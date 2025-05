@ishasamkp: "Siempre intento encontrar belleza, pero rompiendo esquemas"

Hoy en mi pantalla aparece Ishasa (@ishasamkp), una artista del maquillaje que transforma fobias, cuentos y emociones en obras visuales que atrapan y remueven. Madre, creativa y valiente, su mundo está lleno de luces, sombras y personajes que incomodan, fascinan y hacen pensar. Con más de un millón y medio de seguidores en TikTok, y grandes colaboraciones como Disney, nos recuerda que en lo imperfecto puede haber belleza.

¿Quién es Ishasa cuando se apagan los focos y se guarda la peluca?

Cuando se apagan las cámaras y se guarda la peluca, Ishasa es una mujer casada, madre de familia, a la que le encantan los animales y cuidar de su casa. Llevo una vida bastante normal, aunque no te voy a mentir: también tengo mi toque de locura. Soy alegre, algo impulsiva, y me gusta disfrutar cada momento, incluso en lo cotidiano. Mi esencia sigue ahí, pero sin filtros ni brillos, más cercana y real.

Tienes más de 1,5 millones de seguidores en TikTok y más de 25 millones de ‘me gusta’. ¿Cuál fue ese vídeo que lo cambió todo?

El primer video que realmente lo cambió todo fue uno en el que hice un maquillaje bastante impactante: interpretaba a una mujer muerta que, poco a poco, iba siendo arreglada hasta parecer una muñeca. Le pedí a mi marido que participase sacando solo su mano, como si él fuera quien me estaba 'reconstruyendo'. Fue algo muy visual y diferente, y tuvo un alcance enorme: más de 31,6 millones de visualizaciones. Ahí fue cuando me di cuenta de que a la gente le gusta ver cosas fuera de lo común, algo que sorprenda y rompa con lo típico del maquillaje convencional.

¿Cómo nacen tus personajes? ¿Qué parte de ti hay en cada uno?

Mi personaje fue naciendo poco a poco, a medida que yo misma iba descubriéndome a través del maquillaje y observando lo que a la gente le gustaba ver. Es una mezcla entre lo que yo quiero expresar y lo que conecta con los demás. Hay mucho de mí en cada uno de los personajes: esa parte mía que cree que no todo en la vida es bonito o perfecto. Siempre intento encontrar belleza, pero rompiendo esquemas, jugando con lo inesperado, con lo raro, con lo que incomoda un poco… como la vida misma, que no siempre es como esperamos.

¿Qué te inspira para crear maquillajes tan visuales, extremos y originales? Películas, fobias, fantasías…

Me inspiran muchísimo las grandes maquilladoras que llevan años perfeccionando su arte y que crean auténticas fantasías con su trabajo. Ver lo que hacen, cómo transformar un rostro en una historia, me motiva a seguir aprendiendo y creciendo. Mi objetivo es algún día llegar a ese nivel.

Una de las creaciones más tétricas de Ishasa. / @ishasamkp

¿Qué proceso hay detrás de un vídeo tuyo desde que tienes la idea hasta que lo publicas?

Curiosamente, la mayoría de mis ideas llegan por la noche, casi como si me metieran solas en mi cabeza. A partir de ahí, esa idea empieza a tomar forma poco a poco. A veces me pongo a hacerlo al día siguiente sin perder tiempo, y otras necesito prepararlo con calma: buscar materiales, comprar lo que me hace falta, crear los elementos que voy a utilizar… Hay vídeos que salen rápido y otros que me llevan días. Todo depende de lo que la idea necesite para cobrar vida.

¿Has tenido alguna colaboración que te haya hecho especial ilusión o que jamás imaginaste hacer?

Sí, sin duda. Nunca en la vida me lo hubiera imaginado, y todavía hoy me parece un sueño. Fue una colaboración con Disney y la editorial Planeta, para una colección de libros que se llamaba Un giro inesperado. Me dieron a elegir entre varias historias, y escogí Alicia en el País de las Maravillas. ¡Madre mía, estaba trabajando con Disney España! ¿Qué niña no ha soñado con eso alguna vez? Fue un momento muy especial para mí, no solo por lo que representaba, sino por lo que significaba para la niña que fui.

