Tributo a Pink Floyd en la Sala Mamba

Representar con el mayor respeto, rigor y profesionalidad la música de Pink Floyd y los espectáculos únicos en los que la célebre banda británica convierte sus conciertos es el propósito que guía la trayectoria de los malagueños Im-Pulse, banda tributo que honra al que consideran el grupo más representativo del rock sinfónico y progresivo. Su proyecto, concebido para conciertos de gran formato, ofrece «una explosión musical y visual para compartirlo no solo con el público conocedor del legado de la banda británica, sino también para darlo a conocer a nuevas generaciones y a todos aquellos que deseen redescubrir este gran espectáculo».

Durante más de dos horas Im-Pulse interpretará un repertorio de temas originales de los míticos Pink Floyd, en un espectáculo que bebe principalmente del icónico disco grabado en directo Pulse —estilizado P•U•L•S•E—, tercer álbum en vivo y cuarto doble de Pink Floyd. Se grabó entre el 17 de agosto y el 23 de octubre de 1994 en presentaciones en el HDI-Arena, la festa de l'Unità, los estudios Cinecittà y el Centro de Exhibiciones Earl's Court londinense, durante la gira de The Division Bell Tour. Se trata de un recopilatorio donde figuran todos los temas de The Dark Side of the Moon, y otros como Shine on You Crazy Diamond, Comfortably Numb o Wish You Were Here, lanzado como sencillo. Actualmente, Im-Pulse se encuentran inmersos en una gira por diferentes ciudades.

Viernes 9 de mayo. Sala Mamba, Murcia. 21.00 horas. 27,50 euros

