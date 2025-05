"No queremos que el público salga consternado del teatro, pero sí hacerles pensar"

Para Pepa Castillo –que lleva ya unos cuantos años en esto– no hay función como la primera, como el estreno; por más que, por supuesto, los montajes crezcan a medida que se suben una y otra vez a las tablas. De ahí que se muestre ilusionada con la puesta en escena, este jueves en el Teatro Circo de Murcia (20.00 horas), de El aspirante, su último proyecto, pero también reconoce tener algo de «vértigo», como no puede ser de otra manera (porque al público no se le pierde el respeto por más que lleves treinta años trabajando en las artes escénicas, como es el caso de la fundadora de Trama Teatro).

Lo bueno es que está muy bien arropada, tanto por un elenco cuyo trabajo la tiene «más que satisfecha» –hablamos de Fernando Caride, Javi Mula, Jessica Cerón y Elisabeth Sogorb– y, sobre todo, por un texto que hace preguntas –más que ofrecer respuestas– y que atrapa a quien se enfrenta a él desde la primera lectura, asegura. Este es obra de la también cineasta Mercedes Imbernón, que genera una situación «incómoda y grotesca» por medio de la «animalización» de un ser humano. Ahora, también dice la directora que es la primera vez que dirige una obra con tanta comicidad, con lo que los espectadores se llevarán a casa unos cuantos quebraderos de cabeza, pero después de regalar a la compañía algunas carcajadas. O eso espera su directora, al menos.

A por un nuevo estreno, Pepa.

Eso es. Un nuevo estreno, un nuevo reto y una nueva preocupación. La propuesta de El aspirante, por diversos motivos, ha supuesto el plantearme la dirección escénica desde un enfoque distinto, dando participación a los actores y actrices a lo largo del proceso de creación; algo poco habitual en mi forma de trabajar pero que me ha hecho descubrir que se puede debatir, compartir y realizar en equipo todo el trabajo que supone la puesta en escena de un nuevo montaje.

¿Qué se siente ante una función como la de este jueves (ante un estreno, vaya)?

¿Que cómo me siento? Pues con vértigo. Es la primera vez que dirijo una obra con tanta comicidad. Yo la llamaría ‘tragicomedia hilarante’, ya que en el texto de El aspirante el pensamiento ideológico y el humor van muy unidos.

¿Tan diferente es siempre la primera puesta en escena en relación con las siguientes? ¿Verdaderamente tiene una magia especial?

Sí. Los estrenos de las obras son magia pura. Cuando todo el trabajo realizado durante meses es subido a las tablas y se ‘ilumina’ es..., eso, magia. Y aunque con las actuaciones siguientes al estreno las obras van cogiendo volumen, aumentando la dinámica, la intención de los personajes y mil cosas más, el estreno te da una satisfacción única.

La base de este proyecto es un texto de Mercedes Imbernón, una autora particularmente lúcida. ¿Cómo ha sido trabajar con ella?

De hecho, este montaje es una propuesta de Mercedes a Trama Teatro. Y a mí el texto me cautivó desde la primera lectura; bueno, a mí y a todo el elenco. Y la comunicación con ella ha sido fluida desde el inicio, aunque, como siempre, a medida que el proyecto avance aparecen enfoques diferentes que, sin embargo, creo que al final terminan enriqueciendo el resultado.

¿Cuánto se ha implicado ella en el montaje? Porque, como cineasta que es también, supongo que no ha querido perder de vista la preparación de la puesta en escena…

Mercedes, como autora, se ha implicado desde el primer momento. A todo dramaturgo/a le preocupa ver el resultado en escena de algo a lo que ha dedicado tanto tiempo y emociones. Pero es inevitable que la dirección y la interpretación, que corre a cargo de otras personas, impliquen, como he dicho antes, pequeños cambios. Aunque siempre manteniendo la esencia del texto, claro.

Hábleme de esta historia, de El aspirante, que plantea una situación cómica..., pero también incómoda y grotesca.

