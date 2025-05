"Nunca pensamos que tanta gente estuviera esperando algo así"

Ana Andújar, Isabel Guerrero y María Eugenia Martínez son tres de las principales responsables del Demoleer, el festival de literatura feminista que este sábado regresa con su segunda edición a la Biblioteca Regional. Con todo prácticamente listo para esta nueva entrega -cuyos detalles puedes repasar aquí-, responden al cuestionario de La Opinión y repasan aquella primera y exitosa experiencia, los orígenes del proyecto y sus expectativas de cara al futuro.

¿Cómo van los preparativos de cara al fin de semana? ¿Hay nervios, hay ganas, hay agobio, hay ilusión...?

¡De todo un poco! Sobre todo, tenemos muchas ganas de que llegue el día y poder convertir en realidad todo lo que hemos estado trabajando este año. Han sido muchas reuniones y muchas cabecitas pensantes para que el sábado se convierta en un día inolvidable. Se lo debemos a las artistas que han apostado participar en este festival emergente, al público que nos está apoyando desde el minuto cero y nosotras, como equipo y amigas, para demostrarnos que todo ha valido la pena.

Siendo esta la segunda edición, entiendo que el balance de la primera fue positivo, ¿no?

Más que positivo. Nuestro mayor temor era que la organización no saliera como esperábamos, o que a la gente no le interesara nuestra propuesta y no que pudiéramos seguir desarrollando este proyecto. Pero en la edición pasada las charlas se abarrotaron desde que abrimos puertas, y la respuesta fue abrumadora. No sólo porque el festival se llenó hasta la bandera, sino porque durante el año entero hemos estado recibiendo mucho apoyo y ánimos para volver a repetir edición. Eso demuestra que, aunque con sus fallos, se valoró y se disfrutó el Demoleer 2024 y la ciudad estaba deseosa y preparada para una oferta cultural alternativa.

Porque, ¿qué sacaron de esa primera experiencia? ¿Qué aprendieron, de cara a afrontar esta segunda entrega?

Que sola no puedes, pero con tus amigas, sí. Esa es la máxima absoluta de este festival. Y con ‘amigas’ nos referimos a nuestro equipo de trabajo, a quienes vamos a dar el callo cada semana a las reuniones y quienes no pueden por conciliación pero siempre están ahí. También a las pequeñas firmas y empresas locales que vuelven a colaborar este año y nos han respaldado desde el principio, además de los mecenas y particulares que han puesto su granito de arena para hacer el festival posible. Hemos aprendido que hay que cuidar a quienes también creen en tu concepto de cultura. Y que si quieres cambiar el panorama, hay que organizarse y luchar por ello.

Y ¿dónde está el origen de todo? ¿Cómo nace la idea del festival Demoleer?

El equipo Demoleer, constituido ahora como asociación cultural, nos conocemos de un club de lectura feminista en el que participamos allá por 2016. Venimos de diferentes caminos, pero nuestra pasión por los libros, las artes y la idea común de la cultura como herramienta para transformar la realidad nos unió como grupo y nos convirtió en amigas. Con ganas de disfrutar de otras propuestas que se salieran de la norma en nuestra ciudad y sin encontrar nada que nos llenara, decidimos lanzarnos a crear nuestro propio proyecto mirándonos en el espejo de otras propuestas que admirábamos, como el festival de autoras Letraheridas de Pamplona. También sabíamos que luchábamos contra un retroceso en cuanto a los derechos feministas y sociales, y estos valores debían estar presentes en el proyecto. Nunca pensamos que tanta gente estuviera esperando algo así, porque el apoyo a Demoleer nos demuestra que no estábamos solas en esta demanda.

Una de las charlas de la primera edición del Demoleer. / Laura Turpín

Se puede decir, sin miedo a la exageración, que la primera edición fue un rotundo éxito. ¿Les sorprendió el recibimiento, o sabían que había demanda de un evento así en la Región?

Cuando empezamos a presentar el proyecto en redes y en los eventos que organizamos a lo largo del año ya sentimos que la respuesta iba a ser positiva. Hay muchas ‘Murcias’ en la Región, y una gran parte de la ciudadanía sentía la necesidad de escuchar otras voces y defender unos derechos que siempre parecen estar bajo amenaza, aunque fuera a través de asistir a unas charlas, pues eso significaba hacer comunidad, así como demandar un acceso divertido y reivindicativo de la cultura. Pero el día del festival superó todas nuestras expectativas y no nos cansamos de agradecer la respuesta de la gente con su asistencia y energía.

¿Cuáles son las claves, pues, las características, de la literatura «para romper con todo»? ¿Cómo son esas obras y autoras?

Nosotras no dictamos la norma, no queremos sentar cátedra sobre quién entra y quién no en lo que se considera ‘rompedor’. Una de nuestras ideas principales es que la cultura sea libre y popular. Trabajamos sobre lo que creemos: autoras y disidencias en cuyo discurso y trabajo se reflejen los valores de igualdad, de reivindicación social, de denuncia contra la opresión de los derechos humanos... Por eso intentamos definirnos como un «festival de literatura con perspectiva feminista». Nuestras autoras pueden que no escriban específicamente sobre teoría feminista, pero demuestran con sus trabajos que defienden, como decía bell hooks [escrito en minúsculas], que «el feminismo es para todo el mundo». Además, seguimos aprendiendo y revisándonos: sabemos que tenemos que trabajar en buscar voces inclusivas, diversas, de diferentes edades y estratos. Ojalá tener muchas ediciones para mostraros más line-ups demoleedores.

Sé que es apresurado, porque estamos en vísperas de la segunda edición, pero cuéntenme: ¿cuáles son algunas de las autoras de su lista de pendientes, aquellas a las que les han echado el ojo para futuras ediciones? Igual les llega esta invitación indirecta…

Hemos sido lo bastante audaces o inconscientes en soñar a lo grande y trabajar como hormiguitas para contactar con nombres en mayúscula del panorama nacional (¡y hasta internacional!). Y después hemos tenido una suerte inmensa y absolutamente a todas las autoras que hemos escrito, hayan podido venir o no, siempre les ha parecido interesante nuestra propuesta (o al menos han sido lo suficientemente amables para disimularlo) [Risas]. Y eso, a pesar de ser unas recién llegadas, de no tener apenas presupuesto y de estar en Murcia, algo que a veces nos pone fuera de las giras de presentación.

Y, si miran más allá, a su programación soñada, si no hubiera límites... ¿a quiénes traerían a la Biblioteca Regional?

¿Podemos revivir a alguna mente brillante ya desaparecida? [Risas]. Como os decíamos antes, ya estamos soñando. En solo una segunda edición vamos a sentar juntas a dos personajes tan excepcionales como Belén Gopegui y Gabriela Wiener. Eva Libertad viene de triunfar en la Berlinale. No os imagináis el combo de ensueño que va a ser juntar a Rocio Quillahuaman y Lidia García, pura química. Y poder subir al escenario a voces más desconocidas para el gran público como Paloma Chen, Marisa Morata y María Rodríguez es un regalo para nosotras. Además, habrá pinchadas, un concierto, una velada de troveras... Ayer éramos un grupo de amigas tomando unas cervezas en El Gallinero y hablando a gritos sobre los libros que habíamos leído y hoy esas mismas amigas tienen la oportunidad de poner a Murcia en el mapa cultural gracias al apoyo de la gente, así que parece que los límites ya los pasamos hace tiempo. Pero, si miramos al futuro, nuestra meta es consolidar Demoleer en Murcia durante muchos años y seguir sorprendiendo y divirtiéndonos con ello. No parece mal sueño, ¿no?