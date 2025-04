"El vértigo y la contradicción me han traído la inspiración"

Con su celebrado disco de debut I love your glasses (2008), Russian Red, alter ego de la madrileña Lourdes Hernández, se convirtió en una de las grandes figuras del pop español. Tras publicar Fuerteventura (2011), sacó Agent Cooper (2014), su tercer larga duración, que además coincidió con una mudanza a Los Ángeles y, en cierto sentido, con él finalizó una etapa; incluso se alejó de una industria musical que posteriormente llegó a definir como «tóxica». Aparte de un disco de versiones, Karaoke ( 2017), conciertos muy puntuales y alguna que otra colaboración, dejó la música en segundo plano y se centró en otros proyectos, entre ellos una carrera como actriz:tras aparecer en el cortometraje El beso, protagonizó Ramona e interpretó a uno de los personajes de la miniserie Un cuento perfecto, de Netflix.

El año pasado retomó su carrera con Volverme a enamorar (2024), recurriendo al castellano por primera vez. Lourdes ha borrado de un plumazo la distancia casi insalvable entre el indie y el mainstream, y quizás lo más extraordinario es su voz, que roza lo sobrenatural. Russian Red, que abrió camino a otras cantantes folk, sigue con paso firme. «Tengo un disco inédito y canciones en inglés de hace muchos años», nos revela. Su último single, Chico del montón, producido por el aclamado Alizzz, habla de encuentros inesperados, lejos de cualquier ideal o estereotipo. Una nueva vuelta de tuerca para una de las artistas más fascinantes y sorprendentes que hayan salido en las últimas décadas. Charlamos con ella ahora que regresa para participar, esta noche, en los ‘Conciertos de Primavera’ del Teatro Circo de Murcia.

A Russian Red la precederá actuando Guada, bonaerense residente en Madrid que ha compartido canciones y escenarios con Jorge Drexler, Kevin Johansen, El Kanka o Javier Ruibal. Acompañada de su guitarra, cantando con belleza intimista, presentará Amor esdrújulo, último adelanto de lo que será Algo familiar, su nuevo álbum de estudio.

Después de un tiempo de silencio, ¿realmente dejaste de hacer música? ¿Qué te impulsó a volver a la música como Russian Red? ¿Hubo algún momento o inspiración particular?

Nunca dejé de hacer música del todo. Quizá dejé de compartirla, o de entenderla como profesión, pero siempre ha estado ahí. Volver como Russian Red ha sido una necesidad casi biológica. Sentí que me faltaba una parte de mi que necesitaba volver activar: la cantante, que es un canal emocional. Para mí y para la gente que escucha. Al volver a Madrid después de diez años en Los Ángeles se aceleró toda esta transformación/necesidad.

¿Qué has estado haciendo musicalmente durante este tiempo de silencio como Russian Red:componiendo, experimentando con otros proyectos..., o simplemente necesitabas un descanso?

Hice diferentes colaboraciones con gente de Estados Unidos y España, compuse una banda sonora para una compañía de danza de L. A. que presentamos en directo en The Wallis Theater. Compuse un disco en español que aún está inédito…

¿Qué ha cambiado en tu sonido, tus letras o en tu perspectiva? ¿Por qué este cambio idiomático? ¿Hay experiencias de vida que hayan moldeado esta nueva etapa?

Mucho ha cambiado. El idioma es parte de eso. Escribir en español ha sido una forma de escucharme, verme y mostrarme de una forma nueva. Los artistas siempre estamos buscando nuevos ángulos de nosotros mismos. Todo te moldea un poco, cada decisión que tomas, ¿no? Pero esencialmente creo que perderme el miedo a mí misma, a mi necesidad de explorar los límites entre los que pensaba que transcurrían mi vida y mis decisiones. El vértigo y la contradicción me ha traído toda la inspiración de vuelta.

¿Sientes alguna presión por estar a la altura después de tu exitoso pasado? ¿Cómo manejas esa presión?

Creo que la presión siempre la he tenido con mi propio estándar de las cosas. Yo no sé qué espera la gente de mi, así que no puedo transformarme al antojo de algo que desconozco. Pero sí sé que quiero yo, y esa presión es bastante fuerte. Necesaria para crecer y evolucionar.

