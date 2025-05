Funambulista y Chiara Oliver, entre los conciertos destacados de este fin de semana en la Región de Murcia

Además de los programados dentro de La Noche de los Museos y del Festival Murcia Tres Culturas, Murcia acoge este fin de semana otras actuaciones musicales entre las que destacan las siguientes.

Chiara Oliver, la nueva sensación de la generación Z

Chiara Oliver Williams, cantante menorquina de ascendencia británica, con solo 20 años llegó a la final de Got Talent España; participó en La Voz 2022 como parte del equipo de Laura Pausini, y pasó por Operación Triunfo 2023. "Soy una chica pop, una chica sencilla"; así se define, con la confianza de alguien que, en el último año, ha experimentado un meteórico ascenso a la fama gracias a su participación en Operación Triunfo. En 2024 publicó un primer EP, La libreta rosa (por su cuaderno en la academia, donde escribió experiencias luego convertidas en canciones), que desplazó hasta el número 2 Mañana será bonito de Karol G, justo cuando la colombiana estaba a punto de llegar a Madrid. Su gira nacional fue sold out en las 12 fechas de 2024 y en las de este; tiene 352.000 seguidores en Instagram y un nuevo álbum: La última página (2025). Chappel Roan, Charli XCX, Sabrina Carpenter y Olivia Rodrigo son sus referentes, dejando claro que es la nueva sensación pop-rock de la generación Z, lo que le está permitiendo abrirse a la escena internacional. Chiara busca transformar los escenarios en una extensión de su diario personal: cada concierto será una experiencia envolvente.

Sábado 17 de mayo. Auditorio Murcia Parque. 21.30 h. Desde 40 €

Yeli Yeli conecta la raíz del flamenco más salvaje con reggaeton y kuduro

Yeli Yeli es el nuevo proyecto del inquieto creador y cantaor gaditano Álvaro Romero, una de las voces más revolucionarias del nuevo flamenco, conocido por ser la mitad del proyecto RomeroMartín. Tras una residencia artística junto al productor luso Pedro Da Linha surgida en la feria MIL de Lisboa, desarrolló el proyecto en solitario, con el batería Esteban Perles. La propuesta fusiona flamenco con ritmos de diversas diásporas ibéricas, como el kuduro, la electrónica y el reggaetón, creando una experiencia musical innovadora y libre de prejuicios, que puso formalmente en circulación en 2023, donde la raíz del flamenco más salvaje conecta con producciones de electrónica urbana, ritmos africanos y subgéneros como el kuduro, expandiendo los límites del flamenco de base más racial hacia horizontes nada previsibles.

'Yeli Yeli' es el nombre del ritual gitano del pañuelo, y hace referencia a los cantes gitanos de alboreá: canciones para celebrar y festejar la virginidad de la novia entre las familias de los recién casados. De ese festejar sin fin parte Romero para experimentar con diversos palos flamencos, celebrando la esencia impura y libre del género; a corazón abierto, mezclándola con los éxodos más bailables de la música ibérica y urbana, empapándolo todo de electrónica, a ritmo de rave, verbena y fiesta gitana.

Romero utiliza el cante tradicional flamenco como herramienta para abordar temas como la memoria histórica, la identidad y la violencia de género en su álbum debut, Jamón, Romero y Chocolate (2024). El espectáculo ha sido aclamado en festivales como el Monkey Week, Futurama y la Bienal Flamenca.

Sábado, 17 de mayo. La Yesería, Murcia. 21.30 horas. 10 €

Funambulista, todo va a girar

Diego Cantero, líder de Funambulista. / L.O.

Desde su primer disco, en 2010, Funambulista (Diego Cantero) ha seguido una evolución constantemente. Una de sus mayores habilidades, aparte de componer y tocar, es saber conectar con el público. Tras el single Salida 32 (2024) junto a La Pegatina:, este año ha salido el primer volumen de su disco 180º, título que simboliza el giro absoluto que ha decidido dar a su carrera. Se trata de la primera parte de un disco que tendrá varias entregas a lo largo de 2025-2026. En esta revolución entra también la producción de los directos (sonido, puesta en escena, formato), dotándolos de la nueva energía del proyecto.

El murciano demuestra una vez más que después de 20 años de carrera es posible evolucionar hacia lugares impensables sin perder su esencia con este giro de 180 grados a su imagen, su manera de escribir y de producir, junto a Carlos Almazón (productor) y a su nueva banda, de la que forma parte Javi Bosque (Malafé). Cambiar para que nada cambie es mantener su amistad con el pianista Alejandro Martínez o con Tato Latorre (productor), aunque no participen de este primer volumen. En total serán 21 canciones divididas en 3 EPs. En el primero, que presentó en marzo en Las Ventas, hay colaboraciones como la de La La Love You en Que nadie me llore.

Sábado 17. Recinto Ferial Alcantarilla. 22.00 horas.

Nos Sobran los Motivos, uno de los mejores tributos nacionales a Joaquín Sabina

Los alicantinos Nos Sobran Los Motivos son uno de los mejores tributos nacionales a Joaquín Sabina. Respetando la esencia pero aportando un toque rockero, repasan la extensa discografía del homenajeado con canciones que son parte de la banda sonora de muchas vidas. Música, poesía y humor recorriendo las diferentes facetas por las que han pasado Joaquín Sabina, Pancho Varona y Antonio García de Diego, en un show exquisitamente arreglado, con la particularidad de la voz de su vocalista, muy similar a la de la época más macarra del Seco de Úbeda, cuando cada concierto era un desparrame.

Viernes 16. La Puerta Falsa. 22.00 horas. Desde 19 €

Gato Ventura funde el rock urbano con el rock andaluz

Gato Ventura funde el rock urbano con el rock andaluz. Procedente de una familia de tradición rockera (su padre es Paco Ventura de Medina Azahara), también da vida a la banda de versiones DELTÓ, junto a Anto Duque (batería) y Julián Blake (bajo). Su reputación se disparó con la publicación de su segundo álbum, Delirios, parte 2. Apología del Desaire. Funde flamenco, punk, rock clásico andaluz y hard rock, influido por Marea, Extremoduro, Sinkope o Estopa. Temas como Córtame las penas o Todos los gatos son pardos se miran en el viejo rock español a base de guitarras eléctricas y letras bastante autobiográficas, inspiradas en Lorca o Neruda.

Delirios, parte 2. Apología del Desaire es el cuarto disco en la corta carrera de Gato Ventura: había publicado dos con el grupo Descaro antes de lanzarse en solitario. El siguiente LP lo empezará a grabar muy pronto bajo la batuta de Kolibrí Díaz (Marea). Al directo potente, enérgico y sincero de Gato Ventura se unirán después algunos de los himnos generacionales firmados por Extremoduro.

Sábado 17 de mayo. La Puerta Falsa. 19.00 horas. 11 euros

