Franz Ferdinand: "La música es una herramienta para superar miedos y ansiedades"

Franz Ferdinand no pudieron actuar en el Warm Up hace un par de años tras una tromba que obligó a suspender los conciertos. El quinteto de Glasgow regresa ahora a Murcia para encabezar la séptima edición del festival murciano y presentar su último disco, The human fear (2025). Kapranos y compañía ya pasaron por aquí en aquellos lejanos tiempos del SOS 4.8, y han tenido en los últimos años varios cambios en su formación –únicamente permanecen el propio Kapranos, cantante y guitarrista, y el bajista Bob Hardy–. Sin embargo, pese a haber sufrido en sus carnes los característicos ataques de la prensa británica, regresaron con un álbum de grandes éxitos, Hits to the head (2022), y se lanzaron en esta nueva etapa a una gira mundial.

Durante la composición de The human fear fue cuando la banda lanzó Hits to the head, recopilatorio que les ayudó a reflexionar sobre su identidad y lo que realmente hace que su música funcione. La grabación del nuevo álbum se realizó en AYR Studios de manera rápida y directa, con la banda tocando a la vez en la misma sala para capturar su esencia en vivo. Muchas voces se grabaron en directo, y otras en espacios improvisados (habitaciones, armarios...) en París, Londres y Glasgow.

En lugar de anunciar una gira europea presentando su nuevo álbum en grandiosos recintos no tan fáciles de llenar, Franz Ferdinand han optado por salas de mediana capacidad, agotando las entradas de prácticamente todos los conciertos. Se trata del primer álbum de estudio en el que participan los nuevos miembros (Audrey Tait y Dino Bardot), y Julian Corrie también da un paso adelante para colaborar con Alex Kapranos y Bob Hardy en la composición y en tareas creativas. Con el propio Hardy hablamos y le damos un somero repaso a la carrera de Franz Ferdinand, supervivientes de aquella ebullición del indie rock de hace veinte años. Han sabido manejar su carrera con inteligencia.

¿Qué historia hay tras The human fear? ¿Habla de miedos, de dudas?

El título salió de la canción Hooked, que fue la última para la que Alex compuso una letra. Contiene la línea: «Yo tengo el miedo, tengo el miedo humano». Estábamos buscando título para el álbum, y hablando de las posibilidades surgió esta frase. Cuando revisábamos las otras canciones del disco, parecía que todas podían verse como referencias a algún tipo de miedo en la vida, ya sea a las relaciones o a abandonar un hospital. Empezamos a pensar que el miedo podía verse como algo positivo, que las mejores cosas descansan sobre ese otro lado, y si vas a ir por la vida evitando todas las situaciones que te dan un poco de miedo, ¿estás viviendo realmente?

Pienso en la pandemia (todos estábamos asustados), también en la salud mental, en la ansiedad..., algo de lo que ahora se habla mucho. ¿El contenido del álbum deriva de todo eso?

Creo que el álbum va de abrazar miedos y vivir la vida con valentía y decisión a pesar de, precisamente, todos esos miedos. La canción Audacious dice: «No dejes de sentirte audaz, nadie nos va a salvar, sigue adelante», y este es el mensaje que me gustaría que la gente obtuviera de nuestro disco: cuando parece que todo se derrumba a tu alrededor, lo más audaz que puedes hacer es seguir adelante. Este acto tan simple, solo seguir adelante, puede ser increíblemente atrevido.

¿Cuándo empezó a tomar forma el disco?

Algunas canciones se compusieron durante los confinamientos; otras, durante las sesiones para el álbum Always ascending (2018), pero no llegaron a estar terminadas o arregladas como queríamos. Empezamos a juntarnos regularmente a finales de 2022, cuando empezamos un periodo de trabajo más concentrado.

Parece que habéis decidido alejaros un poco de los arreglos electrónicos y regresar a vuestros orígenes.

Siempre ha habido instrumentos electrónicos y guitarras en los discos de Franz Ferdinand. Supongo que nuestro quinto álbum era mucho más electrónico, así que debe haber sido una decisión subconsciente para hacer algo distinto en el siguiente, lo cual ocurre a menudo. También estuvimos de gira con un disco de grandes éxitos durante 2022 y 2023, así que tocábamos todos los singles clásicos de Franz Ferdinand cada noche y disfrutábamos de la energía. Puede que esa energía alimentara los arreglos de estas canciones también.

Buena parte del disco está grabado con toda la banda tocando a la vez en el estudio, y muchas de las pistas vocales son primeras tomas, según las notas de producción. ¿Qué buscabais?

Siempre buscamos interpretaciones naturales que capturen la energía del momento. Esto a menudo se pierde cuando haces toma tras toma de las mismas canciones, sobre todo con la voz, en mi opinión. Hay un elemento instintivo en las interpretaciones vocales, y creo que el primer par de intentos a menudo capturan una energía difícil de replicar en la toma 15 o así.

