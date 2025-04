La mano de Jesús Nieto ya se deja notar en un renovado Mucho Más Mayo

Tras anunciar la semana pasada el nombramiento de Jesús Nieto, de Onírica Mecánica, como nuevo director artístico, el festival Mucho Más Mayo ha presentado este martes una edición "renovada" y "vibrante" que tomará calles, rincones y espacios insólitos de Cartagena los días que van del 9 al 16 del próximo mes. Y lo hará con el objetivo de invitar a los vecinos y visitantes de la ciudad portuaria a "imaginar otro mundo posible". No en vano, esa ha sido siempre la obsesión de Nieto cuando se ha puesto a diseñar cada uno de sus espectáculos, y de cara a la decimoquinta edición de este proyecto no iba a ser diferente.

Así, Cartagena volverá a ser escenario de creación, reflexión y encuentro por medio de dieciséis propuestas artísticas que, como Onírica Mecánica, cruzan fronteras entre disciplinas. Así, habrá artes vivas, performance, arte urbano, arquitectura y, por supuesto, instalaciones efímeras, principal característica de este festival. La programación completa está disponible en la web www.muchomasmayo.cartagena.es.

No obstante, el propio Nieto -acompañado por el director general y el concejal de Cultura del Ayuntamiento, Eugenio González e Ignacio Jáudenes- ha desgranado esta mañana en el Luzzy, en rueda de prensa, su propuesta, en un acto que también contó con algunos de los creadores y coordinadores implicados. Porque, este año, el festival concentra su energía en dos grandes ejes: la programación artística y la mediación cultural, "simplificando su estructura para enfocarse en la experiencia compartida y el diálogo directo con la ciudadanía", señalan desde el Consistorio.

Foto de familia tras la presentación. / Ayto. Cartagena

Lo que no cambia es la política de gratuidad del Mucho Más Mayo, tanto para las actividades que está previsto que se desarrollen al aire libre (la mayoría), en espacios como la explanada del Puerto, el Parque Torres y las calles del centro urbano, como para las piezas que ocupen escenarios "no convencionales" como la Facultad de Ciencias de la Empresa de la UPCT, el antiguo CIM y la Sala de Exposiciones del Teatro Romano. Eso sí, alguna requiere de inscripción previa en la citada web del festival.

Grandes nombres, grandes experiencias

Y, desde luego, merece la pena echarle un ojo a los requisitos de cada propuesta para no perderse nada, pues entre los artistas citados en Cartagena hay algunos de reconocido prestigio como los del colectivo catalán Eléctrico 28, Premio Ojo Crítico de Radio Nacional de España (RNE) 2025. Presentarán su espectáculo The Frame el viernes 9 (19.15 horas) y el sábado 10 (13.00 horas) junto al Palacio Consistorial. Hablamos de teatro de calle que convierte la ciudad en escenario participativo y en el que los espectadores se implican activamente con acciones cotidianas.

'The Frame', de Eléctrico 28. / L. O.

También cabe destacar la obra Antipodi, de los italianos Dromosofistas. Lo suyo es teatro visual con títeres, sombras y música en directo en un camión convertido en teatro que aparcará en la explanada del puerto del 9 al 11 de mayo, con tres pases diarios (19.00, 20.10 y 21.20 horas). La organización define su propuesta como un "viaje onírico hacia las antípodas del tiempo, sin lógica ni palabras". Ganó el premio a Mejor Espectáculo en las Fiestas del Pilar de Zaragoza 2018.

Parecía lógico que la incorporación de Nieto como director artístico iba a conllevar necesariamente un aumento de peso de las 'artes escénicas' -de las más particulares dentro de esta categoría- dentro de la programación, pero, como ya se ha señalado, el Mucho Más Mayo no renuncia a las instalaciones, su gran seña de identidad. Así, por ejemplo, cabe destacar La Biblioteca de Cuerdas y Nudos de José Antonio Portillo, que se podrá visitar en la sala de exposiciones del Teatro Romano desde, incluso, un día antes de la inauguración del festival -esto es, el 8 de mayo- y hasta el día 11, en diferentes pases.

Por su parte, Jou Serra transformará el patio del Antiguo CUM en un "espacio liminal entre materia y luz" con su instalación lumínica inmersiva Range in between, que se podrá ver también del 8 al 11, mientras que Art Mateo presentará, en el primer silo de la empresa Harimsa, Cartagena sí lo es todo, una intervención artística que reflexiona sobre la identidad urbana y que será disfrutable durante todo el festival. Por otro lado, en la tienda de la UPCT se ubicará Blowin' in the colors, una instalación escultórica, cinética e inmersiva realizada con cerca de un centenar de retales de colores, repartidos en cinco o seis pisos y que cambian según la luz y el viento (es una escultura móvil que reacciona al entorno natural), y en la Plaza José María Artés, Patricia Reus y Jaume Blancafo colocarán su Container MMM, un contenedor marítimo transformado en espacio de encuentro cultural y que acogerá laboratorios, charlas e, incluso, la clausura del festival.

Más espectáculos

También habrá espacio en el Mucho Más Mayo para el circo contemporáneo con Poi, de Guillem Vizcaíno y la compañía D'es Tro. Se trata de un espectáculo que promueve el juego como modo de estar en el mundo y que mezcla de expresión física y sensibilidad poética. Es un trabajo para todos los públicos y realizado con peonzas que podrá disfrutarse el 9 de mayo a las 19.30 horas en la Plaza Cartagenas del Mundo. Y Understory presentará Se nos mueren las plantas en el Parque Torres, el 11 de mayo (20.00 horas). Esta pieza reflexiona sobre la desconexión con la naturaleza y, como la propuesta de D'es Tro, aúna palabra poética, cuerpo y visualidad.

'Poi', de D'es Tro. / L. O.

Aunque si hablamos de poesía contemporánea, en la Región tenemos una referente como Laura Sam, que ha preparado un espectáculo para el cierre del festival -en el Container MMM- en el que habrá crítica social y en el que se hablará de maternidades disidentes y de otros temas existenciales. Y quienes también son referentes en lo suyo son los murcianos de la asociación Aye Cultura Social, que el día 14 llevarán a Cartagena -a partir de las 19.30 horas- su espectáculo itinerante La Yapa.

Por último, cabe mencionar Patchwork, de Inés Muñoz y Guillermo Carrasco, una acción comunitaria que entrelaza memoria colectiva y arte textil y que podrá disfrutarse el día 12 (19.30 horas) en el Container MMM; Break time, de Estela Santos, una performance itinerante que el día 15 -a las 19.00 y a las 20.30 horas- "interrumpirá rutinas para dar paso a lo poético!, en una suerte de exploración del tiempo a través del movimiento corporal, y, para finalizar, Glup glup glup, de Melena Androide, una obra que cuestiona el deseo, el cuerpo y el consumo desde el teatro visual y que se podrá ver en el Centro Cultural Ramón Luzzy el 10 mayo (22.00 horas).