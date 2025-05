Ruth Lorenzo: una oveja negra en estado "salvaje"

Existen mujeres bellas, eternas, magnéticas y virtuosas, capaces de transmitir una fuerza sobrehumana y toda la pasión cuando las escuchas cantar. No hay trampa; sólo garra y voz, cadera y esfuerzo, locura por la perfección. Son razón clave para entender la música en todas sus vertientes, tal como lo hace ella, esta esencial en mi banda, nacida en el barrio de Vistalegre, criada en Estados Unidos y amamantada en Inglaterra.

Nunca es fácil para una mujer posicionarse en una industria que si de algo peca es de paternalismo. Créanme, el camino para ellas es siempre cuesta arriba, zigzagueante y pedregoso, cada vez que escribo sobre una cantante es inevitable no pensar en aquel mítico documental A 20 pasos de la fama (2013), en el que voces femeninas extraordinarias trabajaban a la sombra de las estrellas sin dejar por ello de ser figuras esenciales en la escena.

Pero no, afortunadamente no es el caso de Ruth Lorenzo. Su determinación, constancia y trabajado talento la mantienen en el lugar donde siempre, desde muy niña, soñó estar: sobre las tablas, acompañada de una banda capaz y desgarrando su garganta a golpe de rock. Tal vez sus comienzos como soprano tengan que ver con esa forma de manejar un ritmo fuerte a un compás de 4/4 que dejó sin aliento al público asistente al showcase que se marcó el pasado mes de marzo en Garaje Beat Club.

Rara vez se producen ya discos en analógico, pero, puestos a hacerlo, se hizo bien. Y me cuenta que está feliz con el resultado de Blacksheep, que junto a sus músicos –David Lozano, Nando Robles, Ricardo Ruiz y Sergio Bernal– ha grabado en Real World (Reino Unido), el estudio de Peter Gabriel. Con la producción de Emilio Esteban, el ingeniero de sonido Rafa Sardina y la dirección artística de Nicolás Martínez de la Fuente. Un disco definido por la propia Ruth como «salvaje» , con el que empezarán a girar a finales de octubre.

A mis entrevistadas siempre les pregunto por su rincón favorito de esta Región, tanto para componer como para desconectar, y ella no lo ha dudado un segundo. La vida del artista es esa, andar subida en un vagón de ave o avión para atender entrevistas propias de la promoción. Y siempre que eso pasa, sus recuerdos remeroran las puestas de sol que ha disfrutado desde la Cresta del Gallo o las playas de Calblanque; la naturaleza se encarga de parar el ruido que suena en su cabeza y, cuál sirena, prefiere pensar en canciones dentro de un fondo marino. Como mujer mediterránea, emana ese encanto misterioso que se le atribuye a las ondinas criaturas del mar.

Por eso me ha dejado perpleja cuando me ha contado que la magia está bien, pero a veces toca ser terrenal, así que sobre todo compone conduciendo. Concentrarse en la carretera o admirar el paisaje por donde pasa le sirve de inspiración. Siempre le ha gustado sentirse fuera de multitudes, aunque sus directos cuelguen el cartel de Sold out; la obligación de buscar su camino viviendo en diferentes países casi la obligó a ser eso, la ‘oveja negra’.

«La oveja negra no es extraña ni olvidada, es aquella que se atreve a liberarse de la multitud, a abrazar su individualidad y encontrar el coraje para mantenerse firme en su verdad. Ser una oveja negra significa recorrer tu propio camino, incluso cuando te sientes sola, porque ahí es dónde realmente descubres quien eres», afirma.

Gracias Ruth Lorenzo, artesana de la música, por desafiar patrones y señalizar el laberinto para las que vengan detrás, por elegir tu tierra para reencontrarte y volver a partir de cero venciendo al miedo, gracias por querer estar en mi selecta banda y ser tan de verdad.