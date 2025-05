@laurimathteacher: "Lo que nunca puede faltar en mis vídeos es una sonrisa y algún guiño matemático"

Profesora de Secundaria, creadora de contenido y bailarina, con sus más de 1,6 millones de seguidores en TikTok, Laura GP no solo enseña a calcular áreas, también inspira, reivindica y rompe moldes.

¿Quién es Laura cuando no está resolviendo ecuaciones en redes ni dando clase?

Laura es un poco profe de Mates las 24 horas, las voy viendo por todas partes. También me considero una persona muy familiar, amante de la naturaleza, el deporte y el baile. Muy extrovertida y con una sonrisa siempre en la boca.

Empezaste compartiendo matemáticas… ¡y ahora te siguen más de 1,6 millones solo en TikTok! ¿Cuándo supiste que esto se te había ido de las manos (para bien)?

Pues cada día lo he ido pensando un poco, porque este crecimiento ha sido progresivo a lo largo de estos últimos años. Actualmente creo que estoy en mi mejor momento en cuanto a redes sociales.

Sé que los alumnos se pirran por tenerte como su profesora, pero… ¿Cómo es eso de ser profe de mates y a la vez influencer? ¿Te ha cambiado la forma de enseñar? ¿Te sabe mal cuando suspende «un fan»?

Pues me siento un poco Hannah Montana, profe por las mañanas e influencer por la tarde. Es algo muy guay porque me encanta enriquecer un trabajo con el otro. No ha cambiado mi forma de enseñar, pero sí que hago uso de la plataforma para ampliar explicaciones de cositas curiosas que no me da tiempo a ver en clase. No me sabe nada mal si se lo merece y eso va a hacer que mejore para la próxima vez, además en el aula no son mis fans, son mis alumnos.

¿Cuál ha sido tu vídeo más viral hasta la fecha? Y no vale decir la pedida de mano… o sí.

Mi video más viral es uno en el que hablo de las formas de cortar un sándwich usando la geometría y las áreas de figuras, Matemáticas aplicadas a la vida, básicamente.

Y hablando de eso… ¡tu pedida fue superviral! ¿Te esperabas ese momentazo? ¿Cómo llevas los preparativos? ¡Danos alguna exclusiva!

No me esperaba para nada una pedida a ese nivel, superó las expectativas de lo que siempre había soñado. Los preparativos los tengo un poco parados, la verdad que mis ‘wedding’ me están ayudando mucho porque a mí no me da la vida. Pocas exclusivas tengo aún, solo puedo decir que van a haber muchas sorpresas y poco protocolo [Risas].

¿Se puede vivir del contenido en redes? ¿Cómo le explicarías tu trabajo a alguien que aún cree que esto son solo bailecitos chorra?

Claro que se puede vivir del contenido en redes. Pues le diría que detrás de cada video hay mucho trabajo detrás, muchas horas de inspiración, de organizar contenidos, de grabar, editar…

Entre fórmulas, bailes, pizarras y humor… ¿Qué es lo que no puede faltar nunca en tus vídeos?

Lo que nunca puede faltar en mis vídeos es una sonrisa y algún guiño matemático.

¿Cuál ha sido la marca o colaboración que más ilusión te ha hecho hasta ahora?

Pues yo creo que Canva, porque es una plataforma con la que trabajo a diario, y que se haya fijado en mi perfil me halaga mucho.

Te hemos escuchado abrir más de un melón sobre el sistema educativo; gracias a esa parte reivindicativa tan necesaria en un altavoz tan grande, ¿crees que se han conseguido algunos cambios?

Pues cambios a día de hoy no, pero informar a mucha gente que desconoce cómo funciona este mundillo y lo que sufrimos en el aula sí, y con eso me doy por satisfecha. Quizá todas mis quejas y ruegos han llegado a quien tienen que llegar y se conciencien de las necesidades que tenemos.

Imagínate que nos está leyendo un jefazo de educación: pide 3 deseos para mejorar el sistema educativo actual.

