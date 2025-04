"Me arreglo más para grabar un vídeo de TikTok que para ir a una boda"

¿Quién es Fussbig cuando apaga el aro de luz?

Fussbig es un influencer de 27 años que empezó a luchar por cumplir sus sueños hace relativamente poco y que está llegando a conseguir logros que nunca imaginó. Ahora, si me preguntas por Christian, mi álter ego, soy un chico supernormal, trabajador, creativo y muy responsable que busca estar constantemente evolucionando a su mejor versión. Te diría que mi mayor defecto es a la vez mi mayor virtud, ser un perfeccionista de manual, como buen Virgo ascendente Virgo. Por un lado, me permite cosechar cada vez más éxitos a nivel profesional; por otro, no me da tregua a respirar un momento y relajarme, ¡siento que pierdo el tiempo!

¿Cuándo y por qué empezaste a crear contenido? ¿Cuántos seguidores tienes

Empecé a crear contenido como una vía de escape. Mi sueño siempre fue dedicarme a la comunicación. El periodismo y los medios audiovisuales me han fascinado desde que tengo uso de razón. Durante mi etapa en el instituto siempre tomaba parte en todas las actividades relacionadas con este tema: era redactor del periódico, me presentaba a concursos de escritura (incluso gané algún premio), comencé un blog, … Sin embargo, acabé estudiando Bioquímica y, cuando comencé mi carrera profesional, me di cuenta de que no me apasionaba ni un 1% de lo que lo hacían las artes de la comunicación. Por ello, encontré en las redes sociales una manera de no dejar morir ese talento tan enraizado dentro de mí y, gracias a mi esfuerzo y perseverancia, hoy cuento con más de 1.4 millones de seguidores con los que comparto mi forma de ver el mundo a través del maravilloso altavoz que nos brinda la comunicación digital.

¿Cuál ha sido el vídeo más viral que has subido? ¿Cuánto alcance tuvo?

Si te soy sincero, no sabría decirte cuál ha sido mi vídeo más viral. Tengo bastantes contenidos en TikTok que cuentan con un alcance de entre 6 y 15 millones de personas, lo que me parece una auténtica bestialidad. Recientemente, publiqué una receta de chocolate de Dubái que ya roza los 7 millones de reproducciones y el millón de likes. ¡Creo que soy bastante bueno en crear ganchos virales! Espero algún día conseguir un vídeo con 100 millones de reproducciones. ¡Es mi próximo objetivo!

¿Cómo llevas tener una comunidad tan fiel y tan viral a la vez?

Me siento en una nube. El cariño y el apoyo de la gente tanto a través de Internet como a pie de calle es una de las cosas que más valoro de mi trabajo. Adoro las redes sociales porque me permiten transmitir a través de una pantalla cosas que están sólo dentro de mi cabeza. Hacer partícipe a tanta gente de mis ideas y mis inquietudes es algo mágico para mí, aunque también terapéutico. Durante mis estudios universitarios estaba tan centrado en sacar todo adelante que no explotaba mi creatividad, lo que me llevó a bloqueos emocionales súper grandes que me afectaban muchísimo a nivel personal. Hoy en día estoy mejor que nunca gracias a la comunidad tan preciosa que me acompaña día a día, son mi motor de vida.

¿Se puede vivir de transformar el ASMR a un contenido lifestyle como haces tú?

Te diría que si eres inteligente y sabes moverte bien, puedes vivir de ello sin problema. Una de las cosas que caracteriza mi perfil y lo diferencia del resto es que creo que no me parezco a nadie. He conseguido convertir un género como es el ASMR, en una forma de transmitir mi vida a través de mi diario digital. Igual un día integro una receta, al siguiente un tutorial de maquillaje o un vlog de viaje, luego subo un ‘vístete conmigo’… El no haberme cerrado puertas a la hora de crear contenido me permite que ahora pueda tener un abanico más amplio de marcas con las que trabajar y estoy muy contento por ello, porque era mi objetivo. Si tuviera que explicarle al lector cómo es mi trabajo, le diría que mejor fuera a ver directamente mis vídeos en redes sociales, le aseguro que le va a enganchar

¿Qué no puede faltar nunca en tus vídeos? Ese sello tuyo que todos reconocemos.

Creo que mi sello personal es la ilusión que intento transmitir en todos mis vídeos. Vivimos en un mundo que va demasiado rápido, donde el estrés y los problemas son la cabeza de cartel de nuestras agendas diarias. Por ello, intento que cada uno de mis contenidos sea siempre un lugar seguro donde desconectar unos instantes de nuestras preocupaciones y disfrutar de un rato agradable conmigo. También me caracteriza mucho la imagen. Adoro el maquillaje y las infinitas posibilidades que este nos ofrece para transformar nuestra apariencia. Vamos… ¡que me arreglo más para grabar un TikTok que para ir a una boda!

¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos de hacer contenido ASMR?

Si nos centramos en mi parte favorita, te diría que lo que más disfruto de hacer contenido ASMR es que he sabido llevarlo a un terreno completamente diferente al del resto de artistas, creando mi sello personal. Como te he comentado, no me restrinjo a nada e incorporo todas las temáticas habidas y por haber a este formato. Además, la libertad creativa que me permite el ASMR es algo totalmente superior a cualquier otro tipo de contenido que me venga a la cabeza. Por el contrario, también hay puntos que me decepcionan y espero que algún día cambien. Estoy hablando de las oportunidades laborales y el valor que le dan las marcas a este tipo de contenido. ¿Cuántos influencers ASMR vemos en eventos? ¿Cuántos trabajan con grandes marcas? La realidad es que muy pocos conseguimos tener una mayor visibilidad dentro del mercado laboral y, aunque tengamos números increíbles y comunidades enormes, en muchas ocasiones no se nos valora lo suficiente, ni se ve el gran potencial que tenemos para dar a conocer un producto o una marca. Eso sí… ¡Luego te ves a otros influencers que en su vida han hecho contenido ASMR utilizándolo para promocionar alguna marca! El chiste se cuenta solo…

¿Qué es lo más raro que te ha pedido un seguidor?

Afortunadamente no he tenido ninguna mala experiencia con mis seguidores, al contrario. La mayoría de personas me escriben para darme las gracias por mi contenido, bien porque les he ayudado en momentos complicados o porque quieren pedirme la referencia de algún producto

¿Tienes alguna cuenta secreta para stalkear o cotillear tranquilo?

Para nada, utilizo mi misma cuenta para todo. No tengo necesidad de crearme cuentas secundarias porque no hay nada que ocultar. Todo lo que comparto, sigo, comento o doy visibilidad forma parte de mi forma de ser y ver el mundo. ¿Te imaginas que me pasa como a Karla Sofía Gascón de aquí a unos años…?

¿Has recibido comentarios homófobos en redes? ¿Cómo los gestionas?

Desgraciadamente, sí. Las personas suelen ser muy valientes detrás de una pantalla y tienden a dejar comentarios negativos a las personas que nos exponemos. Pero yo soy fiel creyente de la ley del espejo, todas esas personas que se meten con la apariencia física o la condición sexualde los demás, no son más que acomplejados llenos de inseguridades que buscan reclamar un poquito de atención porque les falta en casa. Sinceramente, me dan bastante pena y mi manera de gestionarlos es ignorarlos completamente. Yo estoy creando algo maravilloso, ¡un proyecto personal que me va increíble! Ellos… simplemente están perdiendo el tiempo.

¿Dónde pones tu línea roja en redes? ¿Hay algo que jamás compartirías?

Me gusta mucho separar mi vida privada de las redes sociales. No comparto nada que tenga que ver con mi familia, mi pareja o mis amigos. El personaje público soy yo y no tengo por qué exponer la vida de los que me rodean por conseguir más engagement o seguidores.

¿Has sentido el síndrome del impostor? ¿Cómo lo combates?

A diario. Como te he dicho antes, mi mayor defecto y mi mayor virtud es el perfeccionismo. Siempre considero que las cosas que hago no son demasiado buenas, que el que tengo al lado lo ha hecho mejor que yo. Muchas veces me comparo con otras personas a las que, aparentemente, les va mejor que a mí en cuanto a números o campañas. Esto me genera picos de ansiedad bastante grandes, que me afectan a nivel personal y emocional. Sin embargo, todas las semanas me planteo el ejercicio personal de hacer una lista de los logros que he conseguido durante esos días. Es ahí cuando me doy cuenta de que las cosas de palacio, van despacio, que poco a poco voy consiguiendo cada vez más objetivos y avanzando un paso más hacia la línea de meta. Tampoco se me olvida agradecer todos los días poder trabajar de algo que me llena y me hace feliz.

¿Qué le dirías a alguien que quiere empezar a crear contenido y no se atreve?

El camino de la vida es demasiado corto como para estar posponiendo lo que nos hace felices. Le diría que haga el mismo ejercicio que hice yo en el momento en que decidí dejar mi trabajo fijo como bioquímico y dedicarme full time a redes sociales. Que se visualice de anciano, cuando ya no puedes salir de casa, cuando sientes que ya has hecho todo lo que tenías que hacer en la vida. ¿Qué quiere sentir en ese momento? Que ha desperdiciado su existencia creando una historia que no le pertenecía o que supo construir su camino a tiempo según sus propios sueños. En ese momento sólo le quedarán los recuerdos y, qué mejor forma de recordar, que con una sonrisa dibujada en el rostro

¿El mejor consejo que te han dado en este mundillo?

