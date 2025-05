Joseluis: "Intento escribir más o menos como hablo, o al menos como pienso"

Joseluis es uno de los artistas más originales y auténticos de su generación. No busca la fama y la gloria; simplemente quiere observar el mundo que lo rodea. La tradición nunca se ha entendido bien con el boom mediático. Además, para muchos, José Luis Beltrán, natural de Javalí Nuevo, que logró un accésit con su proyecto Simple en el CreaMurcia 2018 y ganó el ‘Canción de Autor’ de 2023, era una persona extraña, un equilibrista emocional, un diseñador gráfico, una bomba de relojería que estaba a punto de estallar.

Su arte sincero, a veces doloroso, lo descubrió un ojeador de Sony durante su paso por el Big Up! Cartagena: surgió el flechazo con el candidato más improbable de ser contratado con una gran discográfica. Pero lo cierto es que pocos artistas han sabido transmitir con tanta precisión la fragilidad de los sentimientos. Sus inquietantes canciones las construye con gran dramatismo y sencillas melodías indelebles, influido por Neil Young, Wilco, Elliott Smith...

Este viernes ha salido a la venta su primer álbum, Por ahora, para siempre (2025), compuesto por diez temas, de los cuales ya había adelantado tres: Guapo, Fortuna y Miedo de un país, en cuya elaboración han tenido un papel destacado Alberto Saorín y Pablo Serrano. También ha influido, con mención de honor, la visión romántico-gamberra de Arturo Calero y Aurora Rodríguez (responsables, respectivamente, de los videoclips y el artwork del disco).

Joseluis celebrará hoy la salida de su disco en el Reina Sofía de Madrid, actuando en una fiesta de Radio 3 con motivo del Día Internacional de los Museos, y tras su concierto en el Warm Up tiene una larga lista de festivales pendientes para el verano. No suena tan vulnerable; suena fuerte.

Enhorabuena por el lanzamiento de Por ahora, para siempre, tu primer álbum con Sony. ¿Qué sensaciones te invaden en estos primeros momentos? ¿Qué significa este título para ti y qué querías evocar con él?

Es una declaración de intenciones. Es una manera de decir: «Sí, quiero» y de entregarme a lo que la vida me ponga por delante para vivirlo intensamente. Habla de este momento de mi vida en muchos aspectos. Me parecía un buen título para presentarme al mundo siendo un total desconocido que empieza en esto.

Parece como si Sony y otras majors estuvieran a la caza del fichaje de artistas murcianos (Viva Suecia, Arde Bogotá...). ¿Cómo lograste convencerles para que se convirtiera en tu compañía discográfica? ¿Cómo te vendieron su interés en ficharte? ¿Alguna vez pensaste que esto podría suceder? ¿Has vivido el síndrome del impostor?

No tuve que convencerlos, más bien al revés. Surgió todo de forma muy natural, dentro de lo extraño que es para un cualquiera como yo que una compañía así muestre interés en ti. Pensar que eso me podía pasar sería propio de una mente delirante. ¿Cómo con una canción y unos números tan insignificantes iba a venir la Sony a verme? Pero nunca he vivido el síndrome del impostor. Creo que he sabido cuándo algo no es lo mío;la música claramente no parecía que lo fuese. Pero en el proceso de hacer este disco he aprendido mucho, y parece que sí podría valer para esto. Yo hago las cosas tranquilo y por gusto, sin fustigarme demasiado.

¿Cómo ha impactado firmar con Sony en tu proceso creativo y en la difusión de tu música? ¿Qué expectativas tienes de esta colaboración? ¿Ha cambiado en algo tu vida últimamente?

En absolutamente nada. Mucha gente ajena a la industria y la música en general, cuando se entera de que estás en una gran discográfica, te advierte con mucho recelo, te dice que tengas cuidado y que no te dejes manipular. La gente tiene una visión –yo también la tenía– de las grandes discográficas un tanto distorsionada; piensan que son despachos en los que se dedican a malear productos a su placer. Mi experiencia no puede estar más lejos de eso. He tenido una libertad absolutísima y siempre han recibido todo bien y sin cuestionar nada. Tampoco tiene mucho sentido, ¿no? ¿Para qué quieres fichar a alguien si quieres cambiarlo? ¿No es mejor fichar a otro que ya haga lo que te gusta?

