agradecido, aunque ahora vea que no todo es tan maravilloso como creador de contenido, hay que buscar siempre el lado bueno.