Que no me rinda, nunca sabes cuándo vas a dar el boom en redes sociales. Por ponerte un ejemplo, yo he estado cuatro años creando contenido en YouTube sin apenas tener repercusión. Sin embargo, en Enero de este año se alinearon los astros y el algoritmo decidió recomendarme. Fue así como pasé de 24.000 suscriptores a más de 220.000 en mi canal Fuss ASMR en menos de tres meses. Si me hubiera rendido, nunca hubiera conseguido estar donde estoy ahora, ¿no?

¿Recomiéndanos un perfil que te inspire o que deberíamos seguir ya?

Si tengo que recomendarte un perfil que me saca una sonrisa cada vez que veo uno de sus vídeos es Mujer de Buena Pasta. Ella es una tiktoker catalana con más de 11 millones de seguidores que hace un contenido súper limpio y divertido. Mis vídeos favoritos son los que sale con su padre, tienen una relación preciosa. Ella me sirve de inspiración en muchas ocasiones, es un encanto y despierta un magnetismo que te deja pegado a la pantalla.

¿Tienes alguna frase, muletilla o palabra inventada que repitas siempre?

“Si tiene que ser para mí, será”. Muchas veces nos obcecamos con las cosas que no tenemos y dejamos de valorar las que hemos conseguido. Esto también está muy ligado al síndrome del impostor que, desde mi punto de vista, creo que todos los creadores de contenido hemos sentido alguna vez. Por ello, hace un tiempo decidí dejar de obsesionarme con las cosas y dejar que todo fluya, aunque todavía me queda bastante trabajo por delante a nivel de gestión emocional

¿Qué sueñas con lograr algún día gracias a tu comunidad?

Mi sueño es poder crear mi propia agencia de marketing y relaciones públicas. Este 2025 he ayudado a un par de empresas murcianas a que aprendan a cómo crear contenido viral en TikTok. Estoy muy feliz porque hemos obtenidos muy buenos resultados y sus productos se han posicionado muy bien, habiendo una alta conversión visitas VS ventas . Espero poder seguir profesionalizando esta faceta de mi trabajo cada vez más y, quién sabe, quizás el día de mañana sea todo un empresario

Si mañana desaparecieran las redes, ¿qué harías con tu vida?

Desde luego que volver a trabajar como bioquímico, no. Buscaría una forma de canalizar mi creatividad en una nueva rama profesional. Soy muy rápido a la hora de plantear buenas estrategias de marketing para posicionar productos en redes, por lo que me las ingeniaría para hacer lo mismo fuera de los medios digitales. Otra de mis profesiones frustradas es actor, pero creo que esa ya la dejamos para el siguiente capítulo de mi vida .

¿Te han tirado los trastos por privado? ¿Famosos incluidos?

Me siguen bastantes famosos e influencers en mis redes sociales pero, de momento, ninguno de ellos se me ha declarado. Aunque también te digo, ¡ni falta me hace! Estoy súper feliz en una relación de más de once años que no cambiaría por nada ni nadie.

¿Cuál es la clave para crear un vídeo viral?

La clave por excelencia es hacer un estudio sobre qué está funcionando en cada plataforma. Para que te hagas una idea, yo subo un contenido diferente a cada plataforma y eso es lo que me ha hecho viralizar tanto en YouTube (Fuss ASMR), como en TikTok (fussbig) e Instagram (fussbig). Cada algoritmo funciona diferente y te tienes que adaptar a sus particularidades para poder hacerte un hueco en su “para ti”.

¿Cuál ha sido el mayor salseo o malentendido que has vivido por culpa de un contenido?

Al principio de comenzar en redes, le dejé un comentario a la persona que en aquel entonces era mi referente. Yo llevaba consumiendo su contenido por años y cuando decidí dar el paso de comenzar, plasmé mediante un comentario en uno de sus vídeos todo lo que me había ayudado a combatir la ansiedad y que, gracias a su contenido, había decidido dar el paso a crear el mío. Su respuesta fue bloquearme de todas las redes sociales y, cuando le escribí desde otra cuenta que tenía en aquel entonces donde hacía tutoriales de maquillaje, tuvo unas palabras verdaderamente desafortunadas hacia mí. En ese momento estuve a punto de cerrar mi canal y olvidarme de las redes… ¡Gracias a Dios que no lo hice porque a día de hoy me va increíble! Desgraciadamente, no todo lo que vemos en redes es lo que parece