En tu primer LP, ¿querías transmitir alguna historia o concepto?

No hay un concepto. Este disco es el resultado de un conjunto de canciones escritas en un momento concreto, grabadas en un contexto determinado, con una gente y en unas circunstancias específicas, y eso es lo que hace que este disco sea como es.

¿Cuándo comenzaste a tocar la guitarra y a componer canciones? ¿Cómo ha evolucionado tu sonido desde tus inicios hasta este primer LP?

Cuando era más joven aprendí cuatro acordes que me enseñó mi profesor José Manuel en unas clases de guitarra que daban en el centro cultural de mi pueblo. Luego me dio unas lecciones en su casa el Eladio, un vecino más rockero. Con lo que retuve de eso he ido tirando hasta que hace un par de años me propuse hacer algo mío. Sobre lo de cómo ha evolucionado mi sonido desde mis inicios me lo puedes preguntar mejor en unos años, y si hay suerte. Estos son mis inicios, así suenan.

¿Qué influencias musicales han marcado este camino?

He crecido escuchando y tocando mucho Neil Young, Hank Williams, Wilco… Supongo que eso claramente ha influido, pero referencias o influencias más directas a la hora de hacer música... te diría que ninguna. Si yo puedo querer sonar a algo concreto, digamos Elliott Smith, pero ni canto como él, ni sé tocar la guitarra como él… entonces, ¿qué? Para bien o para mal, solo sé hacer las cosas a mi manera.

¿Dónde encuentras la inspiración para tus letras y melodías? ¿Hay algún tema recurrente en tus canciones? ¿De qué habla este disco? ¿Cómo surgieron las canciones? ¿Con qué primera canción ganaste un dinerillo?

Hablando con gente y escuchando mucho. Robando una expresión de alguien, una palabra o una frase hecha. El tema recurrente es el mismo de siempre desde que la música es música: el amor. Solo intento contarlo de una manera diferente, sin caer en lo de siempre. Desde el principio he tenido claro que no quería hacer nada que me quedase muy lejano de mí mismo. Intento escribir más o menos como hablo, o, al menos, como pienso. No me interesa darle muchas vueltas a las palabras ni hacer poesía.

Guapo es la primera canción que sacaste como parte del equipo de Sony, sin un estribillo al uso. ¿Se te resisten? Armado solo con guitarra, abre el disco, suena imperfecta, y la habéis dejado así deliberadamente.

Precisamente cuando la gente pregunta si estar en una multinacional ha influido algo en mi música… ahí tienes el ejemplo con Guapo. Es un antisingle. Y ahí está.

¿Existe alguna conexión con los cantautores clásicos, aunque con sonoridades más de ahora?

No lo sé. Cuando yo hago lo mío no pienso en si soy cantautor o qué soy, o si suena a ahora o a antes. Pero bueno, con el tiempo sí me he dado cuenta de que puede que ‘cantautor’ sea la palabra que me define de manera más aproximada.

¿Hay alguna canción en particular de Por ahora, para siempre que sientas que representa mejor la esencia del álbum o que tenga un significado especial para ti? ¿Podrías contarnos la historia detrás de ella?

Creo –y por lo que me comenta otra gente– que es un disco muy lineal, sin altos y bajos, en el sentido de que no hay un single evidente y luego el resto del disco. Todas son muy distintas y a la vez todas son importantes y muestran una parte de mi música. Esto hizo que a la hora de elegir los adelantos hubiese muchas dudas, porque todas podían ser un single y a la vez, no. Sí que hay una canción especial que no estaba prevista. Durante la grabación del disco, una noche soñé con una canción, pero estaba medio difusa. Pensaba que era una canción de otro. Al día siguiente se la intenté transmitir a Pablo y Alberto, y nos pusimos a ello. Para la noche siguiente ya estaba montada. Se llama Todo lo malo.