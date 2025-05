Bob Pop: "En la obra dejo claro que callarse no sirve de nada"

A Roberto Enríquez, más conocido como Bob Pop, le diagnosticaron a los 27 años esclerosis múltiple. Esta enfermedad marcaría su vida, especialmente después de que comenzara a dejarle sin movilidad. Ahora habla sobre su dependencia en la obra Hablar no sirve. De nada, que representa hoy a las 20.30 horas en el teatro Rosalía con motivo del Corufest. Mañana estará en la librería Galgo Azul a las 19.00 horas para presentar su nuevo libro, De cuerpo presente.

Aparte de la obra, aprovecha su visita a A Coruña para presentar su poemario, del que publicó una primera versión hace 27 años. ¿Cómo ha evolucionado Roberto en este tiempo?

Ha evolucionado muchísimo. La primera parte del libro habla del miedo al diagnóstico y a poner en palabras todo el balbuceo que provoca. La segunda parte, escrita 27 años después, tiene que ver con la asimilación de un cuerpo en transición. El primer libro es muy solitario, mientras que el segundo es muy comunitario, muy de lazos, muy de increpar al lector y a quienes lo rodean. Ambos marcan el dibujo de la posibilidad de ser feliz en la vida a pesar de todo.

Recibió el diagnóstico con 27 años, ¿cómo fue la asimilación?

Tuvo que ver con estar deseando que no llegara otro brote y que si llegaba no me dejara secuelas. Después de muchos años sin ningún síntoma, la enfermedad se manifestó de un modo muy violento. Pasó a ser una enfermedad degenerativa donde mi cuerpo iba perdiendo movilidad y capacidad. Entonces lo asimilé ya no como un miedo, sino como una postura frente a esta transición y a pensar en qué puedo hacer yo. En mi mano no tengo mucho, pero sí el poder tener un entorno feliz y una vida más o menos satisfactoria.

Hoy representa la obra Hablar no sirve. De nada, ¿por qué eligió ese título?

Yo quería hacer un monólogo, pero sería mentira porque yo no puedo estar solo. Introduje el personaje del cuidador que hace Daniel Bayona. Hay un monólogo, pero también un diálogo y un juego de espejos con él. Planteo también si sirven las conversaciones cuando son puramente superficiales, cuando en realidad lo que hacemos es hablar para que nos pregunten, hablar para hacer ruido y que ese ruido salga de dentro. Me gusta dejar al público la posibilidad de respuesta. Si creen que hablar sirve o no de algo, pero dejo claro que lo que no sirve de nada es callarse.

Hay un problema con la soledad no deseada, pero las personas dependientes tienen el problema contrario, de no poder tener una soledad deseada.

Muchas veces creo espacios de soledad mental. Para mí la escritura es ese espacio, pero es muy limitado. Al final lo que hago es establecer relaciones de compañía muy respetuosas. Yo tengo un cuidador que es un gran lector. Yo estoy escribiendo, leyendo, y él también. Cuando lo necesito aprieto el botón y viene, pero no está todo el tiempo.

Dice que no quiere caer en la pornografía emocional, algo recurrente al hablar de enfermedades. ¿Cómo escapa de esto?

Dejando claro en la obra que soy una persona con contradicciones y zonas oscuras. Creo que está bien que la gente no piense que por ir en silla de ruedas mereces un aplauso o compasión. Tienes que currártelo y convertir eso en una obra que aporte cosas y que demuestre que no eres un ser de luz y que no hace falta serlo.

Es cierto que muchas veces se les tilda de luchadores o ejemplos, algo que también rehúye.

No soy un luchador porque no lucho por nada. Yo solo soy un aprovechado de todo, incluso de mi propia obra. Hago croquetas con todo lo que vivo. Lo peor de ser un referente es que invalidas un tipo de actitud frente a la enfermedad. Yo soy lo que soy porque lo he decidido y he tenido suerte, que el factor suerte se nos olvida. Entonces creo que es legítimo que alguien en mi situación se enfrente a ello con violencia o con rabia, porque lo entiendo. Yo he elegido otro camino porque soy más conformista o tal vez más burguesito.

A usted lo identificamos con el humor, ¿lo utiliza como escudo frente a las adversidades?

Para mí el humor es una forma de pensar. Yo no sé pensar, admiro a la gente que se sienta en un sofá y dice: "Voy a pensar". Yo para pensar necesito escribir o leer a otros que me hagan pensar. Buscar un giro humorístico me obliga a pensar y a actualizar mi propio sistema operativo.

Usted dice que es un privilegiado, pero ¿cómo cree que está la situación de dependencia en España?

Yo digo que soy un privilegiado, pero también dependo de que mis amigos me dejen pasta. Tengo una casa adaptada, cuidador, fisio... que eso todo me lo pago yo. Entonces a veces me pregunto: "¿cómo vive la gente que no tiene mi privilegio?". De hecho es un proyecto que he propuesto a teles y radios, de charlar con ellos, pero no para quejarnos, sino para aprender trucos de supervivencia. En España es imposible sobrevivir con la estructura del Estado.

¿Cree que la gente puede reflexionar al respecto después de ver su obra?

Creo que sí. Siempre juego mucho con la tragicomedia. Pasar de la risa a la reflexión, con un poquito de llanto, no viene mal. Cuando te relajes y te aflojas, las cosas fluyen. Creo que la gente sale removida. Ya no es por la vulnerabilidad de la enfermedad, es la vulnerabilidad a la que estamos sometidos todos. Es importante plantearlo porque nos falta conciencia de la mortalidad. Eso, más que deprimirnos, tendría que animarnos a pensar que hacemos con nuestra vida para que haya merecido la pena.