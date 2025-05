Ahmed Younoussi: «Es bueno revivir lo que pasó, recordar tu propia historia»

Ahmed Younoussi (1990) nació en Ksar-el Kébir, en Marruecos. De allí huyó cuando era pequeño para alejarse de un padre violento. Optó por vivir en la calle, en Tánger, a la espera de poder atravesar el Estrecho y llegar a la península. Lo hizo en los bajos de un camión y después de varios intentos fallidos. Tenía nueve años cuando lo consiguió. La obra teatral 14.4, con dramaturgia de Juan Diego Botto y dirigido por Sergio Peris-Mencheta, que interpreta mañana en el Romea dentro de la programación del Festival Determinantes –y el domingo en El Batel, en Cartagena–, es su historia, pero también la de otros muchos niños.

¿Qué significa la cifra ‘14.4’?

El sueño de muchos niños y niñas, de muchas personas, en general.

Para ser más concretos, 14.4 kilómetros es la distancia que separa Tánger de Gibraltar; un suspiro para algunos, la vida entera para otros.

Para muchos, la solución a todos sus problemas. Recorrerlos con éxitos es el deseo de miles de personas que buscan una vida mejor. La obra 14.4 habla de una realidad dura e incómoda, y ustedes nos la acercan sin lirismos ni metáforas. Políticamente es un tema complicado y muy complejo de tratar, sobre todo porque se dicen muchas mentiras en torno a la inmigración. Por eso, llevarlo al teatro me parece un acierto; por eso y porque es más fácil llegar a la gente y contar lo que uno –alguien que sabe de primera mano lo que es eso– piensa que está sucediendo realmente. Pero esto no deja de ser arte, y el arte lo hace todo mucho más bonito.

Pero a usted le toca mucho esta obra, hay mucho de Ahmed en 14.4.

Así es. Hay mucho; bastante. Pero lo importante de todo esto no soy yo ni mi relato, sino contar la historia de tantos otros que no llegan, de muchos hombres y muchas mujeres sin nombre.

Habiendo vivido lo que ha vivido, quizás el texto toma otro sentido; su presencia sobre las tablas lo impregna de verdad.

Cuando lo que te toca es contar tu historia cuentas con un plus, claro, con la posibilidad de darle todavía más verdad al texto (ya que realmente has pasado por aquello que cuento). Y, de alguna manera, cuando lo haces vuelves a ser quien un día fuiste y a vivir lo que un día viviste.

Todavía hay quien se pregunta qué empuja a todos estos niños a jugarse la vida por llegar...

Les empujan muchas cosas. Depende también de qué niño, claro, pero normalmente todos estos chicos y chicas tienen en común la desesperación, el querer vivir una vida mejor y la imposibilidad de llevar a cabo ese deseo o sueño en su país, en la tierra donde han nacido. En esa situación, ven que la mejor solución es huir hacia otro lugar donde, quizás, puedan tener más oportunidades. Allí lo ven imposible.

Usted era muy pequeño cuando lo hizo.

Lo era, pero eso no es importante.

Pero su caso permite poner la mirada en todos los demás.

Esto es lo que más deseo, ofrecerle al público mi punto de vista a través del teatro; que puedan viajar conmigo, tener estas experiencias con el actor que, en este caso, fue quien las vivió realmente. Me quedo con la bondad del público, con sus reacciones, porque siento que a ellos se lo debo todo.

¿Cómo describiría este texto que ha escrito Juan Diego Botto?

Ha hecho un trabajo maravilloso; incluso mágico, me atrevería a decir. Porque cuando subo al escenario me es muy fácil trabajar por cómo está planteado. También la escenografía y la dirección de Sergio Peris-Mencheta me han ayudado bastante. Ha sido, al final, como hacer un máster actoral.

Hablando de Peris-Mencheta, también este espectáculo lo ha realizado en un momento muy delicado de salud. Se intuye que para todo el equipo ha sido muy especial.

Absolutamente para todos, pero sobre todo para él, que pasaba un momento muy complicado. Sergio no se sabía cuál sería el resultado y, sin embargo, ha estado ahí, a la altura, ha hecho una dirección magnífica y yo, como actor, me siento un privilegiado por haberle tenido a él como guía. También me ha dado el empujón que necesitaba para terminar de creerme que soy actor, me ha dado la confianza que necesitaba. Además, se da la circunstancia de que yo empecé con la interpretación hace tiempo, en el 2009, y cuando le conocí, hace muchos años también, fue el momento en que me reafirmé en que esto era lo que quería y lo que me gustaba hacer.

¿14.4 ha sido catártica para usted?

Catártica no; ha sido, más bien, terapéutica. Porque es bueno revivir lo ocurrido, por duro que sea; ayuda a aclarar muchas cosas que quizá entonces no entendiste porque no tuviste el tiempo o la frialdad de pararte y analizar tu propia historia. Este proyecto me ha permitido realizar este viaje de nuevo, volver al pasado, y, pese a todo, ha sido muy bonito, porque he estado acompañado de un equipo maravilloso que me lo ha puesto muy fácil para sentirme bien en el escenario.

Ahora se habla mucho de los menores migrantes, de cifras, de repartos... Los niños parecen seres invisibles, se les deshumaniza.

Este tema empuja hacia el odio y..., sí, a la deshumanización, a crear indiferencia hacia esas personas, y eso no ayuda en nada; es más, tiene unas consecuencias muy negativas, y éstas se ven en la calle. Esto, parece que no, pero al final te aleja de ese corazón que todos y todas tenemos dentro. Y el resultado es la forma en que se trata a estos chicos y chicas, cómo se habla de ellos sabiendo que son niños que no se pueden defender ante lo que les pueda ocurrir porque no tienen la capacidad de hacerlo. Esta obra se ha hecho con mucho cariño e invita al público a que abra su mente, a que mire hacia fuera y no hacia adentro, con humildad. Y creo firmemente que, poco a poco, lo estamos consiguiendo, porque el público se marcha maravillado, llorando, riendo..., y eso es bonito por el arte, pero también porque es un paso más hacia delante en lo que respecta a esta cuestión.