Muchos de tus vídeos más virales tienen humor ácido, crítica social o guiños oscuros… ¿Te interesa provocar, incomodar, hacer pensar?

Mi objetivo es hacer pensar, sí. Creo que muchas veces vivimos pensando que la vida tiene que ser un cuento de hadas, y aunque sería genial, la realidad no siempre es así. No busco incomodar a nadie, ni mucho menos, sino simplemente mostrar que, aunque a veces parece que las cosas no son perfectas, hay belleza en los momentos imperfectos.

¿Cuál ha sido el comentario más surrealista o inesperado que te han dejado?

⁠Uno que nunca se me va a olvidar fue una chica que, directamente, me deseó la muerte. Me dejó completamente impactada, porque ¿qué clase de persona puede desearle eso a alguien sin ni siquiera conocerte? Fue algo que me sorprendió mucho, y aunque al principio me afectó, también me hizo reflexionar sobre cómo algunas personas canalizan su negatividad hacia los demás.

Tu serie de 'maquillajes inspirados en fobias' se ha convertido en un sello. ¿Cuál fue el que más te removió o te gustó hacer?

⁠No me considero identificada con un sello específico, porque en TikTok las tendencias van y vienen, y siempre estoy buscando nuevos maquillajes dentro de mi nicho. He hecho maquillajes inspirados en los finales alternativos de Disney, y he probado muchos estilos diferentes. Si tengo que destacar uno que me marcó en los maquillajes de fobias ese sería el de la talasofobia. Siempre me ha dado pánico, y solo el editarlo y ver esas imágenes del océano infinito, pensando en estar ahí, en medio del mar, indefensa… me dio un miedo real. Fue una experiencia bastante intensa.

¿Cómo llevas el reconocimiento? ¿Te para la gente por la calle o te siguen viendo como un personaje de ficción?

⁠La verdad es que llevo como dos vidas separadas. No me suelen reconocer porque cambio bastante mi aspecto, y la verdad es que lo prefiero. Eso sí, cuando les digo quién soy, la gente se queda sorprendida, cómo '¿en serio?'.Y es que, cuando soy influencer, actúo como tal, pero cuando soy mamá trabajadora, soy simplemente una más, con mis responsabilidades y mi vida normal. Me adapto bien a cada rol, y eso me ayuda a mantener un equilibrio entre ambas partes de mí.

¿Dónde pones el límite en lo que compartes? ¿Hay algo que tengas claro que nunca mostrarás?

⁠Uno de mis límites más claros es mi familia. Lo que jamás compartiré son mis hijos. Mientras ellos sean menores, siempre protegeré su intimidad y nunca los sacaré en redes. Creo que es importante mantener su privacidad y que tengan su propio espacio, sin que se vean expuestos a la vida pública que yo llevo.

¿Has sentido presión estética o personal por estar tan expuesta en redes?

⁠Para nada. Mi audiencia generalmente no se fija en cómo estoy o dejo de estar, y la verdad es que no me importa mucho lo que se diga. Hace poco me dijeron que si había engordado, pero esos comentarios ni los contesto. Normalmente, son personas con muchas inseguridades que intentan proyectarlas en los demás para sentirse mejor consigo mismas.

¿Qué piensas de la gente que copia contenido sin dar crédito? ¿Te ha pasado?

⁠Pues, mira, ya no sé ni qué pensar. Siento que TikTok fue creado para hacer trends, y al final no siempre se sabe quién fue el primero en crear algo. Pero, si te inspiras en alguien, lo mínimo es darles el crédito por su idea, adaptándola a tu propio estilo o nicho. Sin embargo, te voy a contar una anécdota que me hizo ver las cosas de otra manera. Yo solía seguir a una mujer que era un ídolo para mí, la etiquetaba porque era mi mayor inspiración y, en lugar de agradecer, me bloqueó de todas sus redes. Así que, a veces, la verdad es que no sé qué pensar al respecto.

