El arte urbano conquista las plazas y las miradas de los murcianos en la Noche de los Museos

La ‘noche americana’ de la que hablan Carolina Parra y Nacho Ruiz en su exposición del mismo nombre en la Sala Verónicas es una trampa del cine. La Noche de los Museos, sin embargo, es una realidad que tuvo lugar ayer y que tanto la ciudad como la gente y estos espacios expositivos esperan cada año con ganas. El viernes se inauguró esta muestra cuya narrativa, hilada a través de «la literaura, el cine y la propia historia del arte en sus grandes nombres, exposiciones y momentos relevantes», ocupa las monumentales paredes de esta sala, tan imponente como el silencio que en ella reina.

Y es que son mucho los espacios que, como este, estrenan nuevas exhibiciones en previsión la Noche de los Museos, aunque también es un buen momento para visitar las exposiciones permanentes de las salas de la ciudad –como es el caso del siempre emblemático Museo Salzillo–. Todos quieren atraer al máximo la atención de la gente que ayer se aventuraba, bajo la promesa de las puertas abiertas y los horarios extraordinarios, a los museos de la ciudad.

Y si las obras en la puerta de Verónicas dificultaban su entrada –varios curiosos se preguntaban en voz alta si se podía pasar–, las Bóvedas del Almudí, a pie de calle, servían a los más impacientes de refugio del calor. Allí, una madre le preguntaba a su hija si le habían gustado las flamencas que pueblan los cuadros de Marina Maturana en su exposición Pan y circo, parte de una triada de nuevas muestras que se completa con las de Borja Cabezas y Alicia Frutos.

Pero, en cuanto a capacidad de congregación, la exposición De vándalos a leyendas se llevó todos los focos del día con su particular ruta: del Mubam a la Iglesia de San Esteban, con un centenar de obras de arte urbano y exhibiciones de pintura en directo incluidas –programadas cada sábado de aquí a finales de exposición y, ayer, a cargo del colectivo británico The London Police, que no son novatos en la Región: pintaron su primer mural en suelo español en Alcantarilla en 2022–. Poder mirar el arte urbano de cerca, apreciar la textura del aerosol, las gotas de pintura y el relieve de los soportes conquistó a público de todo tipo, fascinando a los más pequeños y a los más veteranos: parejas de la mano, niños en carritos, amigos que alternaban comentarios de su día a día otros sobre las obras que ven... No hubo ni un momento sin un par de ojos mirando las obras de estos dos espacios de la ciudad.

También el Museo Ramón Gaya, uno de los más activos del centro, tuvo arte urbano en directo – a cargo de Goyo203– bajo las jacarandas que flanquean la fachada del edificio de la Plaza Santa Catalina. Por allí pasaron muchos tras tomarse un café (o un quinto) en la Plaza de las Flores para ver Conversaciones de Chelete Monereo en su nueva sala, que atrapaba la atención de quienes deambulaban por el edificio por sus reducidas dimensiones.

«Qué rápido se ha acabado el Museo de la Ciudad», comenta un niño a la salida del edificio. Más de 70 actividades, visitas guiadas, abierto hasta la madrugada... pero siembre hay ganas de más.