El creador de la banda sonora de 'The last of us' visitará Cartagena este otoño

Gustavo Santaolalla, responsable de la banda sonora original del videojuego -y serie de televisión- The last of us, visitará la Región este próximo otoño. Lo hará en el marco del Cartagena Jazz Festival, que con este anuncio desvela al primero de los artistas de su cuadragésimo cuarta edición.

Esta tendrá lugar del 29 de octubre al 16 de noviembre, mientras que el concierto del argentino se llevará a cabo en el Auditorio El Batel el día 8. Santaolalla, con una dilatada trayectoria tanto como intérprete y compositor como en labores de producción, recalará en la ciudad portuaria dentro de su gira Ronroco, por el veinticinco aniversario del disco que da nombre al tour y que, a su vez, tiene como principal protagonista a este pequeño instrumento de origen andino.

Las entradas para disfrutar de Santaolalla en el Cartagena Jazz Festival, consolidado como uno de los eventos de más destacados del panorama musical nacional dentro del género, ya están a la venta. Se pueden adquirir tanto en la web del festival como en www.auditorioelbatel.es y en su taquilla física. La localidad tiene un precio de entre 25 y 35 euros.

Trayectoria intachable

Este concierto supondrá la vuelta a Cartagena del multiinstrumentista de Ciudad Jardín, que ya pasó por La Mar de Músicas hace más de veinte años. Ya entonces pasaba por ser una figura clave dentro del rock del otro lado del charco, tras haber liderado la formación Arco Iris, banda pionera en incluir en canciones del género música tradicional de Latinoamérica, y como productor de Maldita Vecindad, Los Prisioneros, Café Tacvba, Divididos, Fobia, Molotov, Bersuit Vergarabat, Julieta Venegas, Juanes, Jorge Drexler, La Vela Puerca, Árbol y Puya, entre otros.

No obstante, Santaolalla es hoy todavía más grande que entonces, especialmente por su incursión en el terreno de las bandas sonoras. De hecho, no son muchos los compositores que pueden decir que han ganado dos premios Oscar consecutivamente, cosa que él hizo en 2005 y 2006 con su trabajo musical para Brokeback Mountain y Babel.

El argentino ha demostrado su habilidad única para "crear composiciones que evocan emociones profundas y resuenan en la audiencia", señalan desde el festival, lo que le ha valido, además de los dos premios de la Academia, otros tantos Grammys -más los diecinueve conseguidos en su edición latina-, dos Baftas y un Golden Globe. "Su trayectoria artística es testimonio de su influencia y talento inigualables", añaden sus programadores.

Un disco icónico

En cuanto a Ronroco (1998), hablamos de un álbum que marcó un punto de inflexión en su carrera y que cumplió 25 años en 2023. Desde entonces, Santaolalla lleva celebrando el aniversario de un disco que no solo introdujo al mundo la magnífica musicalidad del argentino, sino que también fue el que le llevó a colaborar con destacados directores de cine. Hablamos de su inclusión en The Insider (1999), de Michael Mann, y de su colaboración con Alejandro González Iñárritu en la citada Babel (2006) y con Walter Salles en Diarios de motocicleta (2004), filmes en los que queda patente la herencia de Ronroco.

La celebración de este hito incluye el lanzamiento especial por el prestigioso sello Nonesuch del álbum en vinilo, así como una edición remasterizada disponible en todas las plataformas digitales, permitiendo que tanto los fans de toda la vida como las nuevas generaciones se sumerjan en la rica y evocadora música del artista argentino.

El concierto

No obstante, su concierto en Cartagena incluirá además una selección de otras composiciones icónicas de Santaolalla. Además de su trabajo en cine, la audiencia podrá disfrutar de temas de su participación en películas como El libro de la vida (2014) y como el documental Poder Anormal: La papeleta o la bomba (2020), así como, por supuesto, de The last of us. Para ello, Santaolalla estará acompañado por su nueva banda compuesta por cinco músicos multiinstrumentistas.