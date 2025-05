Murcia Tres Culturas: Miguel Poveda comparte protagonismo con el Rey Sabio y la Virgen de la Arrixaca

Este viernes arranca la vigesimoquinta edición del festival Murcia Tres Culturas, y lo hace con un intenso calendario de actividades marcado por la celebración del 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad. De hecho, con motivo de esta efeméride, el Ayuntamiento ha elaborado la programación "más extensa" de la historia esta cita, ya imprescindible en la agenda cultural de la capital del Segura.

Así lo anunció este miércoles el alcalde, José Ballesta, en la Plaza de la Cruz, donde tuvo lugar la presentación del festival. Este se extenderá hasta el 31 de mayo, lo que supone "una semana más de eventos" de lo que venía siendo habitual. Y la música, por supuesto, volverá a ser la gran protagonista del Tres Culturas, con más de una veintena de conciertos -algunos de ellos internacionales- con los que el flamenco o la música andalusí inundarán espacios icónicos de la ciudad como Los Molinos del Río, la Plaza del Cardenal Belluga y la propia Catedral y el Claustro de la Merced. Asimismo, el Auditorio Murcia Río se suma como nuevo escenario del festival para acoger una actuación "de primer nivel" como la que ofrecerá el cantaor barcelonés Miguel Poveda el viernes 16.

Una inauguración especial

Durante la presentación, Ballesta destacó la importancia de esta cita, que no solo sirve de puente entre culturas, sino que aúna la modernidad y la vanguardia con la historia y el ensalzamiento de los orígenes de Murcia; y, este año, más que nunca. Porque, por primera vez, el festival se iniciará con un "espectacular videomapping" titulado Murcia Tres Culturas, una historia de convivencia que se proyectará este viernes sobre la fachada del edificio Moneo. Un "espectáculo audiovisual único" que ofrecerá a los vecinos y viandantes un relato de convivencia entre cristianos, judíos y musulmanes y que está ambientado en la época del reinado de Alfonso X, uno de los periodos más significativos de transformación y mestizaje cultural en nuestra ciudad.

Además, el espectáculo cuenta con la participación del actor murciano Carlos Santos, quien da vida a Martín de Eslava, personaje principal de esta historia, quien guiará al público a través de la historia de cómo la Medina Mursiya se transformó en ciudad cristiana, en un tiempo de cambios que todavía laten en nuestras calles. También ha colaborado con este proyecto la cantante local Kuve, que ha asumido la dirección musical y ha puesto voz a un texto de Maribel Andújar, y el grupo Engranajes aportará su fuerza escénica con una actuación en directo que refuerza la carga simbólica y emocional del espectáculo. Todo ello, coordinado por un equipo de más de diez personas que han trabajado para crear una obra de gran formato y calidad.

El espectáculo se podrá disfrutar gracias a dos proyectores que iluminarán la fachada del Moneo en dos sesiones: a las 22.00 y a las 22.30 horas. Además, la producción cuenta con un sistema de sonido de última generación que "hará al espectador sumergirse de lleno en el show" y con una iluminación inmersiva ambilight.

Visita de la patrona

Y si eso será la inauguración, la clausura contará con una invitada de excepción. Y es que el último día del mes visitará la ciudad la Virgen de la Arrixaca, que bajará de su santuario y se instalará en el Salón de Plenos del Ayuntamiento. Se trata de un guiño, de nuevo, al Rey Sabio, que trajo esta pieza a Murcia en el siglo XIII.

Además, en la Sala Glorieta Uno, en la planta baja del Consistorio, se podrá visitar durante todo el festival una exposición con los carteles originales de estos veinticinco años de festival. Así, en esta muestra se podrán contemplar obras de Nicolás de Maya, Jorge Fin, Ángel Haro y los Müher, entre otros, así como de Rosa Vivanco, responsable de la imagen que ilustra la programación de esta edición. En concreto, la veterana artista ha querido destacar en esta pieza el papel de la mujer, figura clave en la unión de las tres culturas, simbolizadas cada una de ellas en el cartel con su árbol característico.

Rosa Vivanco y José Ballesta con la obra que ilustra el cartel de esta edición del festival. / Juan Carlos Caval

La programación

En lo que respecta a los conciertos, algunas de las actuaciones más destacadas son las del artista originario de Níger Bombino, en la Plaza de los Apóstoles el sábado 17 (22.00 horas); la de Ministriles de Marsias, el jueves 22 en la Iglesia de las Anas (20.30 horas); el concierto de Bassam Challita previsto para el sábado 24, de nuevo en la Plaza de los Apóstoles (22.00 horas), y la actuación de Eduardo Paniagua bautizada como El collar de la paloma y que tendrá lugar el jueves 29 en el patio de Santa Clara la Real (20.00 horas). Todas ellas, como es habitual, son de entrada y disfrute gratuito.

El Tres Culturas encarará su recta final con un concierto de la cantaora onubense Argentina, que presentará en Belluga el 30 de mayo, a las 22.00 horas, Mi idilio con La Habana (2024), su último disco; con una actuación del Ensemble Alfonsí de Jota Martínez bautizada como El rey Sabio, trovador y loador de Santa María, prevista en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Murcia el sábado 31, a las 19.00 horas, y la programación se cerrará ese mismo día a partir de las 22.00 horas con un concierto de la francesa y prestigiosa Orchestre Nacional de Barbès en la plaza de la Catedral.

Otras actividades

En total, se han programado actuaciones de seis grupos de la Región, de quince de otras regiones españolas y de cinco internacionales, con músicos procedentes de países como Argelia, Francia, Níger, Turquía, Marruecos, Rumanía y Líbano, entre otros. La programación completa se puede consultar en la web murciatresculturas.murcia.es, donde, además de los conciertos, aparece otras actividades como los talleres de cocina que tanto éxito tuvieron el pasado año. En ellos, a través de una clase con su posterior degustación, se pretende dar a conocer cómo eran los sabores de nuestros antepasados. La cita se ha titulado 'Un viaje culinario por las culturas judía, cristiana y árabe' y tendrá lugar los días 13, 14, 15 y 16 de mayo en la Escuela Eh! de cocina de Cáritas a las 19.00 horas. Eso sí, para asistir habrá que reservar ese mismo día, a partir de las 10.00 horas, en www.compralaentrada.com.

Y la divulgación cuenta este año con un papel protagonista con la I Jornada 'Mediadoras y Divulgadoras Culturales' del Tres Culturas, el 21 de mayo en el Museo de la Ciudad, y la mesa redonda prevista para ese mismo día en la Filmoteca en torno al Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo. Porque "este festival no es una mirada nostálgica al pasado, no es melancolía, es construir el futuro a partir de nuestra historia y de nuestro presente", señaló Ballesta. "Es -continuó- un mensaje claro para el hoy y para el futuro: podemos convivir y dialogar, siempre que lo hagamos con respeto, con firmeza por supuesto en nuestros valores y con amor por nuestra tierra; porque defender nuestra cultura no es encerrarse en ella, sino proyectarla, compartirla y fortalecerla con el diálogo con los demás. Ese es el secreto de la cultura única, privativa de las gentes de Murcia", concluyó el regidor.