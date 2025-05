Manuel Pérez: "Arde nuestro interior y arde el mundo que nos rodea"

La contundencia de Manuel Pérez (Murcia, 1976) no le exime de una notable sensibilidad, tanto personal como artística. Y su obra es permeable, tanto a lo que ocurre dentro como fuera de su pecho. En este sentido, huelga decir que vivimos tiempos de crisis: política, económica, climática... «¡y de valores!», se apura a añadir el creador, que además reconoce haber atravesado «un momento, en lo personal, complicado, difícil». Pues bien, todo eso –su situación individual como este periodo de guerras y de «maltrato al planeta» que nos acoge y atañe a todos– conecta en su última serie, Llueve fuego, que mañana presenta a partir de las 20.00 horas en la segunda planta del Centro Párraga de la capital del Segura.

En ella, el murciano se muestra fiel al estilo que lleva cultivando desde hace años y en el que los paisajes naturales son protagonistas, pero algo ha cambiado. Sus escenas siguen siendo salvajes, exuberantes, pero el onírico colorismo cálido de sus últimas muestras ha dejado paso a la crudeza y a una paleta fría –en esta muestra predominan las panorámicas nevadas– en la que el fuego es la única y puntual fuente de calor. Porque sí, «arde nuestro interior y arde el mundo que nos rodea», apunta Manuel Pérez, que ya exploró este tipo de imágenes, casi a modo de experimento, en Incidencias humanas, exposición que presentó en abril de 2023 en la sala Domus del Pórtico de Cartagena.

Una llama que alarma, pero también alerta

Pero aquello fue solo un esbozo, un pequeño ensayo; la ardiente deriva del murciano solo quedará verdaderamente expuesta hoy, con Llueve fuego, preparada específicamente para el Párraga. Y si esto es así es por la extrema sensibilidad que se le atribuía en el primer párrafo: «Supongo que está en mi naturaleza», apunta el creador, que añade: «La cuestión es que la vida me importa, me importa mucho. Y solo existimos porque, a su vez, hay vida a nuestro alrededor. Por eso todo lo que está pasando me preocupa. Sin embargo –añade–, y aunque es obvio que hay una parte crítica y cierta negatividad en este proyecto, creo que también puede tener una lectura positiva, pues lo primero que debemos hacer para mejorar es detectar y señalar nuestros propios errores», reflexiona.

El artista trabajaba este martes en el Párraga para tenerlo todo listo de cara a la inauguración. / Juan Carlos Caval

En este sentido, Manuel Pérez incluye al hombre en algunos de estos cuadros; y, si no, ofrece muestras de su presencia, de su huella en el entorno natural. «Pero de la mala –aclara–, porque también podemos intervenir de manera beneficiosa». No obstante, Llueve fuego centra el foco en el «rastro tóxico» de la humanidad, y lo hace por medio de una llama que alarma, pero que también alerta. «Invito al espectador a mirar con preocupación al mundo, pero con la intención de que ese sea el primer paso del cambio. Porque se puede ir a mejor», insiste.

Por eso entiende que, «aunque la naturaleza de esta exposición es salvaje y destructiva, también es, en cierto modo, constructiva». «Piensa que después del fuego vienen las cenizas, y eso es abono la reconstrucción, para un cierto reseteo», reflexiona el artista, que también habla del humo, otro de los protagonistas de esta serie. «El humo es como una cortina que deja entrever, que crea cierto misterio, y que, cuando desaparece, muestra una nueva realidad», valora Manuel Pérez, que cita a David Lynch y su característico juego de telones: «Esto es un poco lo mismo», señala.

Una «trampa» para el espectador

En cualquier caso, el objetivo del murciano no es político, ni mucho menos. Con esta muestra, Manuel Pérez pretende «conmover»: «Si lo consigo, aunque sea con una sola persona, todas las horas y el esfuerzo invertido en estas obras habrá merecido la pena», dice. Porque confiesa que él siempre ha soñado con ser responsable de un arte que «no deje indiferente a los demás, que marque al espectador del modo que sea», confiesa el creador, para añadir entre risas: «Me estoy poniendo muy profundo, pero es que es así».

Por eso también sus exposiciones –incluida ésta– están planteadas como algo más que simples muestras. Lo suyo es casi como «una especie de representación teatral o como una película», pero también como una suerte de emboscada (nunca mejor dicho): «Yo a quienes visiten el Párraga les estoy tendiendo una trampa. Porque ellos piensan que van a ver una serie de obras, pero lo que yo pretendo es que se metan en el cuadro». Y lo hace así porque eso es lo que siente él en el estudio, cuando se enfrenta a piezas de gran formato como las que exhibe en Llueve fuego: «Me gusta mucho esa sensación, el estar pintando y, de repente, darte cuenta de que te has perdido ahí dentro; que te desborde la obra y eso haga que, por un momento, te olvides incluso de ti mismo. Creo que eso es lo mejor del arte –añade–, ya sea pintura, música o cine: el que una obra te haga transportarte mentalmente a otro lugar, el que te haga dejar de ver (o escuchar) para, simplemente, sentir y vibrar».

Manuel Pérez utiliza términos como ‘shock’ o, incluso, ‘catarsis’, porque a él, dice, el arte le salva. También menciona a Anselm Kiefer y a su idea de diluirse en un cuadro, de dejar que la obra se apodere de ti; «éxtasis», lo llama. Y a alcanzar ese estado intentarán contribuir mañana el dúo Kamer Twee, formado por Mariajo Climent (ex de Los Alambres) al bajo y por Ana Lana (ex de Listas Futuristas) a la batería. «Dance-punk-drone-pre-apocalíptico», dicen que hacen. «Son amigas, y junto cuando estaba preparando esta serie las estuve viendo en directo y sentí que había una cierta conexión entre lo que ellas hacían y lo que yo pintaba para el Párraga. Así que las invité a venir a mi estudio y allí estuvieron ensayando un tiempo mientras yo pintaba», recuerda. Y, por supuesto, no podían faltar a esta inauguración.

De hecho, el artista dice que el proyecto expositivo Llueve fuego está compuesto por «catorce piezas pictóricas más un concierto y un videoclip», el que grabaron durante aquellas sesiones previas de pintura y música en vivo Carmen Rivera y David Delgado, estudiantes de la Escuela de Arte, que contaron a su vez con el apoyo de Ginés Alemán como fotofija. Es más, se da la circunstancia de que esta es la muestra del murciano menos numerosa en lo que respecta a obra suya de cuantas ha realizado en espacio de gran tamaño; incluso va a dejar tres sin colgar. «Son piezas muy rotundas, con mucha fuerza, y sentía que necesitaba dejar algo de aire entre ellas», confiesa. Aun así, cree que lo que presenta este jueves es como «un traje hecho a medida» para la segunda planta de este espacio del Cuartel de Artillería de Murcia. Ahora le toca verificarlo a quienes se atrevan a sumergirse en este mundo (el suyo) de abrumador caos y apabullante belleza.