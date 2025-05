Murcia se prepara para septiembre y la ‘vuelta al teatro’

Aunque todavía quedan unas cuantas semanas de programación, el equipo de Juan Pablo Soler (coordinador de los teatros y auditorios municipales de Murcia) lleva meses trabajando en la próxima temporada, que arrancará en septiembre. Lo hará, como es habitual, con el ciclo ‘Teatro en Feria’, que tendrá lugar del 4 al 15, coincidiendo con los festejos locales. Y aprovechando la publicación del calendario de representaciones y la puesta a la venta de las entradas –que ya se pueden adquirir tanto en la taquilla como en la web del Romea–, sus responsables han ofrecido también en sus sedes online un pequeño avance con algunas de las obras más interesantes que pasarán por la capital del Segura durante la primera mitad del próximo curso.

Así, destaca especialmente la puesta en escena del espectáculo 1936, prevista para el 1 de noviembre en el Teatro Circo. Coproducción del Centro Dramático Nacional, Check In Producciones y El Terrat, esta obra con dramaturgia de Albert Boronat y Andrés Lima –este último también dirige– ofrece a los espectadores una mirada poliédrica y alejada de partidismos de uno de los acontecimientos históricos más significativos de la historia de España: la Guerra Civil. Se trata de un proyecto que este lunes obtuvo seis galardones en los prestigiosos Premios Talía –incluidos los de Mejor Espectáculo de Teatro, Autoría, Dirección e Iluminación, a cargo del murciano Pedro Yagüe– y que cuenta con dos nominaciones a los Premios Max, y Murcia será una de las pocas ciudades a las que llegue después de agotar todas las entradas durante su temporada en Madrid.

La obra de teatro musical Chavela también formará parte de la nueva temporada; en concreto, podrá verse en el Romea los días 17 y 18 de octubre. La cantante Rozalén y Luisa Gavasa encabezan este homenaje musical a Chavela Vargas en el que, por supuesto, el realismo mágico tiene un peso importante. De hecho, esta producción permitirá a los asistentes viajar a un mundo onírico de la mano de numerosos personajes y, por supuesto, de la añorada artista mexicana, «que nos enseñará a mirarnos en su espejo libre» y nos invitará a brindar junto a ella «por esta muerte que se vuelve vida».

Y otro gran montaje musical que ocupará las tablas del gran teatro murciano el próximo curso –el día 14 de noviembre– será Caperucita en Manhattan. Hablamos de una producción del Teatro de La Abadía con dramaturgia y dirección de Lucía Miranda que lleva a escena un texto de Carmen Martín Gaite, una reinterpretación del cuento de Perrault que es un claro ejemplo del poder de la ficción como espacio seguro, como refugio ante la adversidad.

Siguiendo con las propuestas musicales, al Romea llegarán también durante el último cuatrimestre del año los espectáculos ABBA. The new experience (7 de noviembre), un homenaje al inolvidable grupo sueco, y Symphonic rhapsody of Queen (11 y 12 de diciembre), en el que cantantes internacionales, una gran banda de rock y una formación sinfónica se unirán para recordar las canciones de la célebre banda liderada por Freddie Mercury. Y el último avance de la próxima temporada –al margen del ciclo de septiembre– es el del espectáculo de humor de Dani Rovira Vale la pena, que está previsto para el viernes 17 de octubre en el Teatro Circo. Según el cómico, actor y presentador malagueño, es un show donde conceptos como la tristeza, el duelo y la pena se pondrán sobre la mesa para, lejos de estigmatizarlos, tratar de dignificarlos y darles la importancia que tienen en nuestras vidas.

Dani Rovira visitará Murcia con su nuevo monólogo, 'Vale la pena'. / L. O.

