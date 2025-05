Warm Up: los 8 internacionales

Franz Ferdinand

Los escoceses Franz Ferdinand parten como nombre principal del cartel, en estado de gracia, con un repertorio de éxitos imbatibles. Ya han venido por aquí en varias ocasiones, y esta vez presentan su sexto álbum de estudio, The human fear (2025), que explora el papel fundamental del miedo en la experiencia humana. Para ellos, el miedo nos mantiene despiertos y nos hace sentir vivos; está presente en momentos importantes de la vida, como el inicio y fin de relaciones, el fin de la estancia en un hospital o el enfrentamiento a lo desconocido.

Franz Ferdinand han ofrecido tradicionalmente los conciertos más divertidos de cada festival que han pisado, y solo con canciones de sus dos primeros discos podrían repetirlo de por vida. Tal es la energía de Take me out o This fire, que recientemente ha estrenado nueva versión. The human fear suma algunas de sus canciones más glam, como Audacious: pocas veces habían sonado tan Bowie.

Franz Ferdinand. / L.O.

M.I.A.

La británica de origen tamil M.I.A. (nombre real Mathangi ‘Maya’ Arulpragasam) es conocida desde su primer álbum, Arular (2005), por una particular mezcla de hip-hop, electrónica y músicas del mundo. Su segundo álbum, Kala(2007), incluía éxitos como Paper planes, que la catapultaron a la fama internacional. A lo largo de su carrera, ha abordado cuestiones sociales como la inmigración y los derechos humanos.

Con álbumes como MAYA (2010) y Matangi (2013) continuó expandiendo los límites de la música pop. AIM (2016) la consolidó como una artista innovadora y comprometida, aunque no funcionó exactamente como se esperaba a pesar de la reflexión -en plena crisis migratoria mundial- con la canción Borders, y el fantástico documental sobre su vida de 2018 pasó algo desapercibido; entonces se refugió en el estudio para crear MATA (2022), su último álbum, que volvió a situarla como figura clave en el mundo del pop.

M.I.A. / L. O.

La música de M.I.A. no es estrictamente pop, pero su envoltorio sí. Hay que recordar que actuó en el intermedio de la Super Bowl junto a Madonna, y que actualmente inspira a artistas de vanguardia como Travis Scott o Rosalía. Marigold, la canción que lanzó en Navidad, refleja su reciente inclinación al cristianismo. A pesar de la controversia generada en redes sociales, sigue siendo una artista relevante en la industria musical, con indudable capacidad para reinventarse y sorprender. Vive en estado de cambio constante, y su participación augura ser uno de los momentos más destacados del festival, una experiencia musical y visual única y cargada de energía.

Mando Diao

Conocidos por su sonido clásico de rock and roll, para los suecos Mando Diao la música es un trabajo artesanal. Inspirados por los Beatles, los Rolling Stones o los Kinks, han tejido el rhythm and blues de los 60 en la textura de su música, manteniendo siempre la energía y la actitud del rock clásico. Subrayan ese enfoque artesanal la distintiva voz de Björn Dixgård, la habilidad de cada miembro para tocar múltiples instrumentos y su rol como productores y compositores. Con el tiempo, han incorporado elementos pop y dance, enriqueciendo su sonido sin alejarse de sus raíces rockeras.

Mando Diao. / L. O.

En su directo arrollador, Mando Diao, además de sus éxitos más celebrados, ofrecen también temas inesperados y versiones únicas. Desde 2002 han vendido millones de copias de sus 11 álbumes, han realizado más de 1.500 conciertos en una treintena de países, han encabezado los principales festivales mundiales, sus vídeos se han convertido en fenómenos virales, y en 2023 fueron incluidos en el Salón de la Fama de la Música Sueca. Aunque en su última visita defraudaron un tanto -vaya turra con las palmas y preguntarnos si nos gusta el rock and roll: ¡pues claro, ráscale y cállate, Bjorn!-, suenan sólidos y robustos como una roca; siguen reventando salas allí donde tocan, con un público que les adora. Vienen al Warm Up a presentar su álbum Boblikov’s Magical World (2023). Con un repertorio que incluye todos sus clásicos sumados a los temas del último disco, es casi imposible no acabar bailando.

Crystal Figthers

Iconos del indie británico -y también del español, por su fuerte filiación con la música vasca-, Crystal Fighters regresan a Murcia, donde ya han actuado en diversas ocasiones.

Esta formación londinense instalada en el centro del huracán marca tendencia festiva. Dos singles suyos de 2010 subieron como la espuma: Xtatic truth y I love London. Costó encontrarles una etiqueta: ¿electro-lo-fi tropical, electro-folk, folktrónica? Esas y alguna otra. Su mezcla de géneros no solo llamó la atención por peculiar, sino por servirla en directo con un extra de euforia y pasión. Remitiendo al house ibicenco o al drum‘n’bass y soltando adrenalina con la txalaparta (un instrumento de percusión tradicional vasco) incrustada en su lluvia de ritmos.

Crystal Fighters. / L. O.

Su debut largo, Star of love (2010) les situó bien en las listas británicas. Su sucesor, Cave rave (2013), más orientado hacia una suerte de techno orgánico, ancestral y tribal, entre psicodélico y folklórico, puso el nuevo énfasis en una suerte de pop electrónico y macrofestivo. Su público se multiplicó en progresión geométrica. Ahora andan presentando su quinto álbum, LIGHT+ (2023), donde destacan las melodías pop, pero en su característico terreno electrónico, bailable y sin prejuicios. Con influencias que van desde la cumbia hasta toques rave, el álbum atestigua su diversidad estilística, capaz de transportar a un futuro sonoro lleno de energía y emociones.