El aspirante tiene un punto distópico, pero, como pasa con las historias de la serie Black Mirror, podría no estar tan lejano en el tiempo. Esta obra nace de la visceralidad y de la observación de un mundo presente que estamos viendo desaparecer, y presenta el encuentro de Matías Robles, un obrero, con un empresario de éxito. En concreto, hay un choque entre estos dos ‘mundos’ cuando el currante le plantea al empresario trabajar para él de una forma..., digamos, poco habitual. Y no quiero hacer spoiler de la trama, pero sí hay un elemento que, si bien no deja de ser grotesco, refuerza el mensaje que la obra quiere transmitir, que está de plena actualidad y que, aparte de del aspecto cómico, creemos va a hacer pensar al espectador.

Es curioso porque hablamos de dos autores diferentes, pero la última vez que le entrevisté fue con motivo del estreno de Dirty dream (Todos tenemos un plan B), de Juanma Soriano, que partía de la incertidumbre ya endémica del mercado laboral. Ahora, el protagonista es un trabajador ‘quemado’, desesperado. La raíz del problema es común en ambas...

Trama Teatro siempre ha llevado a escena obras con trasfondo social. Dirty dream reflejaba la situación actual de los jóvenes en el mercado laboral –en resumen, que tienen prácticamente imposible desarrollar la actividad profesional que es su vocación y para la que están sobradamente formados– y en El aspirante..., sí, curiosamente también está presente, aunque de una forma diferente, este mismo problema. Quizá la diferencia es que Dirty dream se refería específicamente a los jóvenes y ésta aborda esta cuestión de forma global, retratando de manera más amplia el mundo empresarial y laboral.

Pero, que nadie se asuste: El aspirante es una tragicomedia; o sea que, aunque en el fondo descansen cuestiones amargas, el público se va a reír. ¿Estas cosas entran mejor con algo de comedia?

Sí, claro. La cosa está en que el público no salga consternado del teatro, pero sí hacerle pensar y remover algo las conciencias. El fundamento de la tragicomedia no deja de ser ese: hacer reír y a su vez mostrar los problemas con los que convivimos día a día.

¿Y cómo va a la gestión de la ‘ira’ en El aspirante? Porque claramente hay un conflicto de clase, y eso siempre genera... recelos, por decirlo muy suavemente.

La ira sobrevuela el montaje de principio a fin, aunque de forma velada. Podría desembocar en violencia en cualquier momento, pero... hasta aquí puedo contar. El que quiera descubrirlo tendrá que ir el jueves al Teatro Circo.

Sea como sea, quienes tienen que gestionar sobre las tablas todas esas emociones –aunque con sus indicaciones– son Javi Mula, Fernando Caride, Jessica Cerón y Elizabeth Sogorb. ¿Satisfecha con su trabajo?

Más que satisfecha, feliz. Son actores y actrices de primer nivel que hacen suyos y viven intensamente los personajes, enriqueciéndolos a lo largo del proceso de creación. Con Fernando Caride y Javier Mula ya habíamos trabajado en montajes anteriores de Trama Teatro –en Amor y locura y El vendedor, respectivamente–, pero con Jessica Cerón y Elizabeth Sogorb es mi primer trabajo, y han sido verdaderamente un descubrimiento, corroborando y mejorando incluso la opinión que tenía sobre su trabajo tras haberlas disfrutado anteriormente como espectadora.

Por cierto, aunque ellos sean los protagonistas –o sobre los que reside el peso de la trama–, ellas tienen un papel fundamental...

Sí. Aún no siendo protagonistas, su presencia en escena es casi constante y hacen grandes a personajes imprescindibles para el desarrollo de la obra.

No puedo evitar preguntarle, Pepa: está claro que es una coincidencia, pero justo la semana pasada se estrenaba en cines El instinto, del lorquino Juan Albarracín, una peli cuyo protagonista..., bueno, pasa por situaciones parecidas a las de El aspirante. ¿Alguna lectura al respecto? ¿La sociedad nos trata a veces como a animales?

Pues sí, se trata de una feliz coincidencia que destapa algo que realmente preocupa a la sociedad. Ya le ocurrió a Amenábar con Los otros y El sexto sentido. Ahora me pasa a mí con Juan Albarracín, con el que coincidí en mi etapa en la Escuela Superior de Arte Dramático.