Ana Ballabriga, escribir a cuatro manos

Vive en un luminoso piso cercano a la cartagenera Plaza del Lago. Ana Isabel Ballabriga Navarro es escritora y acaba de presentar Aramat (Contraluz, 2025), otra de sus intrigantes novelas, que ha escrito a medias con David Zaplana. Aunque ya no son pareja, él es el padre de sus hijos y compañero literario. Ana es de un pueblo de Huesca y a él le conoció en Valencia, a donde marchó un día para estudiar Psicología. Ha impartido clases y cursos de su especialidad y también sobre literatura. Se define como escritora, psicóloga y divulgadora. Ha trabajado con un proyecto europeo en centros de menores y en la actualidad tiene un podcast personal y trabaja en otro de la editorial Alrevés. Es profesora de escritura en la Escuela de Escritores y colabora con Zenda Libros y con varias publicaciones periódicas.

La conversación, muy interesante e inteligente, me acerca a esta mujer admirable, fuerte, decidida y feminista. Me confiesa: «De niña no terminaba de encajar, tenía inquietudes y no paraba de leer. Un día, un maestro me encargó un poema, y ahí vieron que no se me daba mal la escritura. En casa teníamos muchos libros y todo eso me fue marcando. Cuando estudié Psicología ya tenía el corazón dividido con la literatura. Al final ha habido una simbiosis y la psicología me ha ayudado a plantear personajes y sus conflictos internos».

La escucho, entusiasmado, hablar sobre su trabajo online en la Escuela de Escritores: «Mis alumnos, de habla hispana, son de todo el mundo y de muchas culturas, me gusta y me enriquece la diversidad, esto es muy valioso para nuestro mundo». Me interesa mucho su experiencia de escribir a medias con otra persona: «El oficio de escribir es exigente, con muchas horas de investigación y dedicación. Parece que siempre tienes que estar en soledad, con las musas que vienen cuando trabajas, como decía Picasso. Pero si piensas en artes como el cine, vemos normal que sea un trabajo de equipo. Pues en la literatura también es posible esta colaboración, como es nuestro caso. Hay que hablar mucho, claro, negociar, acordar desde el tema a la trama, los capítulos, los temas circunstanciales, el estilo… Para nosotros es una gran experiencia, muy positiva». Ana y David han coescrito nueve libros en total y han ganado varios premios como el del Certamen de Novela Negra Auguste Dupin con El deseo eterno (Distrito 93, 2022), o el Premio Amazon con Ningún escocés verdadero (Amazon Publishing, 2017). En general, son historias con mensaje, con intriga y con una prosa sobresaliente. Yo ya llevo unos capítulos de Aramat y confieso estar totalmente enganchado.

«Aramat es la historia de dos mujeres, dos madres, y una guerra. Una pareja contrata un vientre de alquiler en Ucrania, justamente antes de la guerra con Rusia, lo que hace que pierdan el contacto y que decidan viajar allí»; me confiesa no ser partidaria de esta «explotación reproductiva de las mujeres» y sí de la legislación española: «Pero pasa como antes con el aborto, que la gente que se lo podía permitir viajaba a Londres. De todas formas, nuestra historia es compleja, nada de buenos y malos ni simplismo fácil». «Me interesan y preocupan las situaciones de vulnerabilidad de las mujeres. Lo de los vientres de alquiler me recuerda mucho al tema de la prostitución, incluso las mujeres que dicen ejercerla libremente son unas víctimas por ser vulnerables. De estas cosas no se sale indemne, todo esto pasa factura», reflexiona.

Ana se declara feminista y hablamos largo y tendido sobre ello. Coincidimos en esa postura, necesaria por el bien de la mujer y del mundo, aunque uno no esté libre de eso que llaman micromachismos: «Es que todos tenemos dentro algo de machistas, racistas, clasistas… es como nos han educado, son muchos años y es el peso de la sociedad, las películas, los modelos que se difunden… Hay mujeres que hablan en contra del feminismo, se lo pueden permitir porque viven en situaciones de privilegio, se han adaptado al sistema, pero la mayoría de las mujeres no se puede dejar llevar por su canto de sirena. En la actualidad, vivimos en un periodo de transición, los cambios cuestan y ya hemos aprendido que ningún avance social es para siempre, hay pasos atrás y por eso hay que seguir peleando». Hablamos también de la moda de las influencers y toda la gente que quiere ser como ellas, viven en unos mundos de Yupi que no son reales, no están al alcance de la mayoría de las mujeres y eso es como una droga que adormece o nos desvía de la realidad. El patriarcado es como el agua, se empapa por todos los huecos y se adapta a todos los recipientes. Las mujeres tenemos que estar muy atentas porque nos dejamos llevar, nos lían, nos autocensuramos. Parece que hay avances en la legislación, se igualan los sueldos o los hombres también tienen su permiso paternal, pero al final la mayoría de ellas son las que piden adaptación de horarios y reducción de jornada para cuidar a los hijos».

«La literatura romántica ha hecho mucho daño a la mujer y a una sociedad igualitaria. Las relaciones de dominio, las relaciones tóxicas, que vuelven incomprensiblemente en los jóvenes de hoy día, beben de lo que se transmite en la sociedad, de lo que se ha vivido en casa y de lo que se promueve en las redes sociales. Hace unos años, había un machismo que se podía llamar suave, pero ahora se están viviendo situaciones muy agresivas. Nunca he soportado los chistes machistas contra las mujeres que no saben conducir o contra las suegras, pero ahora hay un movimiento muy reaccionario contra el que hay que plantarse», afirma.

Terminamos con su recorrido como lectora: «Empecé de adolescente identificada con el Diario de Ana Frank y llegué a Almudena Grandes. De niña, mi padre se encontró una novela sin tapas, sin saber ni el título ni autor, yo la encuaderné con cartón y pegamento. Me enganchó y resultó ser de Agatha Christie. Luego me las leí todas, como las de Stephen King, Kent Follett o las primeras de Pérez Reverte». Antes de despedirme, le pregunto si no le tienta la militancia sociopolítica y me responde: «Mi manera de protestar y de luchar es escribir y votar. En estos tiempos en que la gente busca respuestas fáciles a problemas complejos, yo apuesto por hacer pensar». Admirable.