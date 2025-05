"He intentado reflexionar sobre la ambición, sobre todo cuando se convierte en obsesión"

El murciano Luis Cortés será el protagonista esta semana de los ‘Viernes Literarios’ de Caravaca de la Cruz. El autor, psicólogo y educador social de profesión, presentará a partir de las 19.30 horas en la Biblioteca Municipal su último trabajo, La búsqueda de los Ánimors (2024), que la próxima semana le llevará a la Feria del Libro de Madrid de la mano de la editorial, Cuadranta. Cortés estará durante casi toda la tarde del día 30 –de seis y media a ocho– en la caseta del sello, firmando ejemplares, pero antes visita la ciudad santa en la que tiene lugar esta historia de carácter fantástico y ambientación medieval. De hecho, el protagonista de su novela es Antonio de Litrán y Guardado, IV duque de Caravaca, un ser con una doble personalidad que siente terror por el paso del tiempo y la muerte.

Tras debutar en 2023 con el poemario En mi búsqueda, ha regresado a las estanterías con una novela que está ambientada a finales de la Edad Media y viaja por diferentes municipios de la Región. ¿Cómo surgió la idea?

La idea surgió durante un viaje por Asturias; en concreto, estaba en Malleza, en el concejo de Salas. Todo nace en el hotel en el que me hospedé, un sitio con mucho encanto que se llama Conde Toreno y que anteriormente fue un palacio y, también, un convento de monjas de clausura. Pues bien, una noche, paseando por los alrededores, me encontré con unos medallones de piedra en el suelo en los que aparecía tallada una madre con un bebe entre sus brazos y en los que se veía que alguien o algo quería arrebatarle al pequeño. Ahí comienza la historia.

¿Cómo ha sido el proceso de documentación de esta novela? ¿Cómo ha hecho para conocer cada uno de los municipios que atraviesa la historia y para encajarlos en la novela?

Tras el viaje que te comentaba, comencé a dar forma a la historia y a ver cómo podía encajarla en mi tierra; sobre todo, en la zona de la comarca del Noroeste y el Río Mula. Es una especie de homenaje a mis abuelos, que son de Albudeite –los cuatro–, y por eso tiene tanta presencia en el relato (aunque menos que Caravaca, claro). Y, bueno, fue un trabajo de ir muy poco a poco uniendo todos los municipios, incluyendo incluso alguna pedanía como Navares, que también tiene cierta relevancia en La búsqueda de los Ánimors por culpa de una amiga que tengo y que es de allí. Además, el lector encontrará parajes concretos como las Fuentes del Marqués, un espacio capital de esta historia, y hasta festejos como los Caballos del Vino y los Moros y Cristianos.

Pero el gran protagonista es Antonio de Litrán y Guardado, un personaje con una doble personalidad y que ofrecerá al lector la posibilidad de adentrase en esos dos mundos que surgen de su mente.

Hay que aclarar que la novela es como una especie de juego en el que el lector se perderá entre cosas que ocurrieron de verdad y otras que son inventadas. Ahora, dicho esto, el personaje ficticio de Antonio de Litrán, duque de Caravaca, tiene, efectivamente, dos versiones: está el conquistador sanguinario y el entrañable esposo y padre de familia. La cuestión es que, en esta historia, conoce al Conde de Piamonte, que está también obsesionado con el físico y el paso del tiempo (como él). Ambos sienten pavor por la muerte y el juicio final, así que se embarcan en la búsqueda de la vida eterna, y, en concreto, lo hacen por medio de la alquimia y de los Ánimors, unos demonios que llevamos dentro y que se alimentan de nuestras ilusiones y alegrías. De alguna manera, he querido hacer con esta historia una reflexión sobre la ambición del hombre, sobre ese momento en el que algo que ansías se convierte en una obsesión hasta el punto de convertirse en el único camino que eres capaz de recorrer.

Este viernes visita Caravaca que, como decía, tiene un peso importante en esta historia. ¿Cómo la dibuja en su libro?

Es un dibujo de la ciudad tal y como es hoy, pero trasladada a la Edad Media. Es decir: ahí están el Santuario de la Vera Cruz, las termas romanas, el río Argos y las Fuentes del Marqués. Lo único inventado de la ciudad es el castillo del Duque, además del cambio de los tiempos en la novela (ya que, evidentemente, de aquellas no existía el sistema de minutos y horas que tenemos en nuestros días).

La búsqueda de los Ánimors marca un cambio de registro importante en su carrera literaria: de una antología poética a una novela histórico-fantástica. Hábleme del porqué de este volantazo.

A principios de 2023, tras mostrarle algunos poemas a un compañero de trabajo, me propuso presentarme a un concurso de poesía. Me quedé segundo y me ofreció publicar el libro con el que debuté poco después. Pues, gracias a aquello, pude ir a la Feria del Libro de Cartagena, donde me enteré de que otra editorial murciana tenía un concurso sobre novela de histórica, y aunque tenía apenas unos días para presentar mi original –lo tenía muy avanzado, pero ni mucho menos terminado– intenté entregarlo en tiempo y forma. Aunque no eran las condiciones más adecuadas para finalizar de la mejor manera mi relato, fue un estímulo que me empujó a ir puliéndolo hasta alcanzar el resultado final. Así que, menos de un año después, estaba enviando mi novela a la editorial, con la suerte de que se interesaron por ella y..., bueno, estoy muy contento con la acogida que está teniendo también entre los lectores.

La novela sale finalmente con Cuadranta, que ya publicó aquel primer poemario suyo.

Es una editorial que apuesta por la gente sin experiencia y desconocida para el gran público, con lo que trabajar con ellos es todo un placer; de otra manera igual hubiera sido muy complicado meterme en este mundo. Así que tengo que agradecerle a su editor, el cartagenero Pedro Sánchez, que apueste también por autores como yo, que no tenemos nombre ni experiencia pero sí cosas que contar.

Actualmente está de ‘gira’ presentando esta obra, pero... ¿tiene nuevas historias entre manos?

La presente en diciembre en Murcia, el viernes estaré en Caravaca y posiblemente también vaya a Cehegín y a algún otro municipio que aparece en la novela. Pero sí, visto que el libro ha tenido muy buena acogida, estoy trabajando ya en la segunda parte, que ya te adelanto que estará escrita en dos tiempos: por un lado continuará la historia en la Edad Media y, por otro, habrá una trama que se desarrolle en la actualidad. De alguna manera, los relatos irán acercándose entre capítulos alternos hasta confluir en el final. Además, estoy trabajando también en una serie de relatos cortos con un final un poco sorprendente, para que nadie se quede indiferente cuando los lean.