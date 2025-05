Con auriculares, imaginación y la mente abierta: Estas son las propuestas artísticas del Mucho Más Mayo

Poéticas para un presente convulso es el lema del festival Mucho Más Mayo, que desde este viernes se celebra en las calles y centros culturales de Cartagena con numerosas propuestas que pretenden mostrar el proceso creativo que aúna a la vez el conocimiento y el juego, pero que precisa también de un ejercicio agudo de la imaginación.

"Se trata por lo tanto de pensar e imaginar desde la belleza las múltiples formas en que la vida humana es capaz de habitar ese adentro", pero también las múltiples formas en que es capaz de relacionarse con el afuera, con los otros seres, con el espacio compartido de participación e interacción, y que acaba también configurando lo que somos. Vecinos y visitantes lo pueden comprobar a lo largo de los próximos días.

Convulsión artística en mayo / Loyola Pérez de Villegas

Además de actividades diarias, el festival cuenta con las siguientes propuestas artísticas:

Antipodi. Teatro de Títeres con música en directo

Sábado 10 y Domingo 11 de mayo. Explanada del Puerto

Pases 19:00h / 20:10h /21:20h.

Duración 30 m, mayores 7 años. Aforo reducido bajo inscripción.

Una reflexión poética sobre el tiempo como factor que inaugura, dirige y clausura nuestras vidas. La ilusión del teatro de títeres contemporáneo tendrá lugar en el peculiar escenario callejero de un camión-teatro. En su interior, tres personajes invitan al público a un viaje onírico sobre un caballo en miniatura, entre ambiguas figuras y hombres-sombras que corren sin meta aparente, y cuyo horizonte son las antípodas del tiempo ordinario, un lugar que existe pero que se aleja a cada paso.

La Biblioteca de cuerdas y nudos. Instalación fija y espectáculo teatral

Sala de exposiciones del Teatro Romano

DOM/11 pases: 11:00/13:00 h.

Duración 60 m. Mayores de 6 años. Aforo reducido.

La Biblioteca de Cuerdas y Nudos no es una instalación de arte contemporáneo. Ni tampoco un espectáculo teatral. O puede que sí. Es todo ello. Es una estructura circular de madera creada por el artista José Antonio Portillo que guarda manuscritos sin publicar, textos, partituras, diseños, objetos, bolas de papel halladas en la basura y cilindros repletos de mensajes de cuerdas y nudos. El tiempo ha ido depositando acontecimientos y objetos, fragmentos de vida y polvo en sus estantes: huellas de un tiempo en que la mayoría de sus protagonistas son niños. Esta peculiar biblioteca propone un diálogo de silencio entre la mirada del espectador y los objetos que habitan en este espacio narrativo. Los objetos revelarán las historias que encierran, y serán a la vez una experiencia interior íntima e imaginativa.

Range in Between, de Jou Sierra

Instalación de arquitectura de luz mediante la interacción con la materia y el espectador, con objeto de crear una experiencia inmersiva.

SAB/10 y DOM/11 de 21:30 a 23:30 h.

Patio del CIM

Range in Between es el abrazo de la luz y la materia al espectador, un gesto integrador que configura nuestra comprensión del entorno y nuestra identidad. Desde el centelleo del láser que tiñe en su vaivén el entorno y los cuerpos de iridiscencia, hasta la creación de esa pirámide que se eleva y gira sobre su propio vórtice, esta espectacular arquitectura efímera no solo juega con el espectro visible de la luz, sino que también evoca conceptos de percepción y significado. Jou Serra regala a los participantes la ocasión de reflexionar sobre esos espacios liminales que se tejen y destejen; lugares que, habitados mediante la luz, catalizan una riqueza de significados múltiples y únicos para cada una de las personas asistentes.

The Frame-Eléctrico 28, performance callejera

Palacio Consistorial

VIERNES /9 19:15 - SÁBADO/10 13:00 h.

Duración 60 m. Público jóvenes y adultos. Aforo reducido Inscríbete aquí

El colectivo de artistas Eléctrico 28 nos acerca The Frame, una propuesta para detenerse frente al transcurrir urbano. Es una invitación a frenar, una oportunidad para mirarnos, un espacio para entender algunas cosas, un homenaje al presente y a la vida ordinaria, una llamada a abrir el corazón, una revuelta pacífica... Hay sillas, miradas, palabras, carteles, voces, sonidos, asfalto, algún árbol y muchas otras cosas. Hay personajes, entre los cuales, cuatro entrenados en las disciplinas de la observación y ordenación de cualquier cosa y que se someten al vértigo del fluir para capturar todo cuanto acontece durante 45 minutos. No hay argumento. No hay final. The Frame son muchos espacios a la vez: un lugar lúdico, poético, de sorpresas y acciones espontáneas, de encuentro...; pero es sobre todo una mirada que, atravesando lo ordinario, lo banal y lo general, descubre lo extraordinario, lo especial y lo único.

