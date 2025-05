Apuestas ganadoras del Warm Up y la voluntad de diferenciarse con la clase media

El cartel de la séptima edición del Warm Up - Estrella de Levante ha suscitado intensos debates. Todos ellos, por supuesto, superados con la confirmación de que, por segundo año consecutivo, el festival colgará el cartel de ‘No hay entradas’. Pero, aun con todo, hay quien reclamaba a Producciones Baltimore un ‘algo más’. El anuncio de bandas como Franz Ferdinand y Mando Diao -que ya han pasado por aquí anteriormente- como principales reclamos no ha satisfecho a muchos, aunque la presencia de M.I.A. encabezando el programa del sábado es todo un bombazo. Y luego está lo de Claptone y Pop & Pan, nombres de primer nivel europeo, pero también de nicho: la electrónica, si bien elemento diferenciador del Warm Up, es una propuesta arriesgada si lo que se pretende el contentar al mainstream, aunque no parece que ese sea exactamente el objetivo de José Manuel Piñero y su equipo...

Y no lo es -o no necesitan que lo sea- porque precisamente una de las grandes fortalezas de este proyecto es que en relativo poco tiempo ha logrado un grueso de incondicionales que garantizan su éxito año tras año, con todo lo malo y todo lo bueno que eso implica. Lo malo tiene que ver con cierto ‘acomodo’ -son muchos los que repiten, eso a nadie se le escapa-, pero lo bueno es que la confianza de la organización en la respuesta de su público permite a los programadores arriesgar. Pues bien, entre esas dos vertientes se mueve la hoja de conciertos de esta séptima edición.

Fangoria. / L. O.

Ya hemos hablado de los principales nombres de este Warm Up 2025 -los citados Franz Ferdinand, M.I.A., Mando Diao, Polo & Pan y Claptone, y también de Fat Dog, Crystal Fighters y The K’s-, pero hay más bandas y artistas que merece la pena mencionar. Porque, por más que sean de sobra conocidos por el público murciano, no se puede negar el poder de convocatoria de Mikel Izal, Fangoria, Dorian y los locales Varry Brava; tampoco de Carolina Durante, Amaia y Zahara, que en La Fica presentaran sus últimos trabajos, muy celebrados (y que todavía no hemos escuchado en vivo en la capital del Segura). Tampoco el de Rufus T. Firefly, que tendrán la difícil misión de abrir el festival, pero la banda de Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro hace tiempo que pisa suelo fértil cuando se acercan a la ciudad...

Como los madrileños, Alcalá Norte son otra de esas bandas que, si bien todavía no han alcanzado el estatus de ‘grupo de escenario principal’, cuentan con el respaldo de la crítica -acaban de arrasar en los Premios MIN- y el impulso que supuso el lanzamiento de su primer álbum, homónimo, el año pasado. De hecho, por Murcia ya pasaron durante su gira de presentación -estuvieron en la REM- y agotaron entradas. Y el que también ha visitado recientemente la Región es el gallego Alejandro Guillán Castaño, más conocido como ‘Baiuca’, uno de los grandes renovadores de la música tradicional en nuestro país (junto a Rodrigo Cuevas y compañía): el de Catoira estuvo el pasado 1 de febrero en el ‘Antioxidante’ de Bullas con Barullo (2024), uno de los mejores discos nacional del pasado año para multitud de publicaciones tanto especializadas como generalistas.

Carolina Durante. / L. O.

Por otro lado, y como empieza a ser habitual, el Warm Up coqueteará con el trap -con el más vanguardista, quizá- de la mano del navarro Hofe y del madrileño Ralphie Choo, y dará la ‘alternativa’ a jóvenes valores del pop nacional como Barry B y Julieta, además de a los murcianos Sistema Nerviosos, ganadores del concurso de bandas que el festival resolvió el pasado martes en la Sala Musik.

Y sí, también actuarán Sexy Zebras, Siloé y Niña Polaca, fijos en casi cualquier festival de corte ‘indie’ a lo largo y ancho del país, pero la realidad es que Producciones Baltimore ha sabido ir un poco más allá con este Warm Up, al menos en lo que respecta al mal llamado ‘relleno’. Con la ‘clase media’ ha sabido diferenciarse y completar un grueso de ‘propuestas ganadoras’ con píldoras que abren los horizontes del proyecto y, ojalá, de los warmers. Por tanto, nuestra recomendación para esta edición es la de dejarse seducir por lo desconocido, pues ¿qué mejor recompensa puede extraerse de un evento como este que un puñado de nuevos nombres a seguir en Spotify?

Conciertos gratuitos en las calles del centro a la hora del vermut

Los conciertos en La Fica arrancan en torno a las seis de las tarde, pero el Warm Up ha acostumbrado a sus seguidores a una experiencia festivalera que abarque casi todo el día, con permiso de algunas (pocas pero necesarias) horas de sueño. Por eso, tanto mañana como el domingo, a modo de despedida, habrá conciertos gratuitos tanto en la Plaza de los Apóstoles como en la Plaza de la Universidad. En cada una de ellas se instalarán sendos escenarios para que, mañana, actúen a la sombra de la Catedral Marcelo Criminal, Toldos Verdes y Melifluo (de 11.30 a 15.00 horas, aproximadamente) y, junto a La Merced, Firmado, Carlota, Julia Sabaté y Las Petunias (a partir de las 11.45 horas). Mientras, el domingo están citados Sueño Xanadú, Vera Fauna y Sanguijuelas del Guadiana en la Plaza de los Apóstoles y Estela Gris, Bloodstein y Mala Gestión en la de la Universidad.

Además, no hay que olvidar que, tras el cierre del recinto esta noche y mañana, la fiesta continuará en la sala Garaje Beat Club con Mareo:8Kitoo & Amigos, la madrugada del sábado, y Nitido Club, la del domingo. La entrada costará 10 o 15 euros si se quiere transporte desde La Fica.