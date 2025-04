La ‘vuelta’ de Pink Floyd a Pompeya también se vivirá en Murcia

El filme Pink Floyd: Live at Pompeii (Adrian Maben, 1972) forma parte de una década dorada (la de los setenta) pródiga de películas de grupos musicales: Let it be, de los Beatles; Gimme shelter, de los Rolling Stones, y The song remains the same, de Led Zeppelin, son buenos ejemplos. Esta fue estrenada en nuestro país un lunes 24 de noviembre de 1975 en las pantallas de cine de varias capitales españolas, y aquello supuso todo un acontecimiento, porque, con esta icónica cinta, y tras lo sucedido cuatro días antes –la muerte de Franco–, llegaban nuevos aires de cambio.

Por aquel entonces, Pink Floyd ya estaba en la cumbre tras la publicación en 1973 de su exitoso álbum The dark side of the Moon, y solo unas semanas antes se había publicado aquí el Wish you were here (1975), que suponía otra nueva cima para ellos y que ya era Disco de Oro en el tiempo del estreno de esta película. De modo que, al igual que aquel, Pink Floyd At Pompeii –como se la conoció en el España– cumple en este 2025 cincuenta años, y, para celebrar tal efeméride, la película regresa nuevamente a la gran pantalla. Eso sí, lo hace restaurada a partir de los negativos originales, en 4K y con sonido envolvente Dolby Surround.

Rebautizada para la ocasión como Pink Floyd at Pompeii – MCMLXXII, el filme, que guarda una de las actuaciones más memorables de la formación británica, se podrá ver solo en un puñado de salas elegidas, pero, por suerte para los fans murcianos del grupo, la Región contará con un par de pases. En concreto, tendrán lugar en Cinesa Nueva Condomina el jueves (19.45 horas) y el domingo (16.00 horas).

Más que un concierto

La película fue dirigida por el director Adrian Maben, un amante del cine de Fellini, de la pintura, la música y, sobre todo, de Pink Floyd. Tras una visita a la ciudad de Pompeya (donde perdió su pasaporte) encontró la magia del viejo anfiteatro entre sus asientos de piedra en el frío atardecer de la milenaria ciudad.

Una serie de problemas hicieron que los días de filmación se alargaran más de lo debido. Cortes de suministro eléctrico por falta de energía, una procesión, unos chavales que se colaron en el recinto, etc. Debido a la premura de tiempo, la película no se terminó y se buscaron más días de filmación.

Los miembros de Pink Floyd en un momento de la película que esta semana regresa a los cines. / L. O.

En concreto, Adrian Maben filmó de nuevo a la banda en los estudios de Abbey Road en octubre de 1972, mientras ellos grababan el citado The dark side of the Moon. En aquellas cintas se combinan imágenes de asueto en la cantina de los estudios con, por supuesto, momentos de la grabación del álbum e, incluso, alguna entrevista. Maben, sin saberlo todavía, fue testigo directo de cómo los Floyd grababan el que es considerado uno de los más grandes discos del siglo XX y de lo que llevamos de siglo XXI.

Aires de cambio

La película que veremos en los cines del Centro Comercial Nueva Condomina, de unos 85 minutos, combina todo lo comentado anteriormente y, a buen seguro, hará retroceder a los espectadores a esos días de finales de noviembre de 1975, tan importantes para el país, tal y como recuerda el periodista musical Mariano Muniesa: «Para muchos jóvenes, la llegada a las pantallas de cine de las películas de un género tan característico de los años setenta como fue el film documental basado en la celebración de un concierto –el Tommy de los Who, The song remains the same de Led Zeppelin, Yessongs de Yes y, en este caso, Pink Floyd at Pompeii– suponía no solamente la posibilidad de vivir una experiencia sonora y audiovisual magnífica en ese periodo histórico, sino experimentar su derecho de libertad y de vivir a su manera».

Y es que Pink Floyd at Pompeii fue la primera película musical estrenada en una España con aires de cambio. Un cambio que supuso que el escritor y periodista musical –en aquel entonces– Jordi Sierra I Fabra escribiera sobre la película, a la cual se refirió como «el primer documento visual de un tremebundo reportaje realizado en un marco idóneo y apropiado como son las ruinas de Pompeya, que hicieron de esta película ser un tremendo éxito en nuestro país durante décadas».

La película, en Murcia

Porque en los ochenta la película fue comercializada en el formato VHS y durante años formó parte indiscutible de sesiones caseras, videoclubs, asociaciones juveniles, teatros, cine forums, etc. De hecho, quien escribe descubrió esta cinta a finales de aquella década, gracias a una asociación juvenil llamada Yesqueros, situada en la murciana plaza de mismo nombre. Y a principios de los noventa, en una visita al interior del abandonado Teatro Circo, con sorpresa, me encontré –junto a montones de ratas– con el viejo cartel de la película, que también se estrenó en su día en Murcia, en este recinto.

Chema Espejo (Crudos), Ángel H. Sopena, Ricardo Miró y otros tantos acudieron en su día a disfrutar de esta película en el cine (donde, por aquel entonces, se podía fumar y beber). Ahora, cincuenta años después, disfrutaremos de nuevo de ella en la gran pantalla. Pero, además, aparte de la remasterización, se ha preparado un especial en papel sobre la misma titulado Pink Floyd en Pompeya – Edición Coleccionista, con entrevistas a su director, Adrian Maben; al legendario Alan Parsons, que fue ingeniero y productor de la banda y que el 20 junio visitará Murcia para ofrecer un concierto, y, por supuesto, a los propios miembros del grupo, David Gilmour, Richard Wright, Roger Waters y Nick Mason. Precisamente, este último nos dice: «Creo que para las personas que recuerdan todo aquello hay un elemento de nostalgia en esta cita, pero para las personas que realmente no saben mucho sobre el viejo Pink Floyd es una gran oportunidad de descubrirlo. Espero que lo disfruten y que también vean cómo se desarrollaron las ideas a lo largo de los años, como en The dark side of the Moon».