Warm Up Festival 2025 sábado 3 de mayo: la vida cañón, balaclavas, pogos y profetas del 5G

Joseluis abría el escenario ENAE con esa mezcla de nervio y aplomo que da tocar en casa y saberse el fichaje estrella de la Región. Vino en formato trío, sin grandes alardes ni adornos, y es que solo tocó las cinco canciones que están en las plataformas digitales y alguna más a punto de salir: al terminar, pidió perdón por no tener más. Un gesto honesto, casi entrañable, aunque inevitablemente extraño: ¿cómo ha llegado alguien sin repertorio suficiente a ese espacio, en ese horario, dentro de un festival así? Quizás su pop melancólico, con guitarras lánguidas y letras que bordean el diario íntimo, suena a alguien que va a estar mucho más arriba en poco tiempo. Pero no ayer. Ayer fue más una presentación que un concierto.

A la misma hora, en la explanada principal, comenzaba el concierto del grupo que más titulares acumuló en 2024. Alcalá Norte, que todavía suenan a descubrimiento pese a estar ya en boca de todos, desplegaron su post-punk místico (con resonancias que, a ratos, rozan la movida madrileña) ante un público entregado. El set fue breve pero intenso, salpicado de alguna versión, cambios de vestuario y pequeños actos simbólicos: Rivas, el cantante, que llevaba puesta una camiseta de SOS Mar Menor, alternaba entre cascos de soldado o coronas de elfo de La Comarca, dependiendo de la canción que tocara. Una estética entre lo político y lo paródico que condensa bien la filosofía del grupo. Ayer quedó claro que no son, desde luego, un one hit wonder, pero también lo que vino a buscar la mayoría: “la vida cañón”, ese eslogan convertido en himno que en una tarde festivalera cobra más significado que nunca.

Amaia salió al escenario con un espectáculo perfectamente enhebrado: coreografías, orquesta, transiciones limpias y un repertorio pensado al milímetro. Piano, arpa y taconeos a los que se iban sumando músicos, y sobre los cuales la navarra hacía alguna que otra broma. Pero incluso dentro de esa maquinaria, Amaia sigue conservando algo torpe, casi infantil, en sus movimientos. Como si no terminara de creerse que tiene que bailar entre canción y canción, y siguiera siendo la extriunfita que se hizo famosa por escuchar música rara y tocar muy bien el piano. Esa tensión entre la dirección artística y su forma algo enmarañada de habitarla es, en el fondo, lo que mantiene viva la esencia del proyecto: una artista que ha crecido en público, pero que conserva una sensibilidad ajena a los focos. Sonaron Yamaguchi, Bienvenidos al show, Tengo un pensamiento y una versión de Me pongo colorada de Papá Levante, entre otros. Ningún sobresalto. Solo esa sensación de que sigue siendo, de alguna manera, la misma que entró en OT, aunque ahora con un plan.

Mientras Amaia deslizaba su show sobre el piano y la delicadeza, Shego firmaban en paralelo uno de los conciertos más sólidos (y a la vez más viscerales) de todo el festival. El trío madrileño, que en directo se convierte en cuarteto con Elena Sabio de Vicente Calderón a la batería, ha terminado de encontrar su sitio: ahora sí tienen un disco que está a la altura de su directo. No lo volveré a hacer (2025) es, probablemente, uno de los mejores álbumes nacionales del año, y en el escenario todo encaja: guitarras sucias, letras con filo, muchos gritos y, sobre todo, humor. Hubo algún problema técnico (el ampli de Raquel emitía un zumbido raro entre tema y tema), pero ni eso logró empañar un set que transitó entre la contundencia y la vulnerabilidad sin perder el ritmo. Sonaron versiones de Zahara y Los Punsetes, hubo espacio para la complicidad entre ellas, y el cierre con Vicente Amor fue una celebración que bien podría haber reventado el escenario principal. No les falta mucho.

Lo de Sexy Zebras es uno de esos fenómenos que cuesta explicar pero que se impone con evidencia empírica: en 2013 no terminaron de cuajar del todo, pasaron años en el limbo mediano de los carteles y, sin hacer demasiado ruido, han reaparecido ahora como ídolos de una nueva ola. El sábado se veían más camisetas de Sexy Zebras que de ningún otro grupo, y su concierto fue puro fervor, como si el tiempo les hubiera dado la razón sin que nadie se diera cuenta: “Quiero que hagáis la vagina más grande del recinto” dijeron para invocar un pogo. Bueno, eso sobra un poco.

En el extremo opuesto, las primeras cabezas se amontonaban frente al escenario principal para recibir a M.I.A., el nombre más internacional del cartel y, también, el más escurridizo. Su fandom es devoto, consciente de que quizá no haya otra oportunidad de verla en años, pero lo que ofreció anoche fue más desfile que concierto. En los últimos tiempos, M.I.A. ha mutado de artista a personaje, y su paso por el Warm Up fue una prueba viva de ello: sonido desajustado (la prueba de sonido sucedía en directo, literalmente), rap sobre bases mal mezcladas y, en paralelo, una presentación de su nueva marca de ropa, OHMNI, hecha con aluminio “para proteger del 5G”. También hubo espacio para proclamas mesiánicas: se autodeclaró embajadora del Reino de Dios. Todo muy místico, todo muy raro. Llegó diez minutos después y se fue diez minutos antes, pero Paper planes sigue siendo una de las mejores canciones del siglo y, por puro surrealismo, el espectáculo acabó resultando tan desconcertante como divertido.

Ya entrada la noche, el escenario pequeño se convirtió en refugio para los modernos con ganas de fiesta. Allí, el madrileño nusar3000 ofrecía un repaso por sus mejores producciones, oculto tras una balaclava plateada que lo hacía parecer una bola de discoteca andante. Lo acompañaba una banda que contaba con Miguel Grimaldo entre sus filas, funcionando como contrapunto bailable al dramatismo de Dorian. A pocos metros, The K’s sorprendían a quienes se acercaban sin demasiadas expectativas. Con un disco debut que ha arrasado en Reino Unido, pero aún sin apenas eco en España, desplegaron un directo solvente. Suenan como The Killers y Bruce Springsteen y, aunque aún no han cruzado la barrera del reconocimiento masivo aquí, veremos si el boca a boca hace su trabajo.

En Fangoria, el Warm Up alcanzó uno de sus picos de asistencia: la explanada entera bailaba y se entregaba a los grandes éxitos de Alaska (no solo de Fangoria, sino también de sus formaciones anteriores) en un karaoke colectivo y multigeneracional. Sin embargo, no todo fue nostalgia. En mitad del set tuvo lugar uno de los momentos más desconcertantes del festival: una sección de versiones a saxofón de Adele, Amy Winehouse y Sia, tan inesperada como difícil de justificar. Eso sí, se agradece el remix dubstep de Ni tú ni nadie, ya sea para rejuvenecer el repertorio o porque, tras décadas cantando las mismas canciones, hasta Alaska necesita una sacudida.

Después de la medianoche, las guitarras fueron cediendo terreno al bombo a negras, y el Warm Up entró en su tramo final con pulso relajado. El cierre fue progresivo, sin picos ni sobresaltos, pensado para alargar la noche en clave de baile o despedirse con calma, como si se reservase el bis para el año que viene.