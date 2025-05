Miguel Sánchez Robles: "La vida es un páramo que hay que llenar de olvido tras la muerte de un ser querido"

El laureado escritor caravaqueño Miguel Sánchez Robles (1957) explora la condición humana desde una mirada lírica y sorprendente en su nuevo libro de relatos, No sabe del amor quien vuelve vivo (2025). Publicado por la editorial madrileña Villa de Indianos, esta obra se caracteriza por una búsqueda constante de la belleza en los detalles más humildes y por un lenguaje cargado de imágenes que evocan tanto melancolía como esperanza. Los relatos que lo integran abordan temas universales como el amor abúlico, la soledad y el sentido de la existencia, siempre con un estilo personal, único, que combina sensibilidad, ironía y hondura filosófica y que le ha valido al autor murciano un sinfín de reconocimientos. Profesor de Historia –desempeño con el que ha compaginado su faceta creativa–, ha demostrado ser un escritor comprometido con la verdad emocional y la autenticidad poética, y esta nueva obra no es la excepción.

¿Qué podría decirnos de este libro que reúne dieciséis relatos?

Es un libro que contiene historias que guardan una cierta relación entre sí, una coherencia temática y formal. Elegí estos relatos, algunos de ellos premiados en relevantes certámenes literarios como el Premio Gabriel Miró y el Gerald Brenan, porque siempre he deseado verlos unidos y editados bajo ese título, bajo ese único verso/poema de Antonio Sánchez Zamarreño, cuya cita abre el libro: «Nada sabe de amor quien vuelve vivo». Es un verso que me fascinó desde la primera vez que lo leí; me pareció incluso una declaración de intenciones, un aforismo espléndido, didáctico, luminoso.

¿Existe un hilo conductor entre ellos?

Los personajes y las historias que se suceden tienen vínculos entre sí; sobre todo, comparten una determinada atmósfera narrativa que cohesiona el conjunto y otorga identidad al libro. Hay escenarios comunes y temas universales que afectan al mundo en el que vivimos. Abordan problemáticas contemporáneas, como el titulado Besos con lengua. Están anclados en el presente, pero tocan fibras atemporales. También he querido permitir cierta ósmosis entre ellos creando una finísima red de situaciones que se reconocen entre sí para que el lector encuentre conexiones sutiles. Comparten elementos simbólicos y perspectivas diversas y complementarias a la vez. Por ejemplo, hay historias que hablan de la vida desde la mirada de un niño y otras, por medio de un anciano con demencia. Al final, en todos late la intensidad de un conflicto terriblemente humano.

Me interesan quienes sobreviven en las afueras de la felicidad, pero sienten profundamente

De nuevo centra el foco en un mundo que no es justo con los más débiles...

No solo en los más débiles, sino también los más desorientados, en los más intensos y en los que sobreviven en las afueras de la felicidad, pero sienten profundamente y ven con una lucidez sobrenatural el mundo en el que habitan. En conjunto, estos protagonistas transforman por sí mismos un libro de relatos en algo más que una colección de historias independientes. He tratado de que se conviertan en un mapa de emociones y conflictos, de agrupar la existencia de ese tipo de personajes en una especie de espejo de nuestra sociedad.

Personajes que atraviesan diferentes momentos en sus vidas y que llegan a jugar con el lector. ¿Está relacionado con la protagonista de su novela Te llamaré Tristeza (2022)?

Yo diría que sí. Tristeza, la protagonista –así la llaman–, encajaría perfectamente en el universo temático de este libro. Lo que ocurre es que, en la novela, la mirada de ella es mucho más potente y abarca muchísimas más situaciones y vivencias. También existe una diferencia notable: en aquella, la estructura narrativa es un puzle que el lector va resolviendo poco a poco a través de fragmentos deshilvanados del tiempo y del espacio en los que suceden; y en los relatos no es así. Pero, como muchacha joven, inteligente y bella al mismo tiempo, que conoce el dolor desde temprana edad y encuentra en la lectura una vía de escape y comprensión de su mundo, entraría a formar parte de la grey de personajes del libro.

También habla de la muerte en estos relatos; en concreto, de «la muerte de los que se van y la muerte de los que se quedan». ¿Podría explicarnos un poco a qué se refiere con ello?

Siempre me ha interesado la muerte como tema. Pero mucho más la «muerte de los que se quedan» que la muerte de «los que se van». Esa muerte me parece mucho más dramática y literaria. La muerte física, la muerte de «los que se van», es una cuestión ontológica, un acto cumplido, una amputación, un instante soberbio y absoluto, un tajo definitivo como la tala de un árbol, algo que no tiene retorno. Es silencio infinito, ausencia pura. Pero la muerte de quienes nos quedamos es un duelo continuo prolongado en el tiempo. Para quienes seguimos en la vida después de ver morir a un ser querido, la existencia puede llegar a ser un eco que retumba en las almas vacías, en los besos no dados y en las palabras que nunca serán dichas, es un páramo terrible que hay que llenar poco a poco de olvido. Ese proceso me interesa desde que yo era un niño. Las consecuencias humanas del ser y su extinción. Esa segunda muerte que se abre paso como una tragedia inconsolable en el mismo momento en el que alguien muere a tu lado. El primer relato del libro pone voz a ese muchacho enamorado que se siente morir por el suicidio de la chica a la que venera. Y esa muerte vicaria a veces parece no tener fin ni consuelo.

Miguel, ¿cómo ha sido apostar en esta ocasión por Villa de Indianos?

Villa de Indianos es una editorial honesta y atractiva que se está abriendo paso poco a poco. Conocí a Raquel, su directora, a través de Te llamaré Tristeza. Leyó la novela y le gustó muchísimo. Me propuso editar algo, le pasé este libro de relatos y desde entonces hemos mantenido una estupenda relación. Incluso tenemos proyectos literarios para un futuro próximo.