Polo & Pan

El dúo parisino Polo & Pan (Paul Armand-Delille y Alexandre Grynszpan) es una de las propuestas más refinadas, originales e influyentes dentro de la electrónica contemporánea. Su estilo combina downtempo, tropical house, synth-pop y chanson française, impregnado de hedonismo y una sensibilidad vintage que convierten sus directos en experiencias multisensoriales. Tras conquistar escenarios emblemáticos (Coachella, Red Rocks, L’Olympia...) y una gira europea con entradas agotadas, vienen al Warm Up.

Polo & Pan. / L. O.

Su tercer álbum, 22:22 (2025), donde colaboran Beth Ditto y la banda inglesa Metronomy, expande su propuesta a través de ritmos globales y sofisticados arreglos electrónicos, rinde homenaje a la época dorada de la música disco, y refuerza la identidad sonora del dúo francés combinando el French touch, el house y el pop con una producción artesanal, cálida y nostálgica. Su sorprendente nueva puesta en escena, retrofuturista, épica, orquestal e hipnótica, juega con códigos y géneros. Convierten cualquier espacio en una fiesta inolvidable.

The K’s

The K’s, jóvenes promesas indie, se convirtieron rápidamente en una de las nuevas bandas británicas más emocionantes y exitosas del año pasado. Actualmente en plena gira por el Reino Unido, los chicos también se preparan para una temporada de festivales que incluye el escenario principal de Reading y Leeds por segundo año consecutivo, y lanzarán su segundo álbum, Pretty on the internet, el 27 de junio. Procedentes de la pequeña ciudad de Earlestown (Merseyside), su álbum debut, I wonder if the world knows? (2024) fue un auténtico torbellino, número tres en la lista oficial del Reino Unido, tras una batalla cuerpo a cuerpo con Beyoncé y The Libertines.

The K's. / L. O.

El single de presentación de The K’s, Sarajevo, supuso un pelotazo inesperado que alcanzó más de tres millones de reproducciones en Spotify y les llevó a tocar en festivales desplegando un directo demoledor. Componen de forma democrática aportando cada uno su imaginario musical: Talking Heads, Paul Weller, Quincy Jones, The Libertines, The Strokes, Stiff Little Fingers... Sin perder su inconfundible tono, Helen, oh, I, su tercer sencillo del año, es una balada que muestra otra faceta, con un impresionante arreglo de cuerdas. La descarga de pop radiante, guitarrero, irresistible, de esta solvente banda protagonizará páginas de oro en los próximos años. Recién venidos de tocar en el SXSW de este año en Texas, The K’s comenzarán su serie de presentaciones en festivales como The Great Escape, Neighbourhood Weekender, TRNSMT o Festival de Benicàssim . En Murcia también volverán a hacer lo que más les gusta: tocar en directo.

Fat Dog

Fat Dog son la nueva sensación del sureste de Londres, fichaje soñado del prestigioso sello Domino. Su debut, WOOF (2024), es una propuesta disruptiva que mezcla punk, post-punk y electrónica en un cóctel imprevisible, entre Viagra Boys, Underworld y The Fall. Sus canciones llenas de energía y espíritu underground han cautivado a la escena alternativa británica.Durante el confinamiento, Joe Love decidió formar Fat Dog para editar sus maquetas bajo dos únicas normas: convivencia sana y no incluir saxofones. Cumplió su objetivo. De repente, pasaron a ser el quinteto de Brixton más buscado.

Fat Dog. / L. O.

Sin tener material editado, asaltaron la escena londinense, agotando en salas de cada vez mayor capacidad. Partiendo del revival post-punk (Shame, Yard Act, Black Country, New Road, Idles, Sleaford Mods, Squid, Fontaines D.C., Deadletter, Dry Cleaning...), tan en auge últimamente en el Reino Unido, cierto exotismo y unas pinceladas de ska son los elementos diferenciadores de Fat Dog. El Warm Up ofrece una oportunidad única para disfrutar de su electro-punk combinado con euforia ravera, ritmos frenéticos, actitud y descaro. Será una fiesta de caos y baile.

Claptone

La presencia en el cartel del enigmático DJ y productor alemán Claptone, una de las figuras más fascinantes y cautivadoras de la música electrónica, es una apuesta inequívoca de la organización por la variedad de estilos y lo diferente. Estrella global de la electrónica, ha ocupado el puesto 3 del Alternative Top 100 DJ de la prestigiosa DJ Magazine inglesa, pero no se conoce su verdadera identidad.

Claptone. / L. O.

Desde sus primeras apariciones ha sabido crear un personaje envuelto en misterio, ocultando su rostro tras una icónica máscara dorada de pico largo. Domina el house, alcanzando grandes logros a nivel mundial con temas como Heartbeat, No eyes, Before I lose my mind, Under the Moon, Dear life o Just a ghost. Además, ha sido ‘sold out’ en eventos de medio mundo y se ha hecho muy famoso por sus producciones musicales elegantes, con ritmos pegadizos, fusionando house y deephouse. Conocido por sus colaboraciones con artistas de la escena indie, su remix de Liquid spirt fue clave para que el álbum epónimo de Gregory Porter fuera disco de oro en Reino Unido. Claptone viene al Warm Up con su máscara dorada y su elegante selección house para liderar la noche.