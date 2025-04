Cancelados los conciertos de John Pizzarelli y Melody Gardot en el Jazz de San Javier

La dirección del XXVII Festival Internacional de Jazz de San Javier ha lamentado informar sobre la cancelación de los conciertos de John Pizzarelli y Melody Gardot por motivos "totalmente ajenos al Festival".

Se trata de los conciertos del vocalista y guitarrista John Pizzarelli y el de la cantante y compositora Melody Gardot, que estaban programados en la próxima edición del Festival que se celebrará del 27 de junio al 22 de julio.

El concierto de John Pizzarelli, previsto para la noche del 28 de junio, será sustituido por la banda neoyorquina, de sonido ecléctico y multicultural, Brooklyn Funk Essentials, según informaron fuentes del Ayuntamiento de San Javier en un comunicado.

A Melody Gardot, que estaba previsto que cerrara el Festival el 24 de julio, la sustituirá Lady Blackbird, vocalista de jazz y soul de personalidad arrolladora, que actuará el 15 de julio.

Este último cambio de fecha deja el cierre del Festival para la noche del 22 de julio, a la que se ha sumado un segundo concierto que seguirá al de Marcus Miller, con la nueva y gran sensación del blues americano, el joven de 26 años, D.K. Harrell que se suma así al programa de Jazz San Javier 2025.

Nuevas incorporaciones al programa del 27 Jazz San Javier

Brooklyn Funk Essentials es un "supergrupo" surgido en el Nueva York de los 90 formado por músicos de distintas nacionalidades, con un enfoque multicultural y con la idea de mezclar estilos y géneros como el funk, el jazz, el soul y el hip hop, entre otros.

Considerada como una de las bandas "más interesantes y frescas" de su tiempo se caracteriza por su eclecticismo, su gusto por la experimentación y por contagiar su ritmo a la audiencia Lady Blackbird, considerada la 'Grace Jones of jazz', es una cantante y compositora estadounidense de jazz y soul que eligió Reino Unido como base para una carrera que despegó con fuerza después de que versionara el clásico de Nina Simone 'Blackbird', del que tomó el nombre.

Nacida hace 39 años como Marley Munroe, ha demostrado su compromiso como artista con movimientos como el "Black Lives Matter" y le caracteriza una fuerte personalidad , con una voz en la que la crítica encuentra ecos tanto a Etta James como a Tina Turner, y que le ha valido el importante premio International Jazz of the Year.

A sus 26 años, el cantante y guitarrista estadounidense, D.K. Harrell (Ruston, Luisiana, 1988) es uno de los artistas más demandados por los festivales de blues de todo el mundo después de que en su país haya sido calificado por la crítica como "el nuevo fenómeno joven del blues americano".

Con influencias claras del maestro B.B. King, D.K. Harrell "está aportando frescura al estilo tradicional del género que adopta como propio", según las mismas fuentes. En 2022 obtuvo el Premio King of the Blues B.B. King , que otorga la Jus'Blues Music Foundation y un año después lanzó su álbum debut 'The Right Man'.

Las entradas y abonos del Festival se pondrán a la venta a partir del próximo 30 de abril en 'http://www.compralaentrada.com'. Los abonados de la pasada edición que quieran renovar su abono y mantener sus butacas también podrán hacerlo fácilmente a través de compralaentrada.com Los precios se podrán consultar en la web del festival 'www.jazz.sanjavier.es'. La oficina de atención personalizada, en los bajos del Ayuntamiento de San Javier, se abrirá a partir del 20 de mayo.