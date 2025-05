Muriel Romero imprime su sello a la Compañía Nacional de Danza

Nueve meses después de asumir la dirección de la Compañía Nacional de Danza (CND), la murciana Muriel Romero por fin ha podido poner en escena con sus bailarines una obra suya. Se trata de #Incubatio–Circumambulatio, una pieza con su indiscutible sello y que presentó el pasado fin de semana en Alemania, en uno de los escenarios europeos de referencia, el Festspielhaus, de Baden-Baden. Ahora, tras recibir el aplauso del público germano, ella y los suyos han regresado a España para subir esta ‘nueva’ pieza a los Teatros del Canal este sábado y domingo, en el marco de la cuadragésima edición del festival Madrid en Danza.

Romero, que se define como una persona «práctica y realista», reconoce que tenía muchas ganas de presentar con la compañía este proyecto, una propuesta muy influida por el auge de la inteligencia artificial y que transita entre lo presencial y lo virtual. No obstante, la murciana confiesa que esperaba dilatar el estreno en el tiempo, pero el asumir el cargo «casi en noviembre» le ha impedido contar con nuevos coreógrafos que pudieran colaborar con la CND este año, algo que aventura que sucederá en 2026. Por ello, ha optado por desarrollar una pieza que ya formaba parte de su trayectoria. «He tenido que buscar en mí», señala Romero.

No obstante, esta producción encaja a la perfección con su afán por ofrecer una versión de la CND algo distinta a la que el público está acostumbrado. De hecho, con #Incubatio–Circumambulatio da continuidad a una proyecto que presentó con el Instituto Stocos, la vanguardista compañía que fundó y dirigía junto a Pablo Palacio hasta asumir su nuevo cargo. «Llevo estudiando y pensado en ella mucho tiempo», señala la murciana, que explica que la ‘incubatio’ era una práctica ancestral que ejercitaban filósofos como Parménides y Pitágoras para conectar con el inconsciente a través de un sueño profundo, mientras que ‘circumambulatio’ se refiere a un movimiento circular con el que se protege ese ritual.

Una nueva tecnología

Para este espectáculo, Romero ha creado una tecnología específica a partir de modelos de inteligencia artificial que parte de una investigación: el proyecto europeo 'Première', con el que los bailarines crean sonido, luz e imaginario visual a través de sus movimientos, lo que permite una cierta improvisación en cada función. «Llevo muchos años investigando cómo utilizar tecnología para amplificar el movimiento. Con esta, cada noche se genera algo nuevo», insiste la murciana, que se refiere a esta propuesta como una «experiencia» en la que «tienes que entrar, porque no todo el mundo está preparado para mirarse internamente, para conectar con su sombra», señala.

Y es que pararse a reflexionar(se) no es fácil. «Lo estamos perdiendo –dice la coreógrafa de la capital del Segura–, todos estamos contaminados con el móvil» y con esta superproducción de información y la necesidad de contestar de manera inmediata a cada mensaje. «Todo es para ayer», lamenta Romero. Pero, en esa aparente contradicción que es servirse de la tecnología para ayudar a desconectar, ella invita a no tener miedo a utilizar la inteligencia artificial: «Hay que conocerla y trabajarla desde otro lugar».

Propuesta arriesgada y vanguardista

En cualquier caso, Muriel Romero insiste en que «el cuerpo es la base» de este espectáculo, con música compuesta por Pablo Palacio y donde doce bailarines terminan de dar forma al espectáculo durante cada representación. Una propuesta arriesgada y novedosa pero también honesta consigo misma y con el proyecto que presentó y que fue posteriormente escogido para la Compañía Nacional de Danza. A este respecto, reconoce la murciana que cada uno de sus predecesores en la CND ha seguido una línea muy personal, y que ella quiere, con la excelencia de todos los que componen esta formación, mostrar «estilos muy diferentes, versatilidad; que los bailarines vayan cambiando y el público, también».

Es una manera de no acomodar ni a unos ni a otros, ofreciendo proyectos muy diversos, y, en este sentido, recuerda que en diciembre presentarán en el Teatro de la Zarzuela Serenade, de George Balanchine, y Echoes from a restless soul (‘Ecos de un alma inquieta’), de Jacopo Godani, ambientada en Le Gibet y Ondine. No obstante, la murciana no es capaz de reprimirse a la hora de incidir en que no tener un teatro en exclusiva para la danza en este país lastra su desarrollo y condiciona el número de funciones que se pueden programar en otros auditorios. Además, admite que añora los tiempos de bonanza de los ochenta, cuando Maya Plisétskaya dirigía la CND, un momento en el que Romero formaba parte de ella como bailarina, y cómo se valoraba en los noventa el trabajo de Nacho Duato como director. Ahora, el limitado presupuesto condiciona la colaboración con grandes artistas, pero la murciana sigue firme en su idea de desarrollar la idea con la que asumió el puesto hace ya nueve meses.