Un currículo útil para la vida real, más medios para poder atender a la diversidad que tenemos en el aula y más autoridad para los profesores a la hora de tomar decisiones.

Al tener entre tus seguidores a muchos de tus alumnos, ¿tienes en cuenta las marcas con las que trabajas o por facturar vale todo?

Por supuesto, no trabajo con marcas que puedan malinfluenciarles como alcohol, tabaco, apuestas…

El verano pasado vimos a algunas ‘haters’ escandalizadas porque fuiste a la playa en bikini siendo profesora, ¿crees que algunas se han pasado de listas? ¿Cómo gestionas ese tipo de mensajes?

Pues la verdad que lo gestiono bastante bien, tengo mi conciencia bien tranquila y una personalidad muy fuerte como para que esos comentarios me afecten y me hagan cambiar de actitud. Cuando comparto esos comentarios es con el único fin de hacer ver a la gente cómo están algunas cabezas aún, ancladas en el pasado o con mucho odio guardado.

Sé que estás superformada en prevención para un buen uso de redes sociales en los jóvenes; ¿hay algo que jamás mostrarías en redes? ¿Dónde pones tú el límite?

Pues mi vida privada privada se queda para mí, mis momentos en familia, mis momentos de bajón y llanto…Muestro solo lo que no me importa que la gente sepa de mí.

¿Qué consejo le darías a los jóvenes para que sigan unas pautas saludables en el uso de redes sociales?

Pues primero, aconsejaría a los padres no comprar un móvil a sus hijos tan pequeñitos, aguantar lo máximo posible y cuando se lo den que sea con control parental. A los adolescentes les diría que lleven mucho cuidado con las fotos y vídeos que pasan o que suben porque si lo usan mal les pueden hacer mucho daño. Que vayan siempre con mil ojos y no se fíen de nadie que no conozcan. Que cualquier cosa rara que se encuentren se lo cuenten a sus padres.

Entre exámenes y algoritmos, ¿tienes algún truco para viralizar contenido? ¡Suéltanos tu secreto!

La verdad es que no tengo ningún secreto, simplemente intento mostrarme natural, tal y como soy. Hay veces que funciona y otras que no. Así que tampoco me agobio con el tema de viralizar.

¿Qué piensas de las cuentas que compran seguidores o crean polémicas contra otras compañeras para tener alcance?

Creo que las cuentas que compran seguidores no tienen ningún sentido, más que alimentar su ego. Porque a la hora de hacer publicidades tampoco les sirve ya que las marcas siempre piden estadísticas y éstas estarán vacías. No soy nada partidaria de las polémicas bajo ningún concepto, y menos si es para atacar a una compañera, eso dice mucho de la persona que lo hace.

¿Has tenido que poner límites con marcas, seguidores o incluso compañeros de profesión?

Límites con marcas sí, a la hora de modificar contenidos que tenía que hacer, si no estaba de acuerdo les insistía en cambiarlo o si no me negaba a hacerlo. Con seguidores tengo el límite rápido, si no me interesa, lo bloqueo, así de rápido. Y con compañeros nunca he tenido ningún problema, la verdad.

¿Qué te da más pereza del mundo redes?

Lo que más pereza me da es que la gente se crea con el derecho de decir y opinar lo que le dé la gana detrás de una pantalla y con un perfil falso, sabiendo que puede dañar a la otra persona. No llego a entender a esas personas.

¿Qué le dirías a una chica joven que quiera dedicarse a la divulgación o educación en redes?

Pues que primero se haga de mente fuerte, para que sea capaz de sortear todos los ‘haters’, y que se lance a la aventura. Sin darnos cuenta ayudamos a mucha gente que escucha nuestras explicaciones a través de la pantalla en su casa.

¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado desde que empezaste a crear contenido?

«No hagas caso a los ‘haters’, no entres en su juego, que es lo que ellos quieren».

Y si mañana se apagan todas las redes… ¿Qué harías con tu vida?

Seguir disfrutando de la docencia como he hecho hasta ahora, si los de arriba nos lo permiten.