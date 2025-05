Helio: "Me cansan las canciones en las que la culpa siempre la tiene el otro"

A Helio le puede la autocrítica. Asegura que es uno de los «pilares» de sus letras, pero otros podrían ser la vulnerabilidad, la honestidad y la frescura, todos ellos ingredientes que dan forma a Tiene que salirme bien (2024), el EP que publicó el año pasado y que está formado por cinco canciones pop que salieron de su habitación. Asegura que «siempre hay algo de uno mismo cuando se crea», y allí había chispa, nostalgia y cercanía. Pero a la vista está que le quedó algo de eso en el tintero: acaba de lanzar Donde tú quieras ir, adelanto de otro álbum corto que saldrá en unos meses, tras su paso por la Bienal BJCEM de Eslovenia.

Acaba de estrenar nuevo single como Helio y, con él, de abrir un nuevo capítulo en su música... Y, además, habiendo sacado un EP el año pasado, Tiene que salirme bien (2024). ¿Este tema nuevo (y los que vienen) se quedó en el tintero de aquellas sesiones de composición y grabación, o había urgencia por contar cosas nuevas que han pasado en este tiempo?

La verdad es que este tema está compuesto desde hace bastante tiempo, incluso antes de que se publicara el EP, pero nunca se pensó para ese trabajo. De hecho, no tenía pensado ni publicarlo, pero un amigo me dijo que escuchaba la maqueta todos los días y... me convenció.

Hablo de este tema «y los que vienen», porque este es el adelanto de un nuevo EP, ¿correcto? ¿Qué puede contar de ello? ¿Algo que nos pueda adelantar?

Exacto, este es el primer tema de un EP que saldrá en unos meses. Diría que la temática de esta canción va muy en la línea del resto de canciones. Este es un trabajo que habla sobre estar en un punto de inflexión constante entre dos mundos distintos, como el momento en el que se esconde el sol pero no es de noche aún, como una relación al borde de colapsar o como una canción pop disfrazada de drum ‘n’ bass. Y, por cierto: muy pronto habrá otro adelanto del EP.

Volvamos ahora al presente, a Donde tú quieras ir, una canción honesta, directa y autoconsciente sobre una ruptura. ¿Cuánto de José hay en Helio? Es decir, ¿hay un personaje para dar forma a la realidad, o lo que suena, lo que canta, es lo que hay?

Está claro que siempre hay algo de uno mismo cuando se crea; es imposible desvincularse personalmente del todo. Sin embargo, mi forma de componer se basa por lo general en tratar de reproducir un sentimiento muy concreto y, en ocasiones, abstracto y contradictorio. A partir de eso creo una historia que me evoque esa emoción, contando cosas que me han pasado, que me da miedo que pasen o que me hubiera gustado que pasaran. Y siempre tratando de ser honesto con quién soy, claro.

Y ¿cómo se lleva con la vulnerabilidad? Esa sinceridad es la clave de su proyecto, lo que engancha en sus letras: «Se me da fatal fingir que lo he superado, sigo sin saber mentir».

Sinceramente, da un poco de vértigo exponerse hasta cierto punto, pero no me asusta ser sincero y mostrarme vulnerable en mis canciones. Creo que la autocrítica es uno de los pilares de mis letras, y también un poco de cómo soy yo (para lo bueno y lo malo). Me cansan las canciones en las que la culpa siempre la tiene el otro. A veces toca admitir los errores para seguir adelante mejor.

Tiene que salirme bien es un trabajo redondo, uno de los mejores álbumes de pop de la Región del año pasado. ¿Qué le trajo ese disco, a nivel personal y profesional?

Te agradezco mucho tus palabras, me alegra mucho cuando mis canciones llegan a alguien que las valora. La verdad es que me llevó tiempo encontrar la forma del EP, sobre todo porque fui aprendiendo mucho, tanto técnica como artísticamente, durante el proceso de grabación y producción de las canciones. Pero finalmente quedé muy contento con el resultado. Es muy reconfortante publicar un conjunto de canciones que tengan sentido entre sí y en el que todo funciona como una obra única. Y, en lo profesional, recibió muy buenas críticas, incluso fue seleccionado por Mondo Sonoro como uno de los proyectos prometedores para 2025. Pero sobre todo me quedo con la gente a la que le ha llegado el mensaje. Hasta hay quien me ha dicho que lo escucha como terapia (no sé si con buenos o malos resultados...).

Se le suele ubicar en el cajón del ‘bedroom pop’, pero en su música hay cantidad de matices, sonoridades e instrumentación. A pesar de ello, ¿se sigue sintiendo identificado en ese género? ¿Dónde se dibujan, para usted, las líneas que delimitan el bedroom pop?

Sinceramente, me pasa con el bedroom pop como con el indie: no sé hasta qué punto son formas de hacer música o géneros musicales. Siempre digo que hago bedroom pop porque hago mi música en mi habitación, o que hago indie porque yo me encargo de todo. La verdad es que soy malísimo con los géneros musicales, nunca sé catalogarme. Ojalá algún o alguna periodista musical que lea esto me ayude con ello (guiño, guiño).

En directo, ¿cómo cobran vida sus canciones? Has pasado por ‘Sala de Bandas’, el ‘Microsonidos’, ‘Ciclogénesis’, Big Up! Cartagena... ¿Cómo es un concierto de Helio?

Hasta ahora mis conciertos se han caracterizado por el ambiente íntimo y la sensibilidad, también con momentos de jaleo y oportunidades de saltar y gritar. Ha sido un gusto formar parte de todos estos ciclos de conciertos, y de compartir los escenarios con compañeros artistas y amigos a los que admiro. Muy pronto vamos a sumar gente al proyecto y por fin voy a montar una banda, y así sacar el máximo partido a las canciones y ofrecer un directo con energía y muy cuidado.

Pero sus canciones no van a sonar este año solo en Murcia... En junio vas a estar en Eslovenia, en el BJCEM, junto con otros artistas murcianos.

Efectivamente. En junio estaré tocando en Eslovenia como parte de la Bienal BJCEM, un evento que reúne a jóvenes artistas europeos de diferentes disciplinas cada año en un país distinto. Toda la gente a la que se lo cuento reacciona con mucha sorpresa, y la verdad que yo ando igual de sorprendido. Es un gustazo que hayan querido contar conmigo y una gran oportunidad para actuar delante de un público muy diferente al que estoy acostumbrado.

Y, como Eslovenia queda lejos... ¿tiene planes cercanos en Murcia? ¿Algún concierto a la vista en la Región?

Hay planes, efectivamente. Iremos anunciando cosas pronto. Pero, de momento, vamos a dejarlo solo en eso, en planes. Me ha dicho mi equipo de abogados que si hablo más me pueden empapelar, así que...