Se nos mueren las plantas -Understory

Parque Torres

DOMINGO 11 - 20:00h.

Duración 60 m. Público jóvenes y adultos. Aforo reducido. Inscríbete aquí

"Se nos mueren las plantas es un recorrido a pie que nos invita a escuchar y observar el paisaje como un jardín lleno de aliens, de formas vivas venidas de los modos más extraordinarios desde los confines del espacio. Se nos mueren las plantas es una película sonora que nos invita a adoptar el punto de vista de los primeros botánicos que llegaron a Abya Yala en una de las expediciones de Colón, cuya experiencia sólo podemos llegarnos a imaginar con las gafas de la ciencia ficción. De la maravilla inicial ante plantas totalmente desconocidas hasta el transporte global de plantas exóticas, de la biopiratería y el expolio de semillas hasta la elaboración de catálogos de plantas invasoras, las relaciones entre botánica y colonialismo han sido siempre inseparables de un fuerte componente alucinatorio, de una alteración de la realidad que os invitamos a recorrer con nosotras". (Marc Villanueva y Xesca Salvá).

Poesía o Nunca - Laura Sam

Container MMM-Plaza José María Artés

Espectáculo de arte escénico basado en la palabra poética y descarnada de una de las pioneras del spoken word en nuestro país.

VIERNES 16 - 21.30h.

Duración 60 m. Público jóvenes y adultos

Asomémonos al mundo -sin olvidar un instante que pisamos firmemente en él- con la descarnada poesía oral de Laura Sam. La poeta pone el rostro, las manos y el cuerpo todo al servicio de unos versos con los que declama visceralmente sus preocupaciones y desasosiegos, lanzando al aire palabras como dardos. Pocas voces hay tan contundentes como la de esta mujer que recita sobre todo lo humano, sin que nada le resulte ajeno. Son sus poemas un lugar henchido de crítica social en el que se abordan las maternidades disidentes, las crisis generacionales o el eterno desasosiego político; pero también un espacio para las cuestiones íntimas, existenciales y filosóficas, atravesadas por el silencio y la quietud. Laura nos acerca sus últimos textos, en los que la rabia y la belleza siguen yendo de la mano.

La Yapa - La Ayeclown

Espectáculo itinerante

Un proyecto de creación colectiva de Arte Público que involucra a la ciudadanía para intervenir en el espacio común habitado.

Miércoles,14 - 19:30h.

Un encuentro en la plaza, una celebración, una playa, una catarsis de alegría, las injusticias que nos arrollan, una nostalgia por la tierra abandonada, un esperpento, unas toallas… En definitiva, un espacio donde todo pasa, superpuesto, a borbotones y en fragmentos. Un lugar donde nos pasa la vida por encima, donde el devenir de lo cotidiano nos arrolla, y donde a pesar de todo, celebramos que estamos, que somos.

Patchwork. Colectivo L;

Plaza José María Artés

Experiencia artística colectiva mediante el trabajo artesanal y la conversación compartida.

Martes,13 de mayo- 19.30h.

'Patchwork', de Inés Muñoz y Guillermo Carrasco se configura como una investigación sobre el cuerpo, el movimiento y la memoria colectiva a través de la práctica textil. A través de la creación de este dispositivo, cada participante se convierte en una narradora activa, cuya memoria y experiencia se materializan en cada puntada. El acto de tejer, como práctica ancestral, se transforma en un lenguaje corporal que conecta el pasado y el presente. Mediante varios encuentros conversacionales, las personas participantes ejecutarán sus labores de patchwork mientras indagan en la tradición, el entorno, la familia y la infancia, creando sinergias intergeneracionales.

Break Time - Estela Santos

Plaza San Francisco

Experiencia artística colectiva mediante una audioguía creada para ser escuchada en el espacio público urbano.

Jueves, 15. Pases 19:00 y 20:30 h. Duración 50 m jóvenes y adultos Aforo reducido bajo inscripción

• Es necesario traer auriculares y móvil cargado para realizar la experiencia

Break time es una audioguía creada para ser escuchada en el espacio público urbano, un proyecto que explora las subjetividades que conforman la ciudad en relación al espacio-tiempo. La experiencia creada por Estela Santos se centra en una fuga de la “crononormatividad”, es decir, de la visión común y aceptada del tiempo lineal, para proponer en su lugar otra concepción a través de la diversificación de miradas y percepciones subjetivas. Tomando como soporte estudios de física y utilizando herramientas de percepción sensorial y de imaginación, Break time permite una concepción poética y colectiva del espacio público.

Glup, Glup Glup - Melena Androide

Experiencia escénica que reflexiona poéticamente sobre las relaciones virtuales y analógicas que establecemos con el mundo y los demás seres.

