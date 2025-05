'Arte tranquilo', por Javier Lorente

Estaba la ciudad de Murcia de fiesta, con sus calles llenas de desfiles celebrando la primavera florida, y yo he aprovechado para quedar con un pintor que admiro desde hace mucho tiempo: José Manuel Peñalver León. Hace muchos años que imparte clases de pintura. Más que alumnos, realmente tiene un grupo de discípulos, seguidores entusiastas de sus talleres, altamente motivados por su ejemplo de creatividad desbordante. Hasta la pandemia mantuvo su academia en la Plaza Mayor, y desde entonces imparte sus clases en la galería Léucade, que dirige Sofía Martínez Hernández. Pese a las fiestas, sus alumnos no han fallado. Aquí le hago la foto, junto a dos obras suyas, y luego hablamos en una cafetería cercana.

«Vivo en El Palmar, junto a mi madre, a quien ayudo, porque a su edad es dependiente. Mi familia proviene de Corvera y de Los Alcázares. Hasta los 17 años vivimos en Madrid. Yo era un niño muy nervioso y mi madre descubrió que la única manera de tranquilizarme era ponerme a dibujar, así que con el tiempo fui pintando cada vez más y terminé estudiando en la Escuela de Artes y Oficios, porque entonces no se podía estudiar Bellas Artes en esta Región. He trabajado en varios oficios, pero nunca he dejado el arte. He sido panadero y he trabajado en la tienda de arte de Ángel Meca, también trabajé en el comercio de mi hermana y me ponía a pintar en la puerta.

Poco a poco, la gente empezó a tomarle gusto a verme pintar y me decían que si podían pintar conmigo. Al final me vi dando clases y creando una escuela que me ha dado muchas satisfacciones. En mi taller de la plaza Mayor he estado unos 25 o 30 años. Descubrí la pintura al aire libre y los concursos de pintura rápida, a la que me dediqué durante mucho tiempo», me cuenta.

Peñalver, en esta exigente disciplina, es todo un maestro. Se ha recorrido toda España y ganado muchos premios como todo un inspirado especialista, lo cual ha tenido doble mérito, teniendo en cuenta que él no conduce: «Soy un desastre para los vehículos. Cuando me dio por la bicicleta me la tuve que dejar porque siempre me caía, lo mismo me pasó con la moto, y el coche ni intentarlo. He tenido mucha suerte porque mis alumnos y compañeros me llevan para allá y para acá. He ido con ellos a los concursos y, además de los premios, siempre ha sido una experiencia muy satisfactoria como experiencia artística, como una tarea de clase».

Habla con fervor de sus clases y de su pasión por pintar: «Me interesan muchas cosas, pero lo que más son la música y el arte. Me han interesado otras disciplinas, incluso la fotografía, pero lo fundamental es la pintura. No me gustan los caminos trillados, sino experimentar. Para mucha gente, mis gustos, incluso musicales, son muy raros, pero nada como estar siempre abiertos a cambiar y crecer. No sé qué será, pero tengo alumnos que siguen conmigo desde hace más de treinta años. Solo el arte puede consolidar estos vínculos desde hace tanto tiempo». Y me confiesa: «Necesito muy poco para ser feliz: pintar y oir música, me considero un viajero sedentario que casi no sale porque viaja con el arte, la cultura e internet. Me gusta ver todo lo que se expone por aquí, pero lo demás lo veo conectándome a las páginas de los museos y las salas internacionales. Internet te abre todo el mundo».

De Peñalver han escrito gentes como el galerista Javier Cerezo, hablando «del poder de la imaginación, el transcurso de la vida y las cuestiones sin resolver que motivan a este artista que quiere dejar constancia de la importancia de la creatividad a la hora de configurar mundos interiores y la expresión de sus emociones», y el artista añade: «Para mí, el arte es más que una profesión o una pasión, es una forma de vida, mi manera de amar al mundo, mi conexión con el universo, aquello que perdurará más allá de mi existencia». Digno de resaltar, como pionero en tantas experiencias plásticas y pedagógicas, es que Peñalver, incluso antes de la pandemia –cuando se extendió esta práctica–, ya experimentó las clases de pintura en línea, en distintos cursos y talleres en época veraniega, por ejemplo.

Me sigue hablando de música y cito aquí algunos de los muchos compositores e intérpretes que me va nombrando: Michael Newman, Ryuichi Sakamoto, Philip Glas, Wim Mertens… «Soy muy alternativo en todo, pero también ecléctico, que lo mismo me gusta el pintor español Antonio López que el americano Mark Rothko. Alguien puede pensar que son muy distintos, pero yo creo que coinciden en una especie de visión espiritual y trascendente de la pintura», me dice, y añade: «En todo caso, me interesa el arte contemporáneo, las nuevas tendencias, incluso en mi obra. A veces creo que es ahora cuando realmente estoy empezando a pintar y miro con extrañeza los centenares de obras que tengo almacenados en mi piso, en casa de mi madre o en mis talleres». Si algo le preocupa, es el futuro: «Tengo tantas cosas en la cabeza y proyectos por realizar que sentiría que el mundo se vaya al traste. Me preocupa que estos locos ultras lo revienten todo. A veces prefiero no ver las noticias».

En su obra y en sus talleres le gusta hacer series y trabajos monográficos sobre temas y estilos distintos, desde pintar palmeras, marinas, personajes, ciclistas, atmósferas, pinturas con dos colores… Su próxima serie se llama Entranzas y son unas piezas que también tienen que ver con la danza.

Me habla de su lucha contra la vorágine: «No podemos perder el encuentro con nuestra soledad: la vorágine, el ruido del mundo actual, nos quema. Yo necesito la tranquilidad y odio la competitividad. Para superarme necesito medirme ante mí mismo. Me gusta el reposo, pintar y dejar descansar la obra, volver a ella al cabo del tiempo y mirarla con ojos nuevos. No me gusta pintar de golpe y cada vez estoy más interesado en el arte de lo pequeño y el arte de lo tranquilo. Necesito un arte manejable, un arte de bolsico. No sé si es una nueva filosofía o una nueva poética, pero por ahí quiero caminar, como por una senda. Me gustan los senderos más que las autopistas, que yo soy de pueblo». Un maestro admirable.