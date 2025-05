Julieta: "La gente me ve potencial, lo entiendo porque yo también"

Dice que con '23' abre una etapa. ¿Qué ha aprendido Julieta a los 23 años?

El disco es una despedida de mis ‘por siempre’. Es la aceptación de que la vida no es tan rígida como uno se piensa, es más flexible, y que nada es para siempre en todos los ámbitos, en la amistad, el amor...

Hay una mirada nostálgica evidente transcurriendo un álbum que también suena diferente a sus últimos trabajos.

El concepto lo tenía antes de ‘5AM’ [su primer disco]. Es un concepto más maduro, complejo, tiene muchas caras y maneras de contar las cosas. Simplemente, esperé a estar preparada, a nivel musical quería estar en otro nivel. Realmente, surge de una necesidad, de volver a una parte orgánica, que es como yo empecé, en el ‘indie’, y quería fusionar esto con la parte pop que tengo.

La artista Julieta, que publica '23', su primer trabajo con Sony, en Barcelona el pasado 6 de mayo. / Macarena Pérez

Ha pasado de explotar el amor romántico y sus baches a mirar, sobre todo, hacia la amistad. ¿Hay algo de la soledad del artista en todo esto?

Con el disco he reflexionado sobre el concepto del amor, no solo del amor romántico, sino del amor hacia una misma, las amigas, la familia... Y, sí, evidentemente, vivir todo esto me ha hecho abrir los ojos y ver que tengo un entorno de amistades increíble. Mis amigas me han dado, al menos estos últimos años, mucho más que cualquier otro amor. Tengo un sentimiento de agradecimiento muy fuerte y mis álbumes, y todo lo que hago, están muy inspirados en mi entorno y el momento vital en el que estoy.

¿Vive de manera conflictiva convertir parte de su vida y la de su entorno en obra artística?

Antes me daba igual, ni lo pensaba, y con este disco, sí. La voz con la que cuento las cosas es más vulnerable y hablo de cosas más personales. Siempre he sido muy autobiográfica, pero en '23' es todo tan literal y tan directo… Me genera un poco más de impacto, también porque hay como esta cosa de mí de pequeña. Pero mi música es siempre desde el respeto, aunque sea de desamor. De hecho, solo tengo una canción en la que me meto con alguien, 'Jean blau', mi canción más de mala.

También se nota el peso del paso del tiempo. ¿Hay cierto dolor imprevisto en el hecho de crecer?

Es una de las mayores inspiraciones del disco. Cómo transformas este dolor en algo bonito. Ver la improvisación que tiene la vida como algo positivo. Yo nunca me esperaba dedicarme a esto… Estudiaba ingeniería, ¡que no tiene nada que ver! Y siento que con esto he vivido otra vida, una nueva vida, y ha sido increíble. Soy una persona que siempre siente añoranza. Pero siempre digo: si eres una persona nostálgica es que te han pasado cosas bonitas en la vida y recuerdas esas cosas.

Julieta, en el pasado Festival ·B, el 28 de septiembre en el Fòrum / Ferran Sendra

‘Tornado’ es una canción que habla sobre ese huracán en el que se encuentra. ¿Ha conseguido domarlo al menos?

Ahora lo tengo muy controlado. Me aferro mucho a mis amigos, a mi entorno, a las otras cosas que me gustan, y creo que lo tengo dominado. Pero nunca sabes por dónde te vendrá. Son muchos retos y yo soy una persona muy ambiciosa y quiero hacer muchas cosas, mi equipo me tiene que decir que pare porque si no, no paro. Yo he llegado a estar mal a nivel de salud por esto. El huracán lo tengo dominado, y este disco me ha ayudado mucho a hacerlo.

Es su primer disco tras fichar por Sony. ¿Qué ha cambiado?

Han potenciado al máximo todas mis caras, me han ayudado mucho a replantear mi proyecto, tener la dirección más clara y a organizarme un poco. Antes no pensaba tanto las cosas. Y, evidentemente, he tenido muchas más herramientas y mi vida ha sido más fácil en este sentido. Me he podio centrar en lo mío, en componer y hacer buena música y ‘shows’.

¿Y siente el peso de la apuesta que se hace por usted, de las expectativas que genera?

Quizá me ha empezado a afectar más los últimos 6-7 meses. La gente me ve potencial, que lo entiendo porque yo también me lo veo en muchas cosas. Pero a mí me gusta respetar mis tempos, no hago música para ser famosa o lo que sea, tengo un vínculo muy especial con la música y quiero cuidar este vínculo y respetarlo. Y esto requiere tiempo y una fidelidad a lo que tú eres como persona. Veo que unos esperan una cosa de mí, otros esperan otra, pero lo que tienen que esperar es que yo haga lo que me apetezca. Unos quieren que sea superpopstar, otros que haga baladas superprofundas… Yo lo que quiero que entiendan es que Julieta es todo esto y creo que con el disco lo he logrado. Quiero sentirme orgullosa de lo que hago y que no me influencie. Las cartas que hay sobre la mesa son las mías y quiero jugarlas.

Su fichaje por Sony suscitó comentarios sobre si su futuro pasaba ahora más por cantar en castellano que en catalán, cosa que no ha pasado.

No ha cambiado nada de mi proyecto, he hecho canciones en castellano desde mi primer disco. Pero hay gente que esto no lo sabe, que solo me conocen por lo que he hecho en catalán. Los del principio saben que siempre he hecho parte de mi música en castellano, es algo muy natural. En mi casa hablo catalán y castellano, si me sale hacer una canción en castellano y es chula pues la saco. No hay nada estratégico, es muy natural. Gran parte del equipo de Sony con el que trabajo es catalán… ¡Y tienen muchas ganas que haya un proyecto en catalán que lo pete!

Siempre ha manifestado su vocación internacional, ¿esto pasa por consolidarse primero a nivel español?

El camino de cada artista es imprevisible, yo estoy más enfocada en trabajar a nivel europeo. Fui a Suecia a trabajar con productores de allí, me encantaría ir a México, Argentina… Quiero seguir un proceso muy natural, ya estoy haciendo conciertos fuera de Catalunya.

Parece que la frontera con el resto de España se ha difuminado y es más fácil tener público allí para los artistas que cantan en catalán. ¿A qué cree que se debe?

Supongo que, principalmente, es por el tema de las redes, la música es mucho más accesible. Yo hice el Gallery Sessions [un formato nacido en Youtube en el que un artista interpreta un tema suyo en un escaparate ] y conecté con muchísima gente de Madrid, València, Sevilla… La gente va a los conciertos y les da igual que sea en catalán, cantan igual, les gusta. Yo no he tenido respuestas negativas por cantar en catalán fuera, la gente es abierta en este sentido. En los últimos años, ha habido un 'boom' de popularidad con artistas como Mushka, The Tyets, Figa Flawas… La viralidad que ha tenido la música en catalán estos últimos años ha sido clave para eso.