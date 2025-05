"El arte te ofrece ver las cosas desde otra perspectiva y que la realidad sea menos robótica"

La segunda edición del Demoleer, el festival feminista de literatura de la Región, incluye en su programación un espacio para la música: lo pondrán las troveras Natalia Martín y Patricia Navarro, seguidas del deseado regreso a los escenarios de Lidia Damunt, referente del movimiento riot grrrl estatal.

La murciana Lidia Damunt arrancó su carrera en los noventa con Hello Cuca: se editaban sus propios discos, y giraron por Europa y Estados Unidos junto a grupos como The Make Up y Bratmobile. Afincada en Suecia, publicó el polisémico Ex (La Castanya, 2022), su séptimo álbum, producido por Sergio Pérez (Joe Crepúsculo, María Rodés, La Estrella de David), compuesto por historietas que igual conceptualizan el amor que retratan una crisis emocional o existencial. Ex, cuenta Lidia, es el resultado de un periodo de inactividad musical y creativa durante el cual llegó a considerarse a sí misma «exartista». Nos devolvió a una Lidia Damunt que apuesta por su voz, tan pura como la nieve, como nunca, y se divierte con la guitarra eléctrica como cuando era adolescente.

Lidia comenzó el año con una canción nueva, Deja vu. Despojada de artificio, tiene estilo propio, conozco ese escalofrío. Lo suyo es una hipnótica e imaginativa oleada de lava eléctrica de cuyas rojizas entrañas sale su voz como emitiendo desde el Radio Ethiopia de Patti Smith, en un grito extático de libertad. Otro recordatorio de que vale más la pericia emocional que la alta tecnología. Con cerca de treinta años de carrera, sigue ofreciendo obras con la suficiente entidad como para destacar, en una colección de álbumes que goza de una profundidad loable. A la altura de muy pocos.

El Demoleer tendrá lugar hoy en la Biblioteca Regional de Murcia con actividades que se extenderán desde las 10 de la mañana y hasta la madrugada, en diversos espacios de la ciudad. El concierto de Lidia será en el Café del Archivo a partir de las 21.00 horas.

¿Sigues por Suecia, Lidia? ¿Cómo acabaste allí? ¿Qué tal por allá, haces bolos? ¿Alguna perturbación por el giro conservador?

En la actualidad, me encuentro bilocada en los dos países. Este término lo escuché por primera vez en el podcast de las Hijas de Felipe, y desde que lo incorporé en mi mundo me siento mejor en él. Es la magia de las palabras.

De vuelta en el Demoleer 2025. ¿Te ilusiona?

Sí, me parece una iniciativa muy guay. Llevo dos años sin pisar un escenario, y esta es la ocasión perfecta para volver.

Junto a tu hermana Mabel y Mati creasteis el fanzine Miau! ¿Qué os movió a esa aventura? ¿Lo volverías a hacer?

Las ‘Miau!’ éramos Mabel, Cuca y yo (las tres hermanas), más Mati, Maripaz y Encarni. Fue una época divertida. Yo no tenía ni 18 años aún, y me sentía feliz de poder ir con las amigas de mis hermanas. Traían discos de los Pixies y de L7, y todas juntas descubríamos música, películas, etc. Creo que muchos de los cómics que hacía por entonces eran para poder enseñárselos a ellas y echarnos unas risas. Solíamos quedar a tomar café y charlar sobre música, conciertos, la escenilla… Como highlights de aquella época, recuerdo que nos mandaban pases gratis para ir al Festival de Benicassim, pero cuando volvíamos de allí solo contábamos miserias en el fanzine; no éramos carne de festival... Nos invitaron un par de años y al tercero ya nos llamaron para comunicarnos que la cobertura del festival en nuestro medio (un fanzinillo) no había sido satisfactoria, y, por tanto, no nos invitaban más. Si lo pienso ahora, era todo muy Bruguera. Claro que volvería a hacer un fanzine, pero para mí es algo muy social. Lo haría en colaboración con otras personas, sola no me parece tan divertido.

En tus letras, a menudo exploras temas muy personales. ¿Cómo es el proceso de transformar esas experiencias en canciones? ¿La canción y la vida caminan juntas?

El material del que están hechas las canciones es la propia experiencia, pero eso no significa que todo lo que uno canta venga de una vivencia personal. Las cosas que nos pasan a todas las personas al final no son tan diferentes, pero sí la forma que tenemos de contarlo, de expresarnos. Al final, todo son historias, pero se trata de cómo quieres contar la tuya.

¿Cómo describirías la evolución de tu sonido a lo largo de tu carrera? ¿Sientes que hay elementos constantes que definen tu música?

Tengo discos muy diferentes entre sí, y no creo que haya cultivado una ‘estética’ o una especie de línea estilística a la que me he ajustado, pero sí es verdad que hay algunos elementos constantes. Mis discos no suelen ser muy largos. Mis canciones no suelen ser muy complicadas. Las letras son más bien breves. Las melodías me gusta que no sean muy complacientes, pero siempre intento que haya un estribillo. Me encanta el folk y el sonido acústico, pero cuando hago un tema la base es una canción pop sencilla. Aprendí a cantar con Kathleen Hanna y Joan Jett como referentes personales, así que también eso es parte de mi acercamiento a la canción.