El Luzzy

SAB 10/ 22:00 H. Duración 60 m jóvenes y adultos

Las piezas abordan temáticas como el tiempo, la violencia, la sensación de declive de las cosas, los devenires sociales y su influencia en la vida cotidiana, etc., y comparten entre sí a los animales domésticos, como el perro, el gato, o, en este caso el pez, como testigos oculares de nuestra civilización, pero también cohabitantes en nuestra intimidad. En GLUP, GLUP, GLUP visitamos un acuario escénico para ver a gente hundida en las profundidades de Internet y buceamos en él a través de una serie de historias sobrevoladas por la sensación de existir ya solo como presencias encapsuladas en pantallas de otra gente.

Cartagena, 'Silo' es todo -Art Mateo

Proyecto de arte visual urbano que interviene el espacio público con objeto de ofrecer a los visitantes las claves simbólicas de la ciudad.

Pintura mural realizada del MAR/13 al VIE/30

Antigua Harinera

La puerta principal de entrada que se abre al foráneo es capaz de reunir elementos visuales que aluden al conjunto de experiencias que palpitan en una urbe. Y en este sentido, Art Mateo propone una iconografía que dé la bienvenida a Cartagena y que despliegue ante la mirada el conjunto de símbolos narrativos acerca de la ciudad, de su pasado, y de su presente. Colocada en uno de los grandes silos en la entrada por la autovía, la pintura mural recogerá visualmente la idiosincrasia de nuestra milenaria urbe.

Blowin' in the Colors. Pablo Cros

Instalación escultórica y cinética que hace posible una experiencia visual inmersiva.

Hasta el viernes 16 en la UPCT Shop

Esta instalación escultórica crea, mediante una poética del color, una experiencia visual inmersiva con la ayuda del soplido del viento. Gracias a la luz del sol en pleno día o de las farolas al caer la tarde, los efectos cromáticos ofrecidos a la vista son ilimitados, creando bellas iridiscencias. E

Y al igual que los colores de esta instalación se sincronizan aleatoriamente para conformar una danza conjunta gracias al soplido del viento, así el ser humano, diferente en su multiplicidad, debería volar al unísono para prosperar como especie en un mismo planeta compartido.

Iconosaik Pop - Archeology. Giovanni Magnoli

El artista recupera el arte mosaico en los muros del parque Juan XXIII como una arqueología pop contemporánea

Pintura mural realizada del LUN/12 al VIE/16

Parque Juan XXIII - Calle del Parque

Giovanni Magnoli (Refreshink) continúa experimentando y explorando nuevos territorios estilísticos y artísticos, desde sus inicios en los años 90 en el mundo de la escritura y el graffiti. Iconosaik es el proyecto más reciente, centrado principalmente en mosaicos –romanos y bizantinos– revisados y reinterpretados en clave pop. No se trata de un mosaico formado por piezas, sino de una inteligente yuxtaposición de campos de color diseñada para crear un efecto óptico perfecto.

"Me estoy volviendo…"

Propuesta artística multidisciplinar que propone una reflexión sobre un pasado compartido en una época concreta de nuestra historia urbana, los años 80-90.

Instalación hasta el 16 de mayo. Cuesta de la Baronesa

Evento nocturno. Jueves 15 de mayo. 21.30 horas. Casino. Entrada libre

El proyecto "Me estoy volviendo…" no es un ejercicio de nostalgia, al menos no solo eso. Se trata de actualizar el material del que se componen los recuerdos y pasarlo por el filtro de la tecnología disponible, reinterpretando y actualizando esa memoria; una oportunidad para reflexionar sobre cómo las ciudades cambian y cómo estos cambios afectan a su carácter y memoria visual. Me estoy volviendo… Trata de contar la evolución de la vida urbana, nocturna y comercial de Cartagena a partir de materiales que son testigos de una época entre los años 80 y 90, en la que la ciudad era un referente contracultural. Es un homenaje a un relato real o idealizado, una composición contemporánea hecha con trozos del pasado

Container MMM / Patricia Reus y Jaume Blancafort y alumnos de la UPCT

Un espacio de encuentro creado por los arquitectos Patricia Reus y Jaume Blancafort junto a los alumnos y alumnas de arquitectura de la UPCT para el Festival MMM25.

Hasta el 16 de mayo

Plaza José María Artés

Un container de transporte marítimo modificado será un lugar de encuentro para dialogar y compartir impresiones con los artistas invitados a esta edición. Este espacio acogerá además las propuestas de los tres laboratorios ciudadanos (Patchwork, La Yapa y Ficciona MMM), siendo también el escenario donde podremos escuchar la voz detonante de la poeta y artista Laura Sam en la clausura del festival. Así, este espacio físico materializa el lema del festival posibilitando esferas de intercambio de conocimiento y de experiencias, un lugar al abrigo del mundo -pero en el mundo- donde artistas y público puedan encontrarse para confrontar su visión sobre el presente.