¿Te has planteado llevar tu contenido a otros formatos como cortos, teatro, o incluso cine?

La verdad es que nunca lo había pensado, porque soy una persona que vive muy a gusto en su zona de confort y, sinceramente, me da mucho miedo salir de ahí. Sin embargo, lo haría si tuviera la oportunidad, pero también soy muy miedosa, y ese paso hacia algo nuevo me da un poco de temor.

¿Crees que el maquillaje es solo estética o también puede ser protesta, terapia, arte…?

En mi caso, ha sido 100% terapia, y lo sigue siendo. Durante la pandemia, cuando empecé con el maquillaje, me sirvió tanto para evadirme que, en mis momentos de mayor ansiedad, se convirtió en una forma de escape. También lo considero arte, porque cada creación es una expresión de lo que siento y quiero transmitir. Para mí, no es solo estética, es una forma de canalizar emociones y conectar con los demás.

¿Sientes apoyo dentro del mundo del maquillaje artístico o hay más rivalidad de la que se ve desde fuera?

Las dos cosas. Por un lado, he tenido la suerte de conocer a creadores de contenido a través de las redes que se dedican al maquillaje y son un encanto. Me siento muy agradecida por haberlos conocido. Pero, por otro lado, también está esa rivalidad. Como te conté antes, hay quienes te bloquean porque piensan que podrías ponerte en su camino o, simplemente, te hacen el vacío. Esa parte es dura, porque a veces la gente olvida que todos estamos en esto por lo mismo: la pasión por el maquillaje.

¿Cuál es el error que más te molesta ver cuando las marcas trabajan con creadores de contenido?

El error que más me molesta es cuando las marcas no valoran la creatividad del creador. A veces, imponen demasiados requisitos sobre cómo debe ser el contenido, limitando la libertad del creador para expresar su estilo propio. Esto hace que el resultado se sienta forzado y menos auténtico, lo cual no beneficia ni al creador ni a la marca.

¿Qué consejo le darías a alguien que está empezando y quiere hacer contenido diferente, sin seguir la moda?

Mi consejo es que siga luchando por lo que le gusta. No necesitas tener mucha experiencia o estudios si lo que tienes son ganas y esfuerzo. Yo empecé sin estudios ni nada de maquillaje, solo con dos pinceles, pero siempre con la actitud de que me gustaba lo que hacía. Tienes que ser tu mejor fan. Yo, cuando termino de grabar, puedo pasar horas viendo mis vídeos. Si a ti te gusta lo que haces, eso se nota, y eso es lo más importante.

Recomiéndanos una cuenta murciana (de maquillaje, arte, humor o lo que sea) que te encante y creas que merece más visibilidad.

Una cuenta que me encanta es la de @copperinastudio. Mi hermana, que es diseñadora, me involucra mucho en su crecimiento profesional. De pequeñas soñábamos con trabajar juntas en esto, y ver cómo está logrando sus metas me llena de orgullo. Es una cuenta que, además de ser súper inspiradora, muestra el talento y la creatividad de una murciana con mucho futuro en el mundo del diseño de moda.

¿Qué sueñas con conseguir algún día gracias a tu comunidad?

Mi sueño es ser una inspiración para otros creadores. Me gustaría que mi comunidad vea que, con esfuerzo y pasión, cualquier cosa es posible. Si logro motivar a otros a que sigan sus sueños y se atrevan a expresarse creativamente, sentiría que he cumplido con mi propósito.

Y si mañana se apagan todas las redes… ¿Qué harías con tu vida?

Seguiría igual. Como me adapto bien a mis dos vidas, me quedaría con la de mamá trabajadora y seguiría creando, aunque sin audiencia. La pasión por lo que hago no depende de tener una cámara o una red social; simplemente me seguiría expresando de la misma manera, porque es lo que me hace feliz.