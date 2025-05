Hurtado Mena, renacer pictórico

Release es el título de la última muestra del pintor José de la Concepción Hurtado Mena, que podemos ver estos días en el Museo Cristo de la Sangre de Murcia, junto a la Iglesia del Carmen. Es una muestra comisariada por Pedro Alberto Cruz Sánchez, y hasta allí me he desplazado para un encuentro con su autor. A Pepe le sigo la pista desde hace unos años: le he visto exposiciones inolvidables en la Sala Almudí, en la Galería Chys y en otras, siempre en torno a sus paisajes urbanos o a esos huertos tan característicos suyos. He de confesar que me ha sorprendido esta última exposición cuyo título ya indica que estamos ante otra cosa, un cambio valiente y atractivo por una pincelada suelta, llena de frescura e intuición pero fruto de una madurez y maestría que tiene reminiscencias de grandes maestros como Gaya o el mismísimo Sorolla. Los huertos murcianos de su infancia se han convertido en una suerte de Jardín del Edén que incluye la desnudez y libertad de la figura humana. Incluso hay algún Cristo entre la florida vegetación primaveral y algún otro tendido, más que yacente, descansando, a punto de renacer, como esta nueva pintura de Hurtado Mena.

No podría resumirlo mejor que con las palabras de su comisario: esta exposición es «una recarga o reinicio de la humanidad en un momento crítico en el que todos los sucesos invitan a lo contrario. En la actualidad, el pesimismo se ha convertido en una actitud obligada por las circunstancias, pero Hurtado Mena es un caso excepcional de esperanza…». Así que nos encontramos con un buen chute de optimismo, que uno agradece en esta «convivencia del cuerpo con la naturaleza», una vuelta al ‘beatus ille’ de los clásicos que nunca dejó de ser moderno y necesario. Tras disfrutar de la exposición, nos sentamos en torno a un par de cafés y tomo algunas notas de la trayectoria vital y artística del maestro.

Me habla de su nacimiento en el barrio de San Antolín. Su familia paterna era de Torreagüera –zona de huertos–, su abuelo llevaba una cuadrilla para recoger limones y su padre fue zapatero: «Me pasaba el tiempo en los huertos del Malecón, cerca de nuestra casa, con aquellas acequias y aquellos viveros. También me gustaba estar en la zapatería, me gustaba ver cómo mi padre usaba los pinceles y brochas para tintar los cueros de los zapatos. Yo me cogía unos cartones de las cajas y me ponía a pintar con aquellos marrones, negros y rojizos. A veces me escapaba para ver a Muñoz Barberán pintar sus murales en el Museo de Salzillo. Yo me escondía para verlo pintar, pero cuando me descubría me echaba, tenía muchos hijos y muchos curiosos, era un hombre de mucho carácter y quería estar tranquilo y concentrado. Mi padre tenía un cliente que era pintor y empezó a traerme tubos de pintura. Un año tuve el mejor regalo de Reyes Magos: una caja de pinturas. Fue tal el entusiasmo por la variedad de colores que aún me dura hoy día», recuerda.

Hurtado Mena estudió Artes y Oficios, donde también hizo el Bachiller. Desde los 16 años ha trabajado siempre en Artes Gráficas: «Estuve en varias imprentas, luego muchos años en Gráficas Delfos, en Molina de Segura, y finalmente monté mi propio estudio. Lo más difícil fue cuando pasé de mi mesa de diseño de madera a las pantallas de los ordenadores. Me tuve que adaptar a los nuevos tiempos. Siempre he compaginado el diseño con mi taller de pintura y, como se aprecia en esta exposición, siempre he ido evolucionando, abierto al cambio sin dejarme llevar por mi edad. Espero que esto no quede aquí».

Mira su reloj porque hoy tiene un evento: «Uno de mis clientes más queridos era el artista y dibujante Joaquín Chipola y, casualmente, esta noche se inaugura una exposición en su homenaje». «Un día, una galerista me animó a presentarme a concursos, porque no bastaba con pintar, sino que tenía que ir dándome a conocer, hacerme un nombre. Yo ya había ganado algunos premios pictóricos desde los 12 años y había expuesto en la Galería Nuño de la Rosa en 1974, y después en la Academia Zeis de Molina. Le hice caso y me presenté a premios prestigiosos. Gané el Concurso Antonio López en Tomelloso y aquello cambió mi discreta vida de pintor. Me salieron exposiciones en Chys y otras galerías y cada vez dediqué más horas y entusiasmo a este oficio solitario y bonito que es pintar», relata.

La trayectoria de Hurtado Mena incluye muestras en Caja Madrid en Valladolid, en el Museo Antonio López en Tomelloso, por toda la Región y, de manera destacada, en 2019 en la sala de columnas del Palacio Almudí, una especie de puesta de largo que se tituló El huerto de vida, donde plasmó su entorno más cercano pero trascendido: «Creo que siempre me ha gustado perderme en horizontes de libertad, belleza y naturaleza, no es solo pintar la realidad y mi historia, creo que intento plasmar mis reflexiones, mis sueños y, tal vez, la esperanza».

Hablamos de sus referentes: «Me gusta Antonio López, pero no ya por sus temas, sino por su misterio, por su atmósfera, su espiritualidad… y, por supuesto, Ramón Gaya, por su síntesis, su gestualidad, su dulzura… Su última copa me parece la cumbre de su obra. Hay quien dice que Gaya pintó siempre aquella copa del aguador de Velázquez, así que el maestro sevillano también es, evidentemente, otro de mis referentes. Gaya disfrutaba pintando y Antonio López sufre, dos maneras opuestas que se dan en el Arte y con las que me identifico. Pintar es un goce y también una tarea. En Release, he de reconocer, la balanza se ha volcado más que nunca en un disfrute, en una total liberación». Terminamos hablando de la pincelada suelta de Sorolla y de la magia del color y la luz de Esteban Vicente.

Y me confiesa: «Después de tanto tiempo, la pintura la llevamos dentro, se ha apoderado de nosotros, no nos podemos escapar de ella, de su poder ni de su influjo en nosotros. Es verdad que luego está la composición, el recorrido visual del cuadro… Pero el arte está en nuestro interior. Yo he estado anclado en los últimos 5 años, pero esto ha empezado a brotar de nuevo, como brota el agua en un manantial a poco que llueve». Un maestro.