El Kanka y M-Clan encabezan hoy en el Teatro Circo de Murcia un festival benéfico

La ONG Cirugía Solidaria ha organizado para esta noche un festival benéfico para celebrar su veinticinco aniversario. Enmarcada dentro de los ‘Conciertos de Primavera’ del Teatro Circo, que se convertirá en una gran sala de conciertos para la ocasión -se han retirado las butacas del patio para ofrecer a los asistentes un espacio diáfano en el que poder bailar y vibrar con las actuaciones-, la cita contará con once de los mejores artistas del panorama musical actual, que han colaborado de manera puramente altruista.

En concreto, por el escenario pasarán, desde las 20.30 horas, El Kanka, M-Clan, Walls, Los Marañones, Nunatak, Fernando Rubio & The Inner Demons, María de Juan, Sara Zamora, Carmesí, RATA y Vruto DJ Set, nuevo proyecto de Jorge Second y Don Flúor. Puedes comprar tu entrada a un precio de 15 euros en la web del Teatro Circo; también se pueden hacer aportaciones a la ‘Fila Cero’ a través de Bizum (hacer un donativo con el código 08958) o mediante transferencia bancaria a la cuenta ES07 0049 2519 0823 1421 4758.

La asociación

Creada el año 2000 por iniciativa de un pequeño grupo de cirujanos, anestesistas y enfermeras del Hospital Virgen de la Arrixaca, con el objetivo de prestar asistencia médica mediante cirugía a poblaciones vulnerables o en riesgo de exclusión, en la actualidad integra a un equipo multidisciplinar de 120 profesionales sanitarios de todo el país y ya ha realizado, en este tiempo, un total de treinta proyectos internacionales, desarrollados en los campamentos saharauis de Tinduf (Argelia), en Bengbis (Camerún), Kafana (Malí), Thiadiayé (Senegal) y en Maragua (Kenia).

El objetivo inicial de la organización era, fundamentalmente, la ayuda quirúrgica, pero poco a poco fueron descubriendo otras necesidades sociales y sanitarias, de manera que se han incorporado proyectos médicos, de ayuda en colegios, medioambientales, de género o de formación sanitaria del personal local. Y todo ello, gracias a sus voluntarios, que se ocupan de la preparación y el desarrollo de cada una de sus iniciativas. Por ejemplo, con motivo de estos veinticinco años, la organización médico-humanitaria murciana ha programado ocho misiones a países como Senegal, Argelia, Mauritania y Kenia, y, actualmente, un grupo de diecisiete cooperantes se encuentra trabajando en los campos de refugiados saharauis de Tinduf.