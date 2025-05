Patricia Escoín (ExFan): "Los Romeos tuvieron éxito, pero yo siempre he estado en el ‘underground’"

Una de las leyendas del punk pop de nuestro país es Patricia Escoín, cantante de Los Romeos -formación icónica de los 80 (su álbum debut incluyó éxitos como 'Muérdeme', 'Mi vida rosa' y 'Un poquito de amor')-, y posteriormente de Lula y de Los Amantes. Tras cerrar un ciclo con Los Amantes, Pat Escoin y Tommy Ramos (al que vimos poner su voz en Depressing Claim, un grupo genial de punk rock ramoniano que ya es parte de la historia musical), iniciaron un nuevo proyecto en dúo, ExFan, que ahora presentan nuevo álbum, 'Rave 53' (Gatuela, 2025), descarnado, repleto de actitud punk; un ejercicio de honestidad brutal con elementos más introspectivos, con resultado tan burbujeante y encantador como siempre.

Tras Los Romeos, Lula, Los Amantes, llegó ExFan. ¿Qué buscabais cuando montasteis ExFan? ¿Dónde queríais llegar? ¿Con Exfan seguís con lo mismo?

ExFan no es lo mismo, los grupos son y suenan como las personas que lo componen, así que en ExFan, que solo estamos Tommy y yo, suena a nosotros tocando, y Los Amantes no sonaba como EXFAN porque había dos personas más aportando su personal forma de tocar y de sentir, ¡y en Lula igual! Sí es cierto que canto yo en todos mis proyectos y puede darle cierta cohesión, y eso está bien. Buscábamos un proyecto nuevo donde poner en común nuestras influencias, y a la vez que nos fuera más fácil ensayar, salir a tocar, organizar cosas en general, y ponerse de acuerdo entre dos es más factible. Nuestra sencilla intención era disfrutar grabando discos para compartirlos en directo con la gente en el mayor número de sitios posibles. Y seguimos en ello.

¿Cómo surgió 'Rave 53', cuál fue la visión inicial para el proyecto? ¿A qué se refiere el título?

Todos nuestros discos surgen de un trabajo mío de composición en casa sola, seguido luego de trabajo en el local de ensayo junto con Tommy. Cuando tengo unas cuantas canciones que nos motivan, suele ocurrir que me van guiando hacia donde debo seguir, cuáles deben sacrificarse y cuándo debo parar. Es una gran lucha por conseguir lo mejor, pero llega un momento que siento que ya está el disco y que está completo y no necesita más. Así surgió ·Rave 53· y todos los demás. “Rave” se traduce en delirio o flipar con algo, y también se refiere a las fiestas rave, y 53 es mi edad. ¡Aten cabos!

¿Qué te motiva a la hora de componer, y qué historias o experiencias sueles plasmar en tus canciones? ¿Tienes algún tema recurrente en tus canciones, algo a lo que siempre vuelves?

Me motiva mucho la tristeza para componer… Si estoy contenta, no suelo hacer canciones, aprovecho mis bajoneras para curarme, decirlo todo y salir. Me inspira todo, cualquier buena historia, cualquier buen libro, películas, cuadros, el mar me inspira mucho desde siempre. En 'Rave 53', en cambio, me he inspirado mucho en mi vida, y es algo que no hacía desde Lula, pero he necesitado volverlo a hacer, y no es algo que me guste, pues exponerte así siempre es doloroso, aunque a la vez curativo.

No tenéis management y sois vosotros mismos los que organizáis todo. ¿Lo de autoeditaros es por conciencia o necesidad? ¿El dúo es un formato más fácil de mover?

Tiene sus pros y sus contras. Tener el control de nuestras cosas y no depender del tiempo, el criterio, el calendario y la disponibilidad de otras personas nos gusta; por otro lado, te acabas cargando con todo y llegas donde llegas, así que nunca descartamos el, por lo menos, estudiar una buena propuesta. Llevamos mucho tiempo en esto, y recibimos cierto apoyo de promotores y salas, que nos permite funcionar. Definitivamente, en nuestro caso, ser nosotros dos nos ha facilitado mucho las cosas, el underground cada vez está más peleón, y podemos permitirnos hacer muchas cosas que con más gente sería complicado en todos los aspectos. Pero, principalmente, para nosotros lo más importante era sonar como queríamos: intensos y contundentes, y hasta que no lo conseguimos no nos presentamos como dúo.

¿Qué influencias os inspiran en esta nueva etapa? ¿Hay algún artista o banda actual que os llame especialmente la atención?

Nos inspira todo. De nuestros clásicos de referencia, últimamente hemos estado escuchando grupos australianos que nos chiflan como los Saints o New Crist, o los franceses Dum dum Boys o Daii Star , o Dávila 666.

Vuestro sonido se caracteriza por una energía y una mezcla de estilos muy particular, y vuestros directos son conocidos por su intensidad. ¿Qué importancia le dais a la puesta en escena y a la conexión con el público? ¿El rock no es solo cuestión de acordes, sino también de actitud?