¿Qué estructuras o ideas sientes que son importantes derribar, tanto en lo personal como en lo social? ¿Cómo se manifiesta esta idea de ‘demolición’ en tu música o en tu forma de abordar la vida? ¿Crees que el arte tiene un papel en la ‘demolición’ de lo establecido?

Mi visión es que el arte ofrece ver las cosas desde otra perspectiva, mirar algo desde otro ángulo para estar más presente y que la realidad sea menos robótica. Pero es un tema muy grande; yo solo puedo contar lo que yo hago, ya que no soy una estudiosa del tema. Puedo aportar mi propia experiencia. En mi caso, cuando me siento con la guitarra y me pongo a hacer una canción, suelo eliminar todo lo que me suena fácil. Quiero decir... todo lo que me suena demasiado bien y a la vez me suena a mil cosas. Suelo coger otro camino. Pero no es porque piense esto o lo otro, sino porque me aburre, no me dice nada. Mi único baremo es escuchar y ver qué pasa. Entonces, voy eliminando hasta que encuentro melodías que me parecen bonitas pero a la vez raras. A veces me pregunto por qué tengo que ir buscando esto o lo otro, por qué esta ristra de acordes tan perfecta no me convence… Y supongo que ahí está un poco la cosa artística. Se trata de ser fiel a ti mismo. No soy teórica, me muevo un poco por el sentimiento que me da.

¿Has notado cambios en la representación o el papel de las mujeres en la escena musical desde tus inicios?

Claro, ahora hay más diversidad en el mundo de la música. Cuando yo empecé era todo mucho más cuadriculado. Sin ir muy lejos, cuando saqué Bolleras como tu en 2016 me escribió mucha gente quejándose porque yo empleaba esa palabra que sonaba ‘despectiva’. A mi me sonaba genial, pero parece que alguna gente se ofendió.

Como guitarrista, ¿qué influencias te han marcado y cómo las incorporas?

Cuando empecé a tocar la guitarra me encantaba intentar imitar los punteos del blues.Tocaba encima de discos de John Lee Hooker y B. B. King. Siempre me ha inspirado mucho también la forma de tocar de Jimmy Hendrix. Cuando empecé con la guitarra acústica escuchaba mucho country blues y cosas así. Lead Belly, Mississipi John Hurt... Solo quería pasarme horas con la guitarra, probar a tocar todas las cuerdas en todas las posiciones del mástil y ver qué encontraba. Sentía que la música era una búsqueda de algo desconocido, y conforme iba aprendiendo cosas, me di cuenta de que podía utilizarla para expresar mis sentimientos. Siempre he sentido que como músico he sido un bicho raro. Como persona, al revés, siempre he pensado que los raros eran los demás [Ríe].

Comenzabas el año con Deja vu, que presentaste con un video muy artesanal. El concepto sugiere una sensación de haber vivido algo antes. ¿Hay temas o emociones recurrentes en tu vida o en tu música que te generen esa sensación?

La canción se centra en una situación concreta. Presenta una relación romántica en la que una de las dos personas abandona a la otra para luego volver a retomar la relación al poco tiempo. Es una dinámica, una forma de funcionar, que hace que esas dos personas encuentren la chispa de su relación gracias a ese reencuentro y reconciliación que se repite una y otra vez. Es un patrón que he observado mucho, y me apetecía escribir sobre eso. La idea del deja vù encaja bien ahí, porque esa sensación de «esto ya lo he vivido» transmite el mensaje:«Ya estoy atascada en lo mismo». Creo que no soy la única; a menudo me veo en situaciones que me hacen sentir como un Scalextric humano recorriendo el mismo circuito sobre escenarios diferentes.

¿Qué has hecho desde la publicación de Ex? ¿Cuándo es el momento en el que te dices que vas a grabar un nuevo disco? Prácticamente siempre hay variaciones en tu sonido con cada nuevo disco. ¿Sientes esa necesidad de dar siempre un pequeño giro de tuerca?

Desde la publicación de Ex he pasado muchas horas dedicada al yoga y la meditación. Es algo que he disfrutado mucho, pero, sinceramente, en este momento pienso en ello casi como en una droga maligna que me impide crear.

Tu sello, Tormina Records, ¿lo mantienes?

No como sello en sí, pero actualmente edito mi propia música.

¿Ya estás trabajando en tu próximo disco? ¿Hay que probar nuevos caminos, en la vida hay que aventurarse cuanto sea posible?

Estoy en una fase experimental, tanteando el terreno y dejando que las cosas se desarrollen por sí mismas. Normalmente me pongo un deadline y voy a por ello. Ahora estoy intentando esperar a ver qué pasa y dejar que fluya, como se suele decir, pero esto va muy lento. Quizás tenga que volver a mis viejos métodos...