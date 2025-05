Melpómene, Talía y Euterpe veranearán y disfrutarán de las artes en San Javier

Tras presentar hace unas semanas un primer avance con montajes como la shakespeariana Los dos hidalgos de Verona, dirigida por Declan Donnellan, y Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams –con Nathalie Poza y Pablo Derqui, que recibirán el premio del festival–, este miércoles se ha desvelado la programación completa de la quincuagésimo quinta edición del San Javier Fest, de teatro, música y danza. El encargado de dar a conocer las propuestas de este año –en concreto, para dieciséis de las noches de verano entre el 31 de julio y el 21 de agosto– fue, como siempre, su director, David Martínez, concejal de Cultura del municipio, que con la llegada del calor ve multiplicada su agenda por culpa de este y otros festivales como el de jazz, que terminará apenas unos días antes. Menos mal que las musas le acompañan...

De hecho, y siguiendo la terminología olímpica que envolvió la rueda de prensa en los jardines del Parque Almansa –por culpa de Yllana y Nacho Vilar Producciones–, el San Javier Fest tomará el relevo de aquel sobre las tablas del 'Auditorio de los Sueños', que volverá a ser el escenario principal de esta cita. Eso sí, no será el único. Pues el Teatro de Invierno también abrirá sus puertas al público los días 7 y 8 de agosto para recibir a Lola Herrera y a su hija Natalia Dicenta con Camino a la Meca, mientras que, una vez más, la organización sacará el festival a la calle con cuatro espectáculos gratuitos en la Plaza de España -Finale, de Delrevés, y Candelaria, de Milsa Maúrtua-, el Puerto Tomás Maestre de La Manga del Mar Menor -Tres tristes trolls, de Lanördika- y los Jardines del Príncipe de Asturias, en Santiago de la Ribera, donde se podrá ver completa la obra Olympics, el montaje del cual se extrae la pieza de clown con la que la citada compañía Yllana abrió la presentación.

A.G.

La programación

Tras este pequeño aperitivo, la consejera Carmen Conesa, fue la encargada de abrir el turno de intervenciones en el particular Jardín de las Hespérides de San Javier –David Martínez dixit– con un recuerdo, como no podía ser de otra forma, a Mariano Ozores, cuyo fallecimiento se conocía minutos antes de comenzar la rueda de prensa. "Fue uno de los principales directores y guionistas de este país y el padre de la comedia española", señaló la titular de Cultura, flanqueada por el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, y el director del festival. También participó en el acto el artista José Antonio Torregrosa, alias 'Torregar', autor del impactante cartel de esta edición. "En él -explicó el ceutiense- recojo el episodio en el que Hamlet vuelve de su exilio y, al pasar por el cementerio, el sepulturero le informa de la muerte de Yorick, el bufón de la corte. Es el momento en el que el protagonista de la obra de Shakespeare coge el cráneo de su amigo y hace una reflexión sobre la vida, el paso del tiempo y lo que yo interpreto también como la fugacidad de las cosas; ese concepto barroco del tempus fugit que te dice que disfrutes del momento", señaló el creador, que ha apostado por cambiar la mano de Hamlet por la de una musa que representa con sus tatuajes las múltiples artes a las que atiende el festival y por colores muy saturados y luminosos que convierten una imagen a priori áspera, en algo "fresco" como es el verano en San Javier y esta programación.

El cartel del festival, obra de Torregar, con la colaboración de Casaú Estudio. / L. O.

Esta arrancará, como ya se adelantó a finales de abril, con un concierto gratuito en el auditorio del Parque Almansa a cargo de Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (ÖSRM) y la soprano Pilar Jurado, que interpretará ese 31 de julio "las más bellas arias de ópera". Y, sobre ese mismo escenario, el 3 de agosto tendrá lugar una de las noches más especiales de esta edición con la visita de Pablo Derqui y Nathalie Poza, que recibirán ex aequo el premio del festival. Lo harán aprovechando la programación para esa noche de Un tranvía llamado Deseo, con versión y dirección de David Serrano. Aunque, si hablamos de novedades de este miércoles de mayo, quizá una de las más destacadas es La desconquista, de la prestigiosa compañía Ron Lalá, que también podrá disfrutarse en el 'Auditorio de los Sueños' el 6 de agosto. Hablamos de una comedia burlesca y musical basada en las llamadas Crónicas del Descubrimiento (de América, y especialmente desde la perspectiva de los colonizadores). Se trata de una parodia llena de humor que enfrenta al Viejo y al Nuevo Mundo y que está protagonizada por cinco polifacéticos actores que declaman en verso clásico -a la manera del Siglo de Oro- y con música en directo.

El elenco de 'La desconquista', de Ron Lalá. / L. O.