Le damos mucha, nos es muy importante una buena conexión con el público, y para eso tocamos en directo, si no nos quedáramos en el local de ensayo. ¡Es la recompensa total al esfuerzo de montar y desmontar todos los trastos!, pero necesitamos que el público también esté abierto a ello; no podemos hacerlo solos eso, y es lo bonito ese toma y daca, esa comunión general. Pues sí, ¡actitud, acordes molones y buenas canciones también a poder ser! ¡Aunque con solo actitud ya tienes mucho ganado!

Estuviste en una banda de éxito, Los Romeos, y luego te marchaste al 'underground' ¿Qué es lo mejor y peor de cada lugar?

Yo siempre he estado en bandas underground, lo que pasa es que con Romeos tuvimos mucho éxito. Lo bueno de estar en una banda de éxito (además de que vives de ello) es que llevas gente que te ayuda y hace más fácil todo; lo malo es aguantar a la discográfica grande de turno, y tener que luchar muchas decisiones. Al contrario, en una banda underground lo decides tú todo, pero no vives de ello….

La letra de 'Muérdeme' , un hit indiscutible, puede sonar ahora políticamente incorrecta ("Quiero ser tu esclava para ti..."). ¿Qué sucedería si algo así se publicara hoy? ¿La cantas actualmente en tus conciertos? ¿Cuál crees que fue la clave del éxito de Los Romeos?

Pues sí, es bastante políticamente incorrecta actualmente, pero en su momento no dábamos nadie demasiada importancia a lo que puede decir según se mire… Romeos siempre lo imaginamos y vimos como algo totalmente consentido y dentro de un juego sexual, nada de esclava a tiempo completo; era mas una exaltación al sexo, al amor y a la juventud, y la mezcla de ellos conmigo era tierna y graciosa, creo. La sociedad hemos cambiado a mejor, y hoy no sería tan guay hacerlo, y me alegra que así sea. A pesar de estar muy orgullosa de Romeos, no toco ninguna, nunca lo he hecho con mis otras bandas; tengo una carrera larga desde entonces y no necesito volver atrás. Es más, me gusta mirar siempre al presente y disfrutar con lo que hago ahora. Romeos salió en el momento adecuado: teníamos una buena colección de hits, un sonido impecable, y también tuvimos algo de suerte, porque la clave del éxito es algo difícil de descifrar.

¿De qué te sientes más orgullosa en cuanto a tu carrera?

El primer disco de Lula y el primero de ExFan. Volver a empezar de cero y aprenderlo todo con Lula fue estupendo y valiente. Estoy muy orgullosa de todo lo que hicimos en esos cinco discos. Y tener ilusión de hacer algo tan distinto con ExFan y conseguirlo también fue muy motivador, y me sigue emocionando día a día.

En los tres discos anteriores habéis ido evolucionando, abrazando más y más la oscuridad. ¿Seguís en esa línea, o habéis decidido ir hacia la luz?

Las canciones de 'Rave 53' tienen una pátina más reverberante y oscura que anteriores discos, pero en cuanto pase mi época dark, seguro voy hacia la luz, pues abrazamos el pop desde siempre también.

¿Dejar constancia de cómo se siente una mujer a los 53 años es el propósito de la canción 'Rave 53'?

Más bien cómo se siente una mujer en menopausia. Eso pretendía y necesitaba decir, porque es algo muy poco dicho en canciones, y te pasan muchas cosas y muchos sentimientos en esta etapa que son estupendos para escribir y contar en una canción. Espero que muchas mujeres que la escuchen se sientan algo identificadas y en sintonía conmigo.

En 'Ojo Cósmic' parece intuirse una velada referencia al Gran Hermano de Orwell, y una crítica al consumismo. ¿Cómo es tu relación con las nuevas tecnologías?

¡Yo las necesito y odio a la vez! Me encanta la tecnología, me asusta la IA y a la vez que me fascina…. Me saturan las redes, pero me son muy necesarias para compartir y promocionar lo que hacemos.

¿'Para Nada' es una canción de la resistencia, pretende despertar conciencias ante el auge de la ultraderecha?

En principio solo fue una urgencia de escribir cómo me sentía ante este hecho, y lo pasmada que estaba de que pudiera ocurrir, y de que la gente olvidara tan rápido lo que nos había ocurrido con tantos años de dictadura, pero ojalá despierte alguna conciencia.

Acabáis de poneros en marcha y salir de gira. ¿Cuáles son las sensaciones?

¡Estamos felices de girar! ExFan somos un grupo de directo, nos es muy necesario presentar las nuevas canciones al público. Las canciones son imperecederas, pero yo también siento que aún así tienen su momento, y no hay que tardar en tocarlas cuando las escribes, porque para eso surgieron, para decir cosas y compartir sentimientos, así que en esas estamos. Venid a los conciertos. Estamos muy contentos con el resultado y la acogida que está teniendo 'Rave 53'; ya llevamos varias presentaciones y las canciones están sonando genial en directo, así que ¡atentos a las próximas fechas!