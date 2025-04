El Warm Up vuelve a agotar entradas: 52.000 personas pasarán por La Fica

Arrancan los conciertos gratuitos

Si no hay apagones de por medio, está previsto que este martes arranquen los conciertos de este Warm Up - Estrella de Levante 2025. En concreto, son tres las citas programadas, todas a partir de las 21.00 horas: Ona Mafalda estará en Revolver, Maren en la REM y, en la Musik, tendrá lugar la final del concurso de bandas del festival, con Amor Tempura, Marta Movidas y Sistema Nervioso como aspirantes a formar parte del cartel del fin de semana en La Fica. La primera en una cantautora de sangre real –es nieta del rey Simeón de Bulgaria–; la segunda, un nuevo valor de la prolífica cantera vasca, mientras que Amor Tempura es el proyecto en solitario del ceheginero Pedro Márnez, Marta Movidas es el nombre artístico de la polifacética y multiinstrumentista Marta España y Sistema Nervioso son los últimos ganadores del CreaMurcia ‘Pop-Rock’. Además, a las 20.45 horas hay prevista una nueva proyección en la Filmoteca Regional: la de This is a film about Black Keys (Jeff Dupre, 2024), documental dedicado al popular dúo formado por Dan Auerbach y Patrick Carney. La entrada, igual que para los conciertos, es libre hasta completar aforo.