Al día siguiente, 7 de agosto (y al siguiente, 8), el Teatro de Invierno, en el mismo Parque Almansa, ofrecerá a los aficionados un montaje de primer nivel como Camino a la Meca, protagonizada por una leyenda de los escenarios españoles como Lola Herrera, que, de la mano de Claudio Tolcachir, da vida en esta obra -en la que le acompaña su hija, Natalia Dicenta, y Carlos Olalla- a la artista Helen Martins, que en la Sudáfrica del Apartheid desafió todas las convenciones para vivir libremente. Y como esta es una programación frenética, el 9 de agosto el festival hará honor a su dedicación a la danza con una de las coreógrafas más admiradas del mundo, la canadiense Marie Chouinard, que visitará el San Javier Fest con su compañía y con un programa que incluye la recuperación de su Le sacre du primtemps, una coreografía de absoluta vanguardia, y la presentación de Magnificat, inspirada en la obra de Johan Sebastian Bach.

No obstante, es importante aclarar -como lo ha hecho David Martínez- que no solo hay teatro, música y danza en este programa; de hecho, los técnicos de la Concejalía encargados del festival miran cada vez más al circo contemporáneo y prueba de ello es que el 10 de agosto se presenta en el Parque Almansa la obra Ambulat, de La Fam, un montaje de gran formado dirigido por el reconocido director Adrián Schvarztein, que rinde homenaje con esta pieza a los últimos circos clásicos de principios del siglo XX. Aunque el teatro manda y el día 14 es uno de los marcados en rojo por el aficionado por culpa, de nuevo, de Shakespeare. Y del mencionado Declan Donnellan, una autoridad mundial en la obra del Bardo de Avon. La Compañía Nacional de Teatro Clásico coproduce junto a LaZona Teatro y la célebre Cheek by Jowl un nuevo montaje de Los dos hidalgos de Verona, dirigido por el veterano y laureado director británico.

Y en su fijación por el mundo clásico, el San Javier Fest presenta el día 16 la adaptación escénica de la novela Memorias de Adriano (1951), de Marguerite Yourcenar. Otro actor de gran peso escénico como Lluís Homar interpretará al emperador romano, mientras que Beatriz Jaén se encarga de la dirección de esta coproducción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y el Teatre Romea de Barcelona. También se muestra el equipo de David Martínez fiel a sus orígenes dedicando una noche, como es habitual, al Grupo de Teatro San Javier, que el día 18 estrenará La canción de los ausentes, con texto y dirección de José Antonio Navas, que cuenta en esta pieza la historia de Raquel González, una periodista que investiga la vida de Eva María Jordán, voluntaria en un país devastado por la guerra.

Un día después, el 19 de agosto, volverá a la localidad el icónico Rafael Álvarez, 'El Brujo', que presentará un nuevo espectáculo, todavía pendiente de estreno: Volar con los pies en el suelo, que presentará en Almagro y está inspirado en los comediantes del teatro clásico y popular, parientes lejanos de los graciosos de Siglo de Oro que, como él mismo, construían su actuación mezclando fragmentos de diversas obras y se lanzaban a 'volar' en escena confiados en las alas de su inspiración. Y el cierre del festival, el 21 de agosto, llegará con Numancia, de Cervantes, y dirección de José Luis Alonso de Santos, con un elenco de 23 actores y actrices. Se trata de una producción de la Comunidad de Madrid para Teatros del Canal sobre el asedio de la ciudad de Numancia, a la que, después de 15 años de lucha, el Senado romano manda al general Escipión para acabar con la resistencia de sus habitantes.

Entradas y programación gratuita

Los tickets para estas representaciones ya están a la venta en la plataforma online compralaentrada.com, así como un abono de 102 euros que incluye con todos los espectáculos excepto Camino a la Meca. Eso sí, como se ha adelantado, hay cuatro espectáculos de calle que son gratuitos, igual que el concierto de la ÖSRM y Pilar Jurado: Finale (1 de agosto), un espectáculo de danza vertical sobre la fachada de la Iglesia de San Francisco Javier, con piezas clásicas como El lago de los cisnes, El cascanueces y Giselle; Tres tristes trolls (12 de agosto), una obra entre el circo y la danza protagonizada por tres trolls que, ante la perspectiva de su extinción, harán todo lo que esté en sus manos para encandilar a los humanos; Olympics (15 de agosto), un espectáculo de comedia y clown en el que cuatro atletas, después de no lograr clasificarse para las Olimpiadas, deciden montar sus propios juegos, y Candelaria (20 de agosto), espectáculo conceptual de Milsa Maúrtua presentado en el festival de arte joven Estrenarte sobre una mujer que intenta reunirse con su padre a través de un ritual que realiza en la intimidad. Además, una de las principales novedades de esta edición es la inclusión en el programa de dos talleres también gratuitos -aunque requieren de inscripción previa- de teatro para toda la familia. A cargo de La Higuera de la Poca Vergüenza, tendrán lugar los días 11 y 13 de agosto en la playa El Pescador de Santiago de la Ribera.

En definitiva, una invitación a "soñar despiertos, a conectar con las historias y a vivir el teatro, la música, la danza y el circo en San Javier", resumió Martínez, inspirado por Melpómene, Talía y Euterpe, las protectoras de las artes. "Queremos que el San Javier Fest sea un lugar de encuentro en el que vivir experiencias singulares y en el que disfrutar intensamente de la cultura a la luz de la luna, bajo las estrellas y a orillas del Mar Menor", concluyó el edil. "Eso sí, como reza el lema de esta edición ['No dramas'], sin dramas".