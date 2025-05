Un año más, danza en Belluga

E n un mundo hiperconectado, cambiante y desenfocado, donde la desinformación vuela más que parpadea, la danza pertenece a ese tipo de arte vivo que te conecta con el presente, vinculando el tiempo con la esencia de la vida. «Se dice a menudo que la danza puede expresar lo indecible», dijo Baryshnikov en su Mensaje del Día Internacional de la Danza para este año.

Tras estas palabras se esconde un arte efímero que requiere de una disciplina, un trabajo y una entrega de las que, en ocasiones, los espectadores no son del todo conscientes, ya que en escena solo se aprecia esa belleza inherente al movimiento que nos transporta a lugares que a veces no podemos ni nombrar.

El pasado viernes 9 de mayo, el Conservatorio de Danza Teresa Souan de Murcia volvió a llenar la plaza del Cardenal Belluga de movimiento, música y emociones, expresando lo indecible para deleite de todos los transeúntes. Una jornada casi infinita donde las diferentes especialidades –Danza Clásica, Danza Contemporánea, Danza Española y Baile Flamenco– mostraron el potencial de los futuros profesionales que allí se forman.

Por la mañana bailaron a los que ya casi rozan la profesionalidad, dejando boquiabierto al público presente. En ellos ya se intuye esa fuerza y garra que el alma de un bailarín o bailarina necesitan para estar encima de un escenario, combinado con la emoción de ser la última vez que disfrutan de este día tan especial con la catedral de fondo. También actuaron los cursos de quinto, cuarto y tercero, mostrando su energía y la fuerza que les motiva para bailar.

Por la tarde le tocó el turno a los pequeños, aquellos que cursan el nivel elemental y que con gran alegría y desparpajo bailaron para deleite de familiares y público general. Completando este horario vespertino también mostraron su talento los dos primeros cursos de cada especialidad, que comienzan su andadura en aquel estilo que les llena el alma. En esta ocasión hubo una actuación especial protagonizada por los cursos de quinto y sexto de Danza Española que, junto al Grupo Folklórico Virgen de la Vega, interpretaron una jota aragonesa cantada por Nuria Clavero.

En esas horas infinitas se pudo saborear no solo el esfuerzo y talento del alumnado, también el de aquellos docentes que han trabajado tanto la técnica como la coreografía y aquellos aspectos que la complementan como son la musicalidad, el vestuario, la interpretación y la coordinación, entre otros. Esa coordinación también forma parte de los músicos acompañantes, que no solo se suben al escenario con el baile flamenco, sino que también están dentro de las aulas con todas las especialidades. Y no es menos importante la coordinación y labor que se desarrolla desde el departamento de extensión académica y el equipo directivo para que todo fluya y esté bien organizado.

Un engranaje que se vincula con el Ayuntamiento de Murcia gracias a la labor de la concejalía de Cultura para que Danza en Belluga, donde participaron más de 500 alumnos, pueda efectuarse otorgándole unas horas de vida, arte y talento a la simbólica plaza, haciendo que la danza magnifique la belleza de esta.

Una iniciativa que gusta a todos, y que ojalá sigamos disfrutando. Deseando que llegue el año que viene para hacerlo.