¿Hay nuevas herramientas o enfoques que estés utilizando ahora? ¿Cómo enfocas tu proceso creativo en esta etapa, en comparación con tus primeros discos? ¿Te gusta la idea de experimentar en el estudio? ¿Cómo has vivido el proceso creativo de este disco?

Últimamente me inspiro mucho más componiendo con gente. Con Luichi o con Alex, que son los chicos de mi banda. Antes componía sola, ahora no me fluye tanto. Otra cosa que ha cambiado es que en mis tres primeros discos la grabación en el estudio se me hacía demasiado técnica y a veces tediosa, porque yo no estaba tan al lado de la producción musical. En estos últimos años llevo yo la batuta, la dirección artística de todo eso, y me encuentro mucho más conectada a ese proceso.

¿Qué artistas o géneros te están inspirando en este momento?

Soy muy ecléctica. Rita Pavone, Manzanita, Mazzy Star…

This is not a love song / This is un volcán fue el primer corte que compartiste de este nuevo proyecto. ¿Querías hablar del deseo? ¿Resume la esencia del disco?

Totalmente. El disco no es una historia de amor, es una erupción. Habla del deseo, pero no solo en el sentido romántico o físico, sino como fuerza de vida. Como impulso que te mueve, que te rompe, que te reconstruye. Quería hacer un álbum que hablara de eso sin tapujos. Sin adornos. A veces dulce, a veces incómodo. Como el deseo.

Estás haciendo cuatro noches en el Café Berlín de Madrid para «cantar canciones y abrir melones». En el cartel apareces con un cigarro en la boca y un montón de cigarros en una mano, pero el cartel avisa: «No voy a cantar Cigarettes». ¿Y eso? ¿Prefieres el Café Berlín a un WiZink Center? ¿Cuál es tu ambición?

Cigarettes es una canción que amo, pero también un símbolo de una etapa que ya no habito. Por eso me parecía poético anunciar su ausencia. Como una forma de decir: estoy aquí, soy yo, pero también soy otra. El Café Berlín es el lugar perfecto para eso. Me gusta lo íntimo, lo cercano, lo imperfecto. No descarto escenarios grandes, pero ahora mismo me interesa más la conexión humana que la proyección. Mi ambición es seguir siendo fiel a lo que siento, y que eso encuentre su eco.

¿Qué has aprendido sobre ti misma durante este tiempo de pausa? ¿Qué te emociona más de volver a la escena como Russian Red? ¿Te llegaste a plantear volver con nuevo nombre artístico? ¿La Russian Red que empezó y la de ahora son dos personas distintas?

He aprendido que necesito la música para vivir, pero no para ser alguien; que puedo parar, transformarme, y volver sin perderme. Pensé muchas veces en cambiar de nombre, pero me di cuenta de que Russian Red no es una cárcel, es un espejo. Y ese espejo hoy refleja algo distinto. No somos las mismas, claro. Pero nos reconocemos.

«Estaba escrito en las estrellas que nos íbamos a encontrar / Lo más bonito es que no teníamos ni idea de cuándo iba a pasar», cantas en La última vez, con la emoción a flor de piel. ¿El amor es lo que nos mueve?

Sí. En este disco y en esta etapa me reconozco en el romanticismo que necesito para vivir y para crear lo que sea. Parte del parón era no reconocérmelo. Como si me diera miedo o algo. Ese verso es una forma de rendirme ante el misterio. De aceptar que hay encuentros que te cambian, aunque no los entiendas.

Eclipse total, una copla pop, añade otro emocionante capítulo a tu carrera musical. «Yo no me voy de aquí ni aunque me acabe entera, o se arruine mi carrera». ¿Una declaración incondicional?

Las románticas somos radicales. Eclipse total es una especie de manifiesto emocional. Una entrega sin condiciones, incluso cuando no hay garantías. A veces hay que decir: «Aquí me quedo», aunque todo esté en contra. Porque uno lo siente, porque uno lo necesita. No es solo sobre el amor. Es sobre el coraje de sostener lo que amas.

¿Tienes muchas canciones de estos años en la recámara? ¿Qué sorpresas o planes tienes para el futuro de Russian Red?

Tengo un disco inédito y canciones en inglés de hace muchos años. Me gustaría darle forma a todo eso, pero tengo que encontrar el canal y la urgencia. Sin urgencia para compartir un proyecto, es muy difícil trabajar y llegar a buen puerto. Busco puntos de conexión con esa urgencia para moverme a todos los niveles en mi carrera.