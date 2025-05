Al Dual: raíces, actitud y amor por el rock and roll

La familia de Al Dualdisfrutaba de una colección de vinilos digna del mejor recolector de oro. Entre esos discos descubrió a Elvis, Johnny Cash, Roy Orbison… y ese sonido, la estética y la actitud se le marcaron a fuego y aquello definió su destino: tocar la guitarra.

Siendo apenas un chaval, a mediados de los noventa, algunos privilegiados pudimos disfrutar de la destreza innata de un músico que subía tímido pero seguro al escenario. Aprendió el oficio de músico de carretera, lo que significa ganarse el respeto tocando en salas pequeñas, conectando con el público real.

Estoy convencida de que todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si se tiene el coraje de perseguirlos. Y el anhelo del nuevo miembro de mi banda se vinculó profundamente al deseo de estar entre los mejores a la guitarra y en lo que respecta a la música de raíz americana.

La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces, y Al Dual se emociona al contestar cada una de mis preguntas que evocan a su pasado, presente y futuro en clave del rock and roll, de country, de western swing y de rhythm & blues.

Viajar en el asiento de atrás con una Gretsch colgada al hombro implica escapar de una visión del mundo para entrar en otro paralelo en el que el éxito no es gratuito, hay que curtirse en honestidad y no querer ser uno más.

Son estas vivencias las que han contribuido a enriquecer el camino sonoro de un guitarrista guiado por el respeto y la admiración por las raíces musicales y que ha sido bendecido por figuras de la talla de Chan Romero, Kid Ramos, Tommy Harkenrider, Chris Casello, John Paul Keith, Paul Pigat y Lisa Pankratz. También ha sido llamado a filas, reclutado, por figuras destacadas del panorama hispano que han sabido dialogar con el lenguaje de la música americana, como Mike Sánchez, Ariel Rot, Carlos Segarra, Sabino Méndez, Ramón Arroyo, Susan Santos, Santiago Campillo y El Twanguero, entre otros.

Trayectoria reconocida

Al Dual vive la máxima de la composición con pulcritud y respeto, aprendió las reglas como un profesional y, tal vez por eso, se puede permitir romperlas como el artista que es. «La inspiración viene cuando estás en sintonía con lo que quieres contar. A veces basta con un pequeño riff, una imagen mental, una frase olvidada...», y esa perfección le ha llevado a ser considerado como un referente del rock and roll patrio, un honor que recibe con gratitud y respeto, pero también con un profundo sentido de la responsabilidad.

Por su extensa trayectoria ha sido reconocido internacionalmente en múltiples ocasiones: con el Metropolitan Music Award (EE UU), con su inclusión en el Rockabilly Hall of Fame (EE UU), con el premio a la trayectoria profesional de Las Vegas Press Association Awards (EE UU), nombrado ‘embajador’ de la ciudad de Irapuato (México) y con el Premio Pioneros Nuevas Generaciones (España).

También he recibido otros galardones nacionales, como los de los premios de la música murciana, los Narciso Yepes, que le ha reconocido en tres ocasiones. Sobran las palabras para describir que a veces los premios son el resultado de cuatro consecuencias: talento, tesón, trabajo y compromiso constante. Así lo han entendido en Estados Unidos, la cuna de este estilo.

Este virtuoso ha tenido la oportunidad de tocar en lugares emblemáticos como el Viva Las Vegas Rockabilly Weekend (Las Vegas), The Bash (California), Graceland (Memphis), Americana West Coast (Hollywood) y The Continental Club (Austin). Pero si por algo lo envidio es por haber sido recibido por la mismísima Charo Baeza, a la que Al Dual define como entrañable y verdadera estrella de Hollywood.

El empeño depositado en sus comienzos fue seguir la estela marcada por Los Hurones, probablemente el mejor grupo de rockabilly que ha dado este país, pioneros en poner a Murcia en el mapa del rock and roll, y lo ha hecho continuando con esa labor, abriendo caminos a una dimensión más internacional. Y vaya si lo ha conseguido... Como muestra, Sue, la hija de Al Dual y Mila, digna heredera de unos padres que aunque no quieren proyectar sobre ella ninguna expectativa, se encargan de que conozca y disfrute de la música bien hecha, de sus referentes. Sue les ha acompañado en su última gira americana y no dudó en pisar las tablas mostrando su espontaneidad y manejo del piano, guitarra y batería, también hay que decirlo, vestidos por la marca murciana Motor Kulture Clothing, y levantado a un público exigente que, gracias a esta niña, digna heredera del inmenso Al Dual, sabe que la sucesión rock and roll está en las mejores manos.