Habéis vuelto a trabajar con Mark Ralph, el ingeniero de sonido de Right thoughts, right words, right actions (2013). ¿Cómo fue trabajar con él de nuevo, ahora en la producción?

Fue maravilloso trabajar con Mark. Es un tipo muy musical, increíblemente talentoso como artista, con un oído impecable y con un profundo entendimiento de tantos géneros y estilos; no hay una referencia musical que puedas hacer y que él no entienda. Además, es un gran tipo para estar con él en un estudio: tiene una energía increíble, aporta un rollo divertido, genial, e hizo que todo el proceso fuera un disfrute de principio a fin.

Parece gustaros la concisión en vuestras canciones. ¿Cuál es tu escritor favorito?

¿Te refieres a compositores o a autores literarios? Mis autores favoritos son Paul Auster, Jonathan Franzen, James Baldwin, Barbara Pym, Elena Ferrante, Claire Keegan..., por nombrar algunos. Mis compositores favoritos son Leonard Cohen, Neil Young, Stuart Murdoch y otros muchos, demasiados para mencionar. Y sí que nos gusta la concisión en las canciones. Franz Ferdinand siempre hemos intentado hacer música muy directa e inmediata, y eso tiende a hacer la escritura muy concisa.

¿Hay elementos que consideráis vuestra ‘esencia’ y que siempre permanecen?

La voz de Alex es obviamente gran parte de Franz Ferdinand. Tiene una voz muy rica, capaz de expresar mucha emoción muy directamente. De hecho, esto fue lo que me convenció para formar una banda con él, después de oírle cantar en otros grupos en los que había estado. Otra gran parte de ‘FF’ es el ritmo, ya sea de batería, bajo o guitarra. Conseguir un buen groove y hacer que la gente quiera bailar siempre ha sido un objetivo. Al principio nos impusimos la tarea de tocar canciones con arreglos bailables clásicos, pero tocadas con instrumentos en directo. Todavía tenemos esa inclinación.

¿Cómo suelen nacer vuestras canciones? ¿Es una melodía, un ritmo, una letra, algo inesperado...?

De muchas formas diferentes. Podría ser una idea lírica inspirada por una película, una conversación o una anécdota sobre un amigo. O un riff de guitarra o teclado.

Últimamente, ha resurgido la influencia de los ochenta. También se percibe en este disco. ¿Es vuestra década musical favorita?

Creo que si le preguntaras a Alex, probablemente él diría que los setenta es la década a la que regresa más frecuentemente cuando escucha música. Dicho esto, todos tenemos gustos amplios que abarcan todas las épocas de la música pop. Es difícil señalar una específica como favorita.

¿Qué os mantiene en Domino Records durante tantos años?

La relación humana con el sello es lo más importante para nosotros. Domino está lleno de gente que, antes que nada, son grandes fans de la música, como nosotros. Creo que las discográficas grandes trabajan constantemente con el balance y terminan indirectamente dirigidas por los contables. Esto no ocurre en Domino: persiguen proyectos que aman y les apasionan, y eso es clave para nosotros.

La formación de Franz Ferdinand ha cambiado a lo largo de los años. ¿Has renunciado a la idea romántica de un grupo de cuatro amigos? ¿En qué medida las incorporaciones de Audrey Tait y Dino Bardot han sido sangre fresca?

Julian, Dino y Audrey traen todos al grupo una energía y un entusiasmo maravillosos, y seguimos siendo una banda de amigos, pero ahora somos cinco. También ayuda que son todos músicos increíbles con un gusto musical impecable.

En una situación mundial complicada como la que vivimos, en la que parece que no salimos de una crisis cuando ya estamos en otra, ¿qué papel creéis que juega la música para darnos un respiro y poner nuestras energías en otro lado?

La música es una herramienta esencial para superar miedos y ansiedades. No solo puede proporcionar un escape momentáneo de la rutina, sino que también une a la gente y tiende puentes entre diferencias ideológicas. Es muy importante descubrir lo que tenemos en común con otras personas a nuestro alrededor para poder avanzar juntos y encontrar soluciones a los problemas que afronta el mundo. Hay mucha gente siniestra en el mundo ahora mismo intentando abrir brechas entre grupos de personas. En vez de eso, necesitamos darnos cuenta y descubrir lo que nos conecta. La música es un buen lugar para empezar.

¿Cómo sentís esta nueva visita a Murcia, al festival Warm up?

¡Estamos deseando ir a tocar! Murcia es una ciudad muy bonita, y el público siempre ha sido genial con nosotros. Deseando empezar el verano con vosotros.