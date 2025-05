El Pirata vuelve a Murcia con Narco, Talco y S.A.

Se suele decir que Murcia es indie, y lo cierto es que es una afirmación difícilmente discutible. Y más hoy, apenas unos días después de la clausura del Warm Up. Pero el pasado fin de semana hubo muchos que, en lugar de acercarse a La Fica, realizaron su tradicional peregrinación a Villarrobledo, sede de uno de los festivales con más solera del rock, el punk y las músicas alternativas a nivel nacional: el Viña Rock. Porque sí, en Murcia también hay público para este tipo de propuestas.

Por eso, el alicantino Marearock decidió entrar en la capital del Segura en 2019 con una primera edición de apenas un día; edición que fue un éxito, pero cuya continuidad se vio lastrada por la pandemia: en 2020 se suspendió, en 2021 tampoco se pudo celebrar -se realizaba en primavera, y las restricciones para este tipo de eventos empezaron a levantarse algunos meses después- y en 2022 volvió con dos jornadas en La Fica, precisamente. Sin embargo, de aquello nunca más se supo. Pero, por suerte, el gandiense Pirata Beach comenzó el año pasado una política de expansión por diferentes territorios y sus responsables vieron en Murcia un hueco -el que dejó el 'Marea'- que estaba esperando ser ocupado.

El pasado mes de otoño, en el improvisado 'Espacio Nueva Condomina', tuvo lugar la primera edición del Pirata Murcia, que recibió la gira de despedida de Los Chikos del Maíz y la presentación del último disco de los navarros Lendakaris Muertos, entre otras propuestas. Y, en este 2025, la organización busca su consolidación con una nueva fecha doble -10 y 11 de octubre- en el Espacio Norte, el recinto de conciertos que la promotora murciana Monkey Pro está levantando, también, en los aledaños del Estadio Enrique Roca. Esta es una de las bazas de los responsables del festival para superar lo vivido en 2024, cuando reunieron a nada menos que 10.000 personas, pero, por supuesto, la gran apuesta se hace en el cartel, presentado este lunes.

El cartel

Como lo que funciona es mejor dejarlo como está, la dirección artística del Pirata ha decidido volver a contar con los sevillanos Narco, que el año pasado ofrecieron uno de los conciertos más potentes del festival. Además, el sexteto hispalense anunció ya hace meses -adelantándose a la publicación de este cartel- que en 2025 apenas ofrecerán siete bolos en festivales seleccionados, uno de ellos el de Murcia, que supondrá su última aparición hasta el año que viene, cuando el grupo prevé celebrar su trigésimo aniversario. Y también regresarán a la Región los gazteiztarras Soziedad Alkoholika (S.A.), uno de los proyectos más contundentes de la escena estatal: fueron la banda invitada del CreaMurcia 'Pop-Rock' en 2022, pasaron por la Mamba! en 2023 y regresarán dos años después para prender el Pirata.

Por otro lado, merece la pena destacar la visita de los italianos Talco, referentes del ska-punk europeo, y también la de los catalanes Lágrimas de Sangre (LDS), que han sabido mezclar como pocos el rock y el rap combativo y que afrontan los que serán sus últimos conciertos: tienen previsto decir adiós en casa, en Barcelona, a mediados de noviembre, pero antes ofrecerán un último concierto en Murcia, ciudad que siempre les ha recibido con los brazos abiertos. Y quienes también regresan a tierra conquistada son Biznaga, que todavía no han presentado por aquí su último álbum, ¡Ahora! (2024). Además, los madrileños acaban de recibir el Premio AIE a Mejor Artista en os MIN, con lo que el anuncio no puede llegar en mejor momento.

Por otro lado, el eclecticismo del festival -que el año pasado contó, por ejemplo, con La Plazuela- llega de la mano del dúo Iseo & Dodosound y de Green Valley, dos de los proyectos más exitosos del panorama en lo que respecta al reggae y derivados. Pero también pasarán por el Pirata bandas de punk-rock canónico como los veteranos EUKZ (El Último Ke Zierre) y Los de Marras. Y, como complementos: Sons of Aguirre y Scila, rap metal con Masa y Día Sexto como principales frontmen; los alaveses En Tol Sarmiento (ETS), rock con vientos y uno de los grupos más exitosos de los últimos años en la prolífica escena vasca, y los asturianos Me Fritos and The Gimme Cheetos, una suerte de muy particular tributo a los americanos Me First and The Gimme Gimmes que se dedica a hacer versiones aceleradas y punk de éxitos pop nacionales, desde Camela a Luis Fonsi.

"Con esta potente alineación, el festival consolida su apuesta por la música con mensaje, el talento estatal y la diversidad sonora, en un entorno preparado para vivir una experiencia inolvidable", señalan desde Monkey Pro, que se encargan de la producción local. Además, los abonos para el Pirata Murcia ya están a la venta en la plataforma compralaentrada.com a un muy competitivo precio de lanzamiento de 25 euros "que irá aumentando progresivamente conforme se vayan agotando los tramos promocionales".

En definitiva, dos jornadas con doce artistas y bandas de primer nivel y que representan "lo mejor del rock, el punk, el mestizaje y el rap del panorama nacional" para celebrar la resaca viñarockera y demostrar que en Murcia hay mucho más que música indie.