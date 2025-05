La vuelta a casa de Javier Pividal veinticinco años después

Pocas sensaciones comparables hay a volver a casa. Y más cuando llevas nada menos que veinticinco años sin hacerlo; o, al menos, sin exponer en tu ciudad natal. Pero es que la vida y el arte, para la gente que está hecha de la misma pasta que Javier Pividal (Cartagena, 1971), son cuestiones indisociables. Así que sí: seguramente ayer no fuera la primera vez en un cuarto de siglo que el reputado creador pisara las calles de la ciudad portuaria, pero su regreso al hogar no fue pleno hasta este martes, hasta que inauguró A drawing in the air.

Además, ni Pividal muestra una serie de obras cualquiera ni lo hace en una sala cualquiera. Para empezar, esta ‘vuelta’ se antojaba particularmente propicia para echar la vista atrás, para repasar lo que ha ocurrido en su carrera desde aquella última vez en Cartagena. De modo que, de la mano de Mª Ángeles Sánchez Rigal, directora de la galería Artnueve de Murcia y comisaria de este proyecto, A drawing in the air reúne una selección de obras que reflejan la evolución y madurez artística del creador, reconocido internacionalmente por su enfoque conceptual y su exploración de la relación entre lenguaje y forma. Y esta se puede disfrutar gratuitamente hasta el próximo 6 de julio en el Palacio Consistorial, en la casa de todos los cartageneros, nada menos.

Javier Pividal posa en la sala de exposiciones del Palacio Consistorial. / Iván J. Urquízar

Por eso, a la ceremonia de inauguración asistieron el concejal y el director general de Cultura, Ignacio Jáudenes y Eugenio González, respectivamente, y, por supuesto, la alcaldesa, Noelia Arroyo, que expresó su satisfacción por contar nuevamente con la obra de Pividal en la ciudad. «Por fin, Javier, hemos podido llevar a cabo esta exposición que tanto te mereces tanto tú, como artista, como nosotros, los cartageneros», señaló la regidora, que visitó la exposición en compañía del creador. Así, disfrutó de un compendio de pintura, escultura y grabado que incluye, también, instalaciones artísticas; todo ello, elaborado con una visión conceptual del arte que tiene que ver, precisamente, con esa interpretación que hace Pividal del lenguaje, la forma, el tiempo o los deseos y que, como dijo Arroyo, ha acabado configurando «un vocabulario propio».

Un proyecto mayor

Esta exposición se enmarca dentro de las iniciativas culturales impulsadas por el Consistorio para «fortalecer el tejido artístico local y ofrecer a la ciudadanía propuestas culturales de calidad». «Para el Ayuntamiento de Cartagena, esta exposición no es solo un evento más: es un hito dentro de la ambiciosa programación que estamos impulsando este año; una apuesta decidida por la cultura como motor de pensamiento y desarrollo», aseguró, a este respecto, la propia Arroyo.

Pividal, junto a la alcaldesa, Noelia Arroyo, durante la visita de esta a ‘A drawing in the air’. / Iván J. Urquízar

En este sentido, la primera edil remarcó también que la ciudad está «reforzando su compromiso con las artes plásticas y visuales, dando espacio a creadores locales y nacionales cuyas exposiciones podrían estar en cualquier sala europea». Y es que Cartagena aspira a conservar su patrimonio histórico, «pero también apuesta por la creación contemporánea como parte de su identidad y de su futuro».

Las «claves» de Pividal

Por su parte, el artista explicó que desarrollar este proyecto expositivo ha sido «todo un reto, ya que reúne –recordó– más de veinte años de mi trabajo». Sin embargo, también por eso quienes se acerquen por la sala se van a encontrar una muestra que ofrece, en palabras de Pividal, «algunas de las claves» de su obra, de «esas relaciones entre la imagen, el lenguaje, los cuerpos o el hecho de ser artista, entre otros temas», especificó el creador.

La muestra incluye, además de pintura y escultura, grabados e instalaciones. / Iván J. Urquízar

De modo que los visitantes se enfrentarán en A drawing in the air a una experiencia artística que invita a la reflexión y al diálogo de la mano de un autor que ha desarrollado una carrera internacional destacada, con exposiciones en ciudades como Londres, Nueva York y Roma. Así, por ejemplo, en esta selección quedan reflejadas las investigaciones del cartagenero sobre el signo, el lenguaje y el vacío, representadas en construcciones geométricas que, bajo la apariencia de rejas o celosías, albergan una escritura que se traza en el aire.

De hecho, la exposición está configurada también como un viaje por la obra artística del cartagenero donde se conjuga el vacío dejado por un cuerpo ausente con la presencia expandida de un alfabeto en el que el cuerpo de la letra, fría y poliédrica, intenta declinar esta pérdida partiendo de la imagen y el dibujo hasta desembocar en el territorio del objeto y la instalación.