El humor imprevisible de Abián Díaz llega a Cartagena

El Auditorio El Batel de Cartagena volverá a transformarse este domingo en un templo de la comedia stand-up de la mano de Abián Díaz y su 'Show patético'; un título que, según su máximo responsable, esconde un universo de humor impredecible y experiencias en vivo que desafían lo convencional. Será a partir de las 18.30 horas cuando el canario lleve al público de la ciudad portuaria al borde del descontrol, pero siempre con una sonrisa en los labios.

No obstante, hay que aclarar que Abián Díaz no se considera un humorista de stand-up al uso. Su propuesta escénica se aleja de los formatos tradicionales para apostar por un show cargado de improvisación y conexión con el presente. «El 98% de mi tiempo lo dedico a estar muy atento a cómo me siento yo y qué está pasando afuera», afirma. Esta atención al detalle, a las emociones del momento y a la energía del público, es lo que le permite crear un espectáculo único en cada función, donde lo inesperado es la norma.

Dinamismo en escena

De hecho, según Díaz, su forma de trabajar surge de su «incapacidad para hacer stand-up, para sostener un texto durante tanto tiempo» sobre el escenario. Por ello, su show se compone de momentos muy distintos, con cambios de ritmo y estímulos cada pocos minutos. Esta dinámica constante, inspirada en la fugacidad de la atención en la era digital, busca mantener al público enganchado y expectante en todo momento. «Es una mezcla de cosas, de cómo hacer que la gente siga atenta y, al mismo tiempo, de lo que soy o no soy capaz de hacer y siento», explica el protagonista.

Por otro lado, el piano es un elemento fundamental en los espectáculos de Abián Díaz. No se trata simplemente de un acompañamiento musical, sino de una herramienta que le ayuda a organizarse mentalmente y a conectar con el ritmo del show. Y es que para el humorista canario «la comedia es música, entonces el teclado a mí me organiza mentalmente», señala. Cuando se siente perdido o necesita reconectar con el ambiente, un acorde al piano le sirve de ancla y le permite retomar el hilo conductor del espectáculo.

El cara a cara

Aunque sus vídeos en redes sociales han alcanzado gran popularidad, Díaz es consciente de que el humor digital y el humor escénico son muy distintos. «Lo que hago en los vídeos no es lo que hago en el escenario, pero sí la esencia de los estos, lo que transmiten, lo que te producen como espectador, eso sí es lo que llevo al escenario», aclara. Además, Díaz reconoce que, si intentara replicar el formato de sus vídeos en el escenario, fracasaría. Sobre todo porque entiende que el teatro (o el auditorio, en este caso) tiene una esencia única, una magia que no se puede imitar en otros medios. Por ello, su propuesta en vivo busca capturar la esencia de su humor digital, pero adaptándola al lenguaje y las dinámicas del escenario.

Un espectáculo sin red

Aunque 'Show patétic'o no está recomendado para menores de 14 años, Abián Díaz asegura que no hay nada en el espectáculo que sea agresivo u obsceno. «En realidad yo nunca puse esa limitación, la limitación me la fueron poniendo los teatros», comenta. Lo que sí advierte es que, debido a la naturaleza improvisada del show, pueden surgir temas o comentarios espontáneos que no sean del agrado de todos los públicos.

Para Díaz, lo importante es que el público sepa a lo que se atiene: un espectáculo sin red, donde la improvisación y la conexión con el momento presente son los pilares fundamentales. «Si empiezo a sentir que algo lo estoy controlando, entonces ya digo: ‘Uh, aquí estoy fallando’», confiesa.

Una experiencia inolvidable

Abián Díaz tiene una meta clara con su 'Show patético': «Mi objetivo siempre es que la gente disfrute como nunca». Para aquellos que aún duden en asistir, el cómico lanza un desafío: «Que me den la oportunidad y veamos. Y si no le parece de los mejores shows que haya visto de comedia..., que no vuelva a verme nunca más».

Díaz desea que el público se entregue por completo a la experiencia, hasta el punto de tener que parar el show por las risas. Principalmente porque así lo hacía el cuando era un niño: «Me encantaría conseguir eso que yo sentía cuando era pequeño e iba al teatro, que te arreglabas, te ponías una ropa concreta..., era como un día especial», recuerda.

En definitiva, 'Show patético' promete ser una experiencia inolvidable, un viaje a través del humor impredecible y la energía desbordante de Abián Díaz. Una oportunidad para reír a carcajadas, dejarse llevar por la improvisación y conectar con la magia del teatro en su estado más puro.