Para la ‘vuelta al teatro’

Sin embargo, e igual que en septiembre se produce cada año la ‘vuelta al cole’, el día 4 de ese mismo mes tendrá lugar la ‘vuelta al teatro’ con el humor como gran protagonista. Y es que, además de Dani Rovira, durante el próximo curso –en concreto, durante esos primeros días de programación– pasarán por Murcia los incombustibles Faemino y Cansado, Alex O’Dogherty y el dúo integrado por Javi Chou y Pedro Ángel Roca, que presentarán sus nuevos shows, además de intérpretes como Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa Matilla, Lara Dibildos, Fernando Albizu, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y El Langui.

Para ser precisos, ‘Teatro en Feria’ comenzará el citado día 4 con 17 veces reloaded, el último espectáculo de Carlos Faemino y Javier Cansado, que curiosamente se podrá ver este sábado en el Auditorio El Batel de Cartagena. El show es una nueva muestra de su capacidad para conectar y hacer reír al público, cosa que llevan haciendo ya más de cuarenta años. Y el viernes 5 se presentará en el Romea el montaje teatral Campeones 2 (en el teatro). Si Lorca levantara la cabeza, un espectáculo dirigido por el popular actor y rapero madrileño Juan Manuel Montilla, más conocido como ‘El Langui’. Además, el músico es también uno de los protagonistas de esta producción, que nos cuenta la historia de Claudia, una actriz que recibe una oferta para dar vida al personaje principal de la última película de un gran director; un personaje que tiene una discapacidad.

El Langui coprotagoniza y dirige 'Campeones 2 (en el teatro). Si Lorca levantara la cabeza'. / L. O.

Por su parte, Fernando Albizu, Gonzalo Ramos y Gloria Albalate protagonizarán el 6 de septiembre la obra Goteras. En esta pieza de Marc G. de la Varga, un joven dramaturgo con un futuro prometedor descubrirá, tras un accidente doméstico, que su vecino es él mismo…, pero treinta años más tarde. Y las cosas en el futuro no parecen haber ido como las imaginaba, así que ambos intentarán corregir algunos errores. Mientras que el que no pretende corregir nada es Alex O’Dogherty, que volverá a Murcia «más imbécil que nunca» con un nuevo monólogo que ha bautizado como Palabras mayores y que se podrá ver el día 7.

La siguiente semana, la programación arrancará el miércoles 10 de septiembre con una nueva mirada a Nuestra ciudad, la obra de Thornton Wilder adaptada por César Oliva que viaja hasta la Murcia de la primera mitad del siglo XX. Y dos nuevas propuestas teatrales llegarán jueves y viernes: Remátame otra vez, una comedia de misterio en la que los espectadores podrán jugar a descubrir «quién no es el asesino» y que protagonizan Jesús Cabrero, Ángel Ruiz, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y Roser Pujol, e Inmaduros, una historia sobre la amistad y el amor protagonizada por dos inmaduros que ya han pasado los 50 y en la que encontramos también nombres de primera línea como los de Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa Matilla, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arianna Aragón.

Por último, el teatro musical volverá a ser protagonista los días 13 y 14 de septiembre con El cabaret de los hombres perdidos, una visita a un club que está a punto de cerrar sus puertas. Y la programación del ciclo finalizará el día 15 con el dúo integrado por los cómicos Pedro Ángel Roca y Javi Chou y su espectáculo ¿Nos besamos?, un «show de comedia sin pies ni cabeza», pero con «gags, personajes, impro y movidas varias».

No obstante, esto es, como se ha señalado, tan solo un avance. Habitualmente, el mes de junio es el elegido para desvelar la programación de septiembre a enero –que acostumbra a superar el centenar de propuestas– en su integridad. Habrá que esperar hasta entonces para conocer qué nos depara el próximo curso, pero, según ha podido saber esta Redacción, otras dos obras premiadas en los Talía pasarán por Murcia durante su nueva gira: el espectáculo de danza Va de Bach, de Aracaladanza, y el show circense Todo lo posible, de Nueveuno.