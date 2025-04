El Warm Up comienza el lunes, no el viernes

Se acerca en el Warm Up. De hecho, apenas queda una semana para que se abran las puertas de La Fica y artistas y bandas como Franz Ferdinand, M.I.A., Mando Diao, Crystal Fighters, Mikel Izal y Carolina Durante se suban al escenario para, como cada año, hacer vibrar a los aficionados con el que es el primer gran festival de la temporada. Sin embargo, el proyecto de Producciones Baltimore va siempre más allá y, una vez más, buscará hacer partícipe a los vecinos de esta propuesta musical con actividades gratuitas desde el mismo lunes. Así lo anunciaron esta mañana en rueda de prensa tanto su director, José Manuel Piñero, como el concejal de Cultura, Diego Avilés, y Yayo Delgado, responsable de Comunicación y Relaciones Externas de Estrella de Levante, patrocinador principal.

De este modo, de lunes a domingo -es decir, de 28 de abril a 4 de mayo- tendrá lugar un ciclo de cine en la Filmoteca, habrá presentaciones de libros en diferentes espacios de la ciudad y, por supuesto, conciertos: todos los días desde el martes, con especial atención a lo que ocurrirá sábado y domingo al mediodía entre la Plaza de los Apóstoles y la Plaza de la Universidad. Y es que en cada una de ellas se instalarán sendos escenarios para que, el primer día, actúen a la sombra de la Catedral Marcelo Criminal, Toldos Verdes y Melifluo (de 11.30 a 15.00 horas, aproximadamente) y, junto a La Merced, Firmado, Carlota, Julia Sabaté y Las Petunias (a partir de las 11.45 horas). Mientras, el domingo están citados Sueño Xanadú, Vera Fauna y Sanguijuelas del Guadiana en la Plaza de los Apóstoles y Estela Gris, Bloodstein y Mala Gestión en la de la Universidad.

Además, como es ya habitual, tras el cierre del recinto el viernes y el sábado, la fiesta continuará en la sala Garaje Beat Club con Mareo:8Kitoo & Amigos, la madrugada del sábado, y Nitido Club, la del domingo. Para poder asistir, desde la propia sala han programado un autobús que saldrá desde la puerta de La Fica hasta el after. La entrada -que incluye copa y transporte- costará 15 euros, mientras que el que prefiera ir por sus propios medios podrá hacerse con su entrada por 10 (siempre y cuando tenga pulsera; si no, 15).

Pero Garaje también se abrirá al Warm Up el miércoles, cuando se ha programado un concierto del dúo catalán de pop electrónico Hidrogenesse. Aunque no será la única sala que participe en esta programación paralela, bautizada como 'Somos Murcia'. Revolver presentará el martes a la joven Ona Mafalda, mientras que la REM hará lo propio con la bilbaína Maren. Al día siguiente, Raya Diplomática estarán en la Mamba!, mientras que el jueves será el turno de Nico B en Musik. La organización prescinde este año de los 'Secret shows' en la Sala de Catas de Estrella de Levante.

Otras actividades

Pero la música también se puede ver y leer, y en el Warm Up lo saben. De hecho, el ciclo de cine que cada año organiza en la Filmoteca es uno de los más celebrados siempre de este 'Somos Murcia' y, para esta edición, se han programado siete proyecciones, una al día: la semana arrancará con Soundtrack to a Coup d'Etat (Johan Grimonprez, 2024), continuará con This is a film about Black Keys (Jeff Dupre, 2024) y, el miércoles, con una muestra de videoclips murcianos. El jueves, con el acompañamiento musical en vivo de Ombligo, se podrá disfrutar de un clásico de Almodóvar como ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984), y el viernes los aficionados tendrán la oportunidad de disfrutar en pantalla grande de La guitarra flamenca de Yerai Cortés (2024), el exitoso documental de C Tangana con el joven tocaor. Por último, el sábado será el turno de Bad Gyal, con La Joia (David Camarero, 2024), y el domingo se pondrá fin al festival con Blur: to the end (Toby L., 2024).

Y en lo que respecta a libros, el periodista Alberto Frutos presentará en La Yesería los libros Nada es eterno salvo la Carrà (Pedro Ángel Sánchez, 2024), el miércoles, 30 de abril, y Morrissey y los Smiths. Tanto por lo que responder (Carlos Pérez de Ziriza, 2024), el jueves, 1 de mayo. Los detalles y horarios pueden consultarse al final de este artículo y en la web warmupfestival.es.

Rutas de gastronomía y shopping

Por último, "para potenciar el comercio local y que la ciudad de Murcia siga siendo la principal protagonista durante toda la semana", en algunos de los espacios gastronómicos y comercios más emblemáticos de la ciudad se ha puesto en marcha una iniciativa que invita a disfrutar del sabor local y que pone en valor la riqueza culinaria de la capital del Segura, "dinamizando el centro urbano y convirtiendo a la ciudad en un gran escenario donde no dejan de ocurrir actividades".

Algunos de los establecimientos implicados son El Garrampón, Bodega Jiménez, Mariantonietta, Los Manjares del tío Simón, Colmado San Julián, Bar Verónicas, Rincón de Paco, Maraña, Iberos, Luis del Rosario y Taberna del Oso. Todos ofrecerán durante esa semana promociones especiales para los que lleven la pulsera del Warm Up, así como tapas exclusivas para estos días de festival.

Por su parte, la ruta de shopping, que hace un recorrido por varios comercios de la ciudad, incluye a Flamingos Vintage Shop, a Leonor Pando, Broken Finger, Discos Tráfico, Las Culpass, Tokio y Cía, Lluvia de Noviembre, DEWE Shop, La Vaca Verde, Locoloco Vintage, Vértigo y Calambre, Vergel Espacio, Pedro Lobo, Mimusso, The Hook Custom y La Fábrica de Arte. Todas ellas incluyen descuentos en algunos de sus productos a los asistentes del festival, e incluso una pinchada de un DJ el sábado por la mañana.

Los últimos quinientos pases de día están a la venta a 54,99 euros en la página oficial del Warm Up y en la plataforma entradas.com. Y, tanto para los que tengan ya su presencia asegurada como para los que no, a continuación dejamos la programación completa